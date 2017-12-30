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Celebrating you!

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Birthdays

Dec. 31

Buford Bales

Lisa Coley

Edith Godbold

Kathie Johnson

Jan. 1

Evelyn Andrews

Brad Coats

Dylan Coats

Debra Creech

Mary Hall

Johnnie Jackson

Peggy Merritt

Emma Grace Poplin

William Spell

Marvin Williamson

Jan. 2

Lindsey Deans Faircloth

Diana Moore

Darryl Sloan

Melissa Stirewall

Jan. 3

Jacob Baggett

Riley Blair Cannon

Regan Brooke Cannon

Priscilla Lockamy

Dolly McNeil

Jan. 4

Glenn Clark

Latasha C. Dudley

Samuel Thornton

Jan. 5

Donald Dixon

Onalee Isaacs

Mary B. Johnson

Arnold Sparrock

Jan. 6

Abner Fleet Butler

Bridgette Fuller

Taylor Marie Parker

Anniversaries

Dec. 31

Faye B. and Danny Myers

Jan. 1

Bobby and Phyllis Bradshaw

Jan. 2

Bobby and Billie Raynor

Rob and Elizabeth Zaccardi

Jan. 3

Terry and Wanda W. Robinson

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