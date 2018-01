UES honor students recognized

Union Elementary School has named the third grade honor students for the second nine weeks.

Principal’s List — Derik Aycock, Jesury Guerrero-Flores, Madelyn McLamb, Presly McNeil, Ashana Ortiz, Brylie Register, Gabriela Subias-Gonzalez, Jazmine Underwood, Christopher Wilson, Isabella Wrampe.

Honor Roll — Justice Carr, Issac Carter, Jada Crumpler, Rodrigo Gonzalez-Elizarraraz, Jalicia Hemingway, Yaseer Henry, Diego Jandres Joya, Ethan Marley Jones, Jerrie Kolakowski, Nefi Lara Sanchez, Jayden Lira, Johan Marroquin, David Martinez Aldas, Jose Martinez Gonzalez, Yadhira Martinez, Daniela Molina Bravo, Cheyenne Mote, Jayden Murphy, Logann Pittman, Jonah Powell, Gennavi Reyes, Adelia Roblero Escalante, Magdiel Roblero Ortega, Luis Rodriguez Prado, Amberly Ruiz, Abigail Sosa Perez, Darrel Spell, Preston Swinson, Jahveon Tatum, Daniella Vargas, Yamira Vasquez, Andre Wilson, Serenity Wood, Isaac Wright, Kaydence Wright.