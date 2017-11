Salemburg honor students named

Salemburg Elementary School has named the honor students for the first nine weeks.

Superintendent’s List

Fifth grade — Mirabella Edwards, Julisssa Ramirez, Kira Rebuck

Principal’s List

Third grade — Jaiden Anthony, Cristopher Cortes, Johnson Rouse, Brody Gatlin, Gracie Maynard, Tristan Peterson, Haley Smith

Fourth grade — Addison Evans, Laville Martin, Sofia Perry, Willie Brown, Haley Filzen, Eithan Helms, Garrett Ketchum, Chandler Merritt, Alyssa Reece, Amber Stegmeier

Fifth grade — Olivia Cukrowicz, Alyssa Gonzales, Joshua Hobbs, Luis Tinoco, Daniela Bravo-Casteneda

Honor Roll

Third grade — Landon Autry, Kimberly Guzman, Summer King, Noel Lozano, Lnyah McElroy, Mckenzie Robinson, Aaliyah Rodriquez, TyRell Smith, Pedro Villeda-Nube, Juan Fuentes, Rachel Jackson, Jaxon Perry, Rylan Autry, Amelya Bass, Colby Gray, Mason Johnson, Eliana Aguilar, Nyasia Cooper, Chasity Gautier, LeMyah McLamb, Bayla Owen, Makayla Papile, Maynor Reyes-Escobar, Mary Tart, Yovani Vargas

Fourth grade — Trinity Cruz, Jacob Gatlin, Juliana Hardman, Jose Marquez, Rylie McDonald, Tilyn Monk, Emerzon Olguin-Reyes, Kennedy Owens, Aiden Reams, Dalton Jackson, Delaney Naylor, Karina Ortiz, Tyler Williams, Mahalia Tyndall, Caitlyn Bass, Billy Brooks, Ivan Casteneda, Zamya Faircloth, Matthew Farrell, Stephanie Flores, Lizbet Gaspar, Jadon Perry, Dontavius Smith, Kaydence Westbrook, William Zavala, Yousef Khanshali

Fifth grade — Aaron Avila-Zarate, Jaziah Brunson, Karizma Freeman, Xavier Howard, McKenzie Lockamy, Oscar Lopez-Cruz, Christalyn Parker, Cody Simmons, Kiyah Braxton, Kevin Gonzalez, Christopher Sanchez, Kaylee Faircloth, James McNeil, Omar Ortiz, Tito Santiago-Canales, Jogeily Shal-Aponte, Fabian Colon-Holcomb, Tatiyana Johnson, Amalia Navas, Nathan Pitts, Yosari Yanes