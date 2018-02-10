Birthdays
Feb. 11
Shawn Chiasson
Mary Farmer
Tytianna Neal
Johnny Smith
Jorge Soza
Feb. 12
Leann Farmer
Sabrina Hobson
Sarah Horne
Mary Ann Matthews
Janie Medlin
Joel Douglas Robinson
Ida Shipwith
Agnes Smith
Chris Starling
Feb. 13
Angela Barefoot
Adelle Bishop
Ronnie Farmer
Skyler Hinson
Jaquan Holmes
Feb. 14
Consuelo Aycock
Jarrett Bennett
Jamie Carr
Roger Culbreth
Jacquata Gibbs
Chris Peterson
Valentina Register
Queen Robinson
Shannon Rouse Talton
Linda Williams
Feb. 15
Johnie Faison
Katina Johnson
Maxie Robinson
Brenda Williams
Feb. 16
Phyllis Bradshaw
Stephanie Monroe
Feb. 17
Hannah Kearns
Fontaine Mainor
Trista Sharp
Anniversaries
Feb. 16
Frankie and Diana Moore