Celebrating you!

Birthdays
Jan. 7
Morrell Devane
Triston Wayne Johnson
Scott Tyndall
Janie Tyndall
Jan. 8
Estelle P. Butler
Vennie Fennell
Howard Hobbs
Judy Warren
Jan. 9
Sholanda Dawson
Ryan Fann
Myracle Furlow
Elijah Furlow
Marilynn Spell
Jan. 10
Lori Boone
Keelie Mason
James Rich
Julia Vann
Jan. 11
Will Brown
Felicia Green
Maggie Jernigan
Stephanie Knowles
Henry Murphy
Kailey Parker
Teddy Smith
Barbara Torres
Jan. 12
Lee Ann Barefoot
Myles Carter
Kay Hobbs
Brownie Spell
Angela Thompson
Miranda Woodcock
Jan. 13
Savannah Baggett
Leonard Langston
Louella McKiver
Bobby N. Rich
Ted Qualls
Amy Underwood Tyndall
Anniversaries
Jan. 8
Michael and Lori Dew
Jan. 10
Leon and Maretta Council
Ricky and Barbara Ricks
Jan. 13
Roy and Judy Cartrette
Michael and Carla Johnson