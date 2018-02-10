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Birthdays

Feb. 11

Shawn Chiasson

Mary Farmer

Tytianna Neal

Johnny Smith

Jorge Soza

Feb. 12

Leann Farmer

Sabrina Hobson

Sarah Horne

Mary Ann Matthews

Janie Medlin

Joel Douglas Robinson

Ida Shipwith

Agnes Smith

Chris Starling

Feb. 13

Angela Barefoot

Adelle Bishop

Ronnie Farmer

Skyler Hinson

Jaquan Holmes

Feb. 14

Consuelo Aycock

Jarrett Bennett

Jamie Carr

Roger Culbreth

Jacquata Gibbs

Chris Peterson

Valentina Register

Queen Robinson

Shannon Rouse Talton

Linda Williams

Feb. 15

Johnie Faison

Katina Johnson

Maxie Robinson

Brenda Williams

Feb. 16

Phyllis Bradshaw

Stephanie Monroe

Feb. 17

Hannah Kearns

Fontaine Mainor

Trista Sharp

Anniversaries

Feb. 16

Frankie and Diana Moore

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