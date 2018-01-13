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Celebrating you!

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Birthdays

Jan. 14

Charles Hill

Jimmy Lee Spearman Sr.

Jan. 15

Margaret Mallard

Shakeen Moore

Jan. 16

William Earl Bennett, Jr.

Toni A. Bradshaw

Danny Fryar

Arlene Hairr

Alfreda Johnson

Santana Madgar

Frankie Strickland

James Weaver

Jan. 17

Kim Costin

Maretta Council

Kelly Parker

Rosetta Sampson

Tonya Young

Jan. 18

Marvin Becton

Christy Bustabad

Darlene Hairr

Sharlene Hairr

Annie L. Kemp

Jan. 19

Lynette Caison

Tim McGraw

Tawanna Sinclair

Sylvia Waters

Jan. 20

Kenneth Hope

Don Merritt

Anniversaries

Jan. 16

Ronnie and Mary King

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