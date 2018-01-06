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Celebrating you!

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Birthdays

Jan. 7

Morrell Devane

Triston Wayne Johnson

Scott Tyndall

Janie Tyndall

Jan. 8

Estelle P. Butler

Vennie Fennell

Howard Hobbs

Judy Warren

Jan. 9

Sholanda Dawson

Ryan Fann

Myracle Furlow

Elijah Furlow

Marilynn Spell

Jan. 10

Lori Boone

Keelie Mason

James Rich

Julia Vann

Jan. 11

Will Brown

Felicia Green

Maggie Jernigan

Stephanie Knowles

Henry Murphy

Kailey Parker

Teddy Smith

Barbara Torres

Jan. 12

Lee Ann Barefoot

Myles Carter

Kay Hobbs

Brownie Spell

Angela Thompson

Miranda Woodcock

Jan. 13

Savannah Baggett

Leonard Langston

Louella McKiver

Bobby N. Rich

Ted Qualls

Amy Underwood Tyndall

Anniversaries

Jan. 8

Michael and Lori Dew

Jan. 10

Leon and Maretta Council

Ricky and Barbara Ricks

Jan. 13

Roy and Judy Cartrette

Michael and Carla Johnson

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