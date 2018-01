Clement students recognized

Clement Elementary Students of the Month for December Memphis Logan, Derrance Nash, Benjamin Fipps, Brenna Faircloth, Harmonee Underwood, Juan Melchor, Jovany Ventura-Gonzalez, Ezequiel Cordova Torres, Grace Bullard, Karla Melchor, Jocelyn Fuentes Cruz, Aubrey Williams, Bryan Vasquez Cruz, Jaqueline Ortiz, Vairon Rangel Castro, Amy DeSantiago, Abigail Dipre’, Alyssa Hairr, Addison Jackson and Abbie Beasely. Not pictured is Elias Gamboa.

