Mintz Christian students earn honors

Mintz Christian Academy has named the honor students for the first nine weeks.

Principal’s list

Third grade — Victoria Barrier, Landry Beasley, Victoria Crumpler, Liam Lambert, Cullen Lewis, McKenzie Street, Ava Wainscott

Fourth grade — Hollin Autry, Jerryanna Butler, Aubrey Herring

Fifth grade — Mallory Edwards, Mackenzie Small

Sixth grade — Ashton Brown, Ciera Ellis, Zachary Honeycutt, Sydney Ross, Dakota Warren, Callie White

Ninth grade — Katelyn Fann, Daniel Matthews

Tenth grade — Emma White

Teacher’s honor roll

Third grade — Kaylee Irvin, Caleb Harris-Honrine, Matthew Vallini

Fourth grade — Henry Bass, Joey Doan-Naylor, Jake Ezzell, Noah Faircloth, Gracie Honeycutt, Ben Neal, Nathan Neal, Audrey Rich, Emerson Smith, Abigail Walters, Kate Wanner

Sixth grade — Gabby Walters

Seventh grade — Leah Wheeler, Kassidy Rushing, Britney Christianson, Emily Hughes, Gracie Doan-McLean

Eighth grade — Rachel Lewis, Alexis Shirley, Madison Hall, Hanna Brown, JeriAnne Rushing

Ninth grade — Sarah Beth White

Tenth grade — Evan Plant, Kyndall Owens, Jacob Shirley

Eleventh grade — Caroline Matthews, Lila White

Twelfth grade — Erynn Sessoms, Veronica White

Honor roll

Third grade — Brian Christianson, Gavin Hairr, Jesse Warren, Drake Sinclair

Fourth grade — Grace Faircloth, Tyler Faircloth, Lacey Kornegay, Peyton Beasley, Caillou Crosby

Fifth grade — Blake Christianson, Eli Neal, Reeves Fretwell, Brayden Autry

Sixth grade — Brantley Butler, Olivia Pope, Meredith Herring

Seventh grade — Connor Bullard, Cayden Herring, Hunter Jackson, James Naylor, John Wanner, Jake White

Eighth grade — Hailey Davis, Matthew Davis, Lexi Melton, Nate Small

Ninth grade — Meredith Royal, Victoria Marshburn, Reagan Warren, Taylor Faircloth, Kaylee Johnson, Colman House

Tenth grade — Justin Lucas, Lane Thornton, Katelynn Owens, Zoie Warren

Eleventh grade — Courtney Barber

Twelfth grade — Cameron Knowles, Joshua Davis, Ashley Hayes, Grant Horne, Jarrett Rich

Perfect attendance

Kindergarten — Trey Grantham, Henley Moore, Corban Neal, Adaleigh Snell

First grade — Joseph Coleman, Connor Jones

Second grade — Chloe Faircloth, Ashton Fann, Brantley Hall, Fisher King, Harrison Lewis, Wyatt Neal, Craig Peterson, Kailey Robinson

Third grade — Landry Beasley, Brian Christianson, Victoria Crumpler, Gavin Hairr, Caleb Harris-Honrine, Kaylee Irvin, Cullen Lewis

Fourth grade — Peyton Beasley, Caillou Crosby, Noah Faircloth, Lacey Kornegay, Ben Neal, Nathan Neal, Audrey Rich, Abigail Walters, Kate Wanner

Fifth grade — Blake Christianson, Mallory Edwards, Eli Neal

Sixth grade — Ashton Brown, Ciera Ellis, Olivia Pope, Dakota Warren

Seventh grade — Connor Bullard, Britney Christianson, Hunter Jackson, James Naylor, Kassidy Rushing, John Wanner, Leah Wheeler, Jake White

Eighth grade — Hanna Brown, Hailey Davis, Madison Hall, Rachel Lewis, Lexi Melton, Alexis Shirley

Ninth grade — Ryan Barber, Taylor Faircloth, Austin Johnson, Daniel Matthews, Sarah Beth White

Tenth grade — Justin Lucas, Jacob Shirley, Emma White

Eleventh grade — Courtney Barber, Caroline Matthews, Lila White

Twelfth grade — Joshua Davis, Ashely Hayes