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Celebrating you!

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Birthdays

Jan. 28

Lena Arterberry

Sara Baggett

Akira Boone

Alice Lee Cromartie

Mittie Faircloth

Elma Joyce Honeycutt

Jan. 29

Shy Ann Beard

Adam Brewer

Lensey Cabral

Frances Carr

Lexine Holder

Mary O. Moore

Elizabeth Pope

Nicole Rich

Jan. 30

Jose Aguilar

Dana Ammons

Glenn Sutton

Jean Westbrook

Jan. 31

Mary Faircloth

Jackie Parrish

Carroll Royal

Tommy Tyndall

Feb. 1

Joshua Hobbs

Roscoe Strickland

Feb. 2

Katherine Byrd

Wilma Clark

Lorea Devane

Carl Faison

Latonza Owens

Jeffrey Pope II

Magaly Rivas

Sadie Stocks

Louise Strickland

Feb. 3

Tommie Briscoe

Helen Hairr

Edna Jacobs

Brittany McDoe

Victoria Rivera

Anniversaries

Feb. 3

Ellis and Kim Costin

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