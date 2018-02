Roseboro Elementary names honor students

Roseboro Elementary has named honor students for the second nine weeks.

Principal’s List

Third grade — Currie Faircloth, William Ortiz, Reagan Blackmon

Fourth grade — Parker Hinson, Shiyah James, Kalisa Arnold, Joysa Cruz, Dylan Davidson, Stephen Melvin

Fifth grade — Camille Bracy, J’Kwon McKoy, Kaycie White, Jose Ortiz

Honor roll

Third grade — Cali Beatty, Andrew Hall, Luis Jose Morales, Alejandra Torres, Allegro West, Brianne Arnold, Ernest Brown, Gabrielle Longgood, Makila Rich, Brinttney Dominguez, Tayler Fye, Reuben Hogan, Semaj Smith, Fayth Willingham, Irhiyana Thompson

Fourth grade — Fancy Bullard, Christopher Casarez, Ivan Castaneda, Sabrina Chavez, Mason Hicks, Samuel Johnson, Hailey Kersey, Yony Labra-Garcia, Dennis Adams, Michael Bullard, Savannah Cain, Jacquelyn Corral, Amaya Gonzalez, Joseph Duncan, Jason Johnson, Noah Shatley

Fifth grade — Jesse Bethea, Rylan Godbold, Ayden Melvin, Angelica Neri, Nakai Owens, Nevaeh Carr, Emma Matthews, Evelyn Price, Joshua Boarman, Cristal Jose-Morales, Breanna Simpson, Sa’Nai Washington, Karmah Jones, David Bryant, Emilio Ortiz