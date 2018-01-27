Celebrating you!

Birthdays
Jan. 28
Lena Arterberry
Sara Baggett
Akira Boone
Alice Lee Cromartie
Mittie Faircloth
Elma Joyce Honeycutt
Jan. 29
Shy Ann Beard
Adam Brewer
Lensey Cabral
Frances Carr
Lexine Holder
Mary O. Moore
Elizabeth Pope
Nicole Rich
Jan. 30
Jose Aguilar
Dana Ammons
Glenn Sutton
Jean Westbrook
Jan. 31
Mary Faircloth
Jackie Parrish
Carroll Royal
Tommy Tyndall
Feb. 1
Joshua Hobbs
Roscoe Strickland
Feb. 2
Katherine Byrd
Wilma Clark
Lorea Devane
Carl Faison
Latonza Owens
Jeffrey Pope II
Magaly Rivas
Sadie Stocks
Louise Strickland
Feb. 3
Tommie Briscoe
Helen Hairr
Edna Jacobs
Brittany McDoe
Victoria Rivera
Anniversaries
Feb. 3
Ellis and Kim Costin