Plain View Elementary honor students named

Plain View Elementary School has named the honor list for the first nine weeks.

Superintendent’s list

Third grade — AbbiLynn Benton, Lily Foreman, Cailyn Hewlett, Corina Richards, Connor Seeber and Brett Wagner

Fifth grade — Madison Barefoot, Wyatt Herring, Zada Poper and Georgia Register

Principal’s list

Third grade — Jenna Brooke Baldwin, Markus Bass, Emmanuel Brittain, Caroline Brown, A.J. Faircloth, Nicole Foreman, Reid Griffin, Cole Holbert, Harrison Honeycutt, Mary Beth Lane, Macy Raynor, Kaydee Seabolt, Travis Singleton, C.J. Spence, Ava Grace Starling and Colin Woods

Fourth grade — AbbiKate Daughtry, Rylin Griffin, Peyton Herring, Emery Johnson, Case Lucas, Tyler Lupo, Luke Norris, Kara Piercy, Wyatt Scott, Jonathan Stephenson, Anna Grace Strickland and Nash Warren

Fifth grade — Sarah Autry, Donaven Barefoot, KaraBeth Benton, Bryce Faircloth, Keller Godwin, Landon Hammond, Gabe Hartry, Luke McCray, Ashlan Phillips, Holden Register, Mahdi Smith, Lindsey Stone, Alexis Wagner, Lydia Williamson and Maura Wrench

Honor roll

Third grade — Jasmine Barojas, Evan Beltz, Leland Bledsoe, Brianna Burns, Kyle Capps, Cannon Dunham, Katina Ellis, Chase Harden, James Hayes, Allie Holder, Brenna Johnson, Liam Knight, Diamond Lee, Jacob Lee, Mackenzie Lee, Osciel Melendez, Allison Perez, Cooper Phillips, Natalie Salas, Diana Santillan, Landon Smith, Ethan Stephenson, Ross Taylor, Makiyah Williams and Bella Wilson

Fourth grade — Will Autry, Jessie Boykin, Marina Bravo, Caleb Brown, Samuel Dudley, Kelsey Fisher, Amanda LeJune Gause, Peyton Hair, Josh Hardison, Addison Johnson, Brayden Johnson, Jake Lee, Bella Lucas, Skylr McAferty, Wyatt Norris, Alyssa Ramirez, Brandon Salazar, Connor Shirley, Rosemary Sprague, Madison Tucker, Sophia Weber, Caroline Womack, Savannah Wood, Cole Worley and Jianni Zaragoza

Fifth grade — Lizbeth Avalos, Makayla Beach, Andrew Best, Taylor Blackmon, Melvin Bonilla, Zion Clegg, Kurt Collier, Travis Gist, Jalyza Gracia, Tamia Gwynn, Caleb Hall, Savannah Hill, Kannon Hinshaw, Nicholas House, Hannah Jones, Robbie McDonald, Allie Pate, Carson Pendergrass, Allen Peterson, Nate Pondo, Sarah Rawls, Desmond Sawyer, Caleb Scruggins, Avery Strickland, Brooke Tanner, Kelsi Teeple and Connor Wolfe