MCA recognizes students for academic achievement

Mintz Christian Academy has recognized students for the first semester.

Perfect Attendance — Emma White, Sarah White, Taylor Faircloth, Rachel Lewis, Madison Hall, Gabby Walters, Leah Wheeler, John Wanner, Lexi Melton, Britney Christianson, Ashton Brown, Eli Neal, Blake Christianson, Michael Miller, Wyatt Neal, Chloe Faircloth, Kate Wanner, Abby Walters, Nathan Neal, Audrey Rich, Ben Neal, Caillou Crosby, Cullen Lewis, Brian Christianson, Craig Peterson, Harrison Lewis, Trey Grantham, Henley Moore, Corban Neal

Terrific Kid — Foster Smith, Connor Jones, Baylee Edge, Fisher King, McKenzie Street, Tyler Faircloth, Kailey Allen

Academic Buttons — Chloe Faircloth, Katy Hales, Raegan Cooke, Peyton Cashwell, Baylee Hardgrove, Sheriana McLamb, Eliza Clair Butler, Reece Jones, Christopher Turner, Landon Edwards, Zoey Faircloth, Nella Barefoot

Principal’s List — Dakota Warren, Callie White, Daniel Matthews, Katelyn Fann, Emma White, Jerryanna Butler, Mackenzie Small, Mallory Edwards, Ciera Ellis, Ashton Brown, Zachary Honeycutt, Sydney Ross, Victoria Barrier, Landry Beasley, Victoria Crumpler, Cullen Lewis, McKenzie Street, Ava Wainscott, Hollin Autry

Teacher Honor Roll — Lila White, Caroline Matthews, Jacob Shirley, Evan Plant, Rachel Lewis, Madison Hall, Kassidy Rushing, JeriAnne Rushing, Leah Wheeler, Kate Wanner, Abby Walters, Emerson Smith, Audrey Rich, Gabby Walters, Nathan Neal, Gracie Honeycutt, Aubrey Herring, Noah Faircloth, Henry Bass, Liam Lambert, Kaylee Irvin, Caleb Honrine-Harris, Matthew Vallini

High School/Middle School Honor Roll — Cameron Knowles, Joshua Davis, Courtney Barber, Katelynn Owens, Kyndall Owens, Justin Lucas, Zoie Warren, Reagan Warren, Merideth Royal, Hanna Brown, Sarah Beth White, Brantley Butler, Taylor Faircloth, Alexis Shirley, Matthew Davis, Hailey Davis, Victoria Marshburn, Jake White, James Naylor, John Wanner, Nate Small, Erynn Sessoms, Victoria White, Hunter Jackson, Gracie Doan-Naylor, Cayden Herring, Emily Hughes, Kaylee Johnson, Olivia Pope, Britney Christianson, Connor Bullard

Elementary Honor Roll — Eli Neal, Michael Miller, Reeves Fretwell, Josilynn Edge, Blake Christianson, Brayden Autry, Ben Neal, Tyler Faircloth, Jake Ezzell, Grace Faircloth, Lacey Kornegay, Joey Doan-Naylor, Peyton Beasley, Caillou Crosby, Drake Sinclair, Brian Christianson, Gavin Hairr, Jessie Warren

Duke Tips — Jake White, Cayden Herring, Emerson Smith, Mallory Edwards, Brantley Butler, Ciera Ellis, Meredith Herring, Dakota Warren, Hollin Autry, Henry Bass, Jerryanna Butler, Jake Ezzell, Grace Faircloth, Aubrey Herring, Gracie Honeycutt