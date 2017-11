L.C. Kerr students recognized for achievement

L.C. Kerr Elementary school has announced the students who were named Terrific Kid or Student of the Month for the first nine weeks.

Terrific Kid

First grade — Xavi Guzman, Leo Jackson, Emiyah Herring, Jaden Hairr, Kenny Acosta, Abigail Burmudez, Allyson Velazquez, Chloe Sharp, Josslyn Powell, Annaleyondra Vanegas, Adryn El Basha, Joselin Colderon, Ja Nyiah Hicks, Dream Canady, Connie Butler, Allison Behena Guadarama, Daniel Jaramillo Aquino, Vaiden Faircloth, Margirito Serreno, Aiden Lyons, BrycenBalltzglier, Devin Herring, Alexsanadra Chavez, Brianna Hargrove, Jabius Robinson, Wornell Brothers, Allison Trejo, Sa’Sha Devone, La’Dai Raynor, Allison Devia, Jamier Morris, Zakiyah Wilson, Kaira Coston, Chris Coxum, Guadalupe Lopez

Kindergarten — Kyndall Jackson, Axel Vail, Angelo Sanon, Zackariah Oberschelp, Symone Perry, Karim Odeh, Haley Lewis, Maria Martinez, Christopher O’Neil, Julius Pope-Flores, Emely Chavis, Kamillia Joyner, Eva Moore, Luis Ruiz, Martha Little, Erica Ordaz, Cory Gillespie, Christian Lewis, Jonathan Cruz, Jase Woodard, Ayla Nichols, Brayan Martinez-Morel, Deborah Blandin, Matthew Jernigan, Alex Wilson, Laelana Harrington, Nyasia Jones, Matthew Ewing, Jaylin Vasquez, Jeremiah McKiver, Ashar Leiva, Parker Avery, Gabrielle Williams, Nigel Kirby, Isabella Davis, Cataleya Castro, Noah Bass, Emalyne Brock, Zayden Goodman, Toby Holland, Grayson Wynn, Gerson Morales Santiago

Students of the Month

First grade — Skylar Faison, Jacob Hernandez Ramirez, Elizabeth Hernandez, Lewis Wescott, Zaniya Wynn, Keymya Artis, Ny’Sir Brewington, Paola Arcos, Reagan Blackmon, Asaru Muhammad, Jaleska Alba and Mirakole Monroe

Kindergarten — Zoey Almendarez, Alim Reyes, Gia Jasso-Steele, Toby Holland, Stephanie Lopez Sanchez, Keyla Carera, Emma Robinson, Jazmin Lopez, Joseph Chavez Guevara, Liam Miller, Shaniya Wyche, Shirley Aguilar, Cristian Lopez and Elijah Boone