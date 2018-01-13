Celebrating you!

Birthdays
Jan. 14
Charles Hill
Jimmy Lee Spearman Sr.
Jan. 15
Margaret Mallard
Shakeen Moore
Jan. 16
William Earl Bennett, Jr.
Toni A. Bradshaw
Danny Fryar
Arlene Hairr
Alfreda Johnson
Santana Madgar
Frankie Strickland
James Weaver
Jan. 17
Kim Costin
Maretta Council
Kelly Parker
Rosetta Sampson
Tonya Young
Jan. 18
Marvin Becton
Christy Bustabad
Darlene Hairr
Sharlene Hairr
Annie L. Kemp
Jan. 19
Lynette Caison
Tim McGraw
Tawanna Sinclair
Sylvia Waters
Jan. 20
Kenneth Hope
Don Merritt
Anniversaries
Jan. 16
Ronnie and Mary King