Salemburg Elementary honor students named

Salemburg Elementary School has named honor students for the second nine weeks.

Principal’s List

Third grade — Rachel Jackson, Ana Jose Sosa, Amelya Bass, Chasity Gautier, Tristan Peterson, Mary Tart

Fourth grade — Paul Page, Haley Filzen, Dalton Jackson, Chandler Merritt, Amber Stegmeier, Mahalia Tyndall

Fifth grade — Olivia Cukrowicz, Mirabella Edwards, Alyssa Gonzalez, Joshua Hobbs, Julissa Ramirez, Kira Rebuck, Luis Tinoco, Kiyah Braxton, James McNeil

Honor Roll

Third grade — Cristopher Cortes, McKenzie Robinson, Aaliyah Rodriquez, Maria Briscoe, Juan Fuentes-Morales, Alifonsa Garcia, Brody Gatlin, Layla Morales, Justin Pacheco, Jaxon Perry, Kaylee Simmons, Jose Acosta, Caleb Gray, Enoch Hobbs, Karolyn Maradiaga, Diana Marin, George Romero, Kamren Williams, Eliana Aguilar, Nyasia Cooper, Lemyah McLamb, Makayla Papile, Maria Medel-Meneses, Haley Smith, Yovani Vargas, Bayla Owen

Fourth grade — Addison Avery, Jacob Gatlin, Jose Marquez, Laville Martin, Rylie McDonald, Tilyn Monk, Kennedy Owens, Aiden Reams, Sofia Perry, Fabiano Aguirre, Willie Brown, Eithan Helms, Garrett Ketchum, Karina Ortiz, Alyssa Reece, Tyler Williams, Caitlyn Bass, Bily Brooks, Matthew Farrell, Stephanie Flores, Jadon Perry, Dontavius Smith, Kaydence Westbrook, Dylan Faircloth, Yousef Khanshali, William Zavala

Fifth grade — Aaron Avila-Zarate, Karizma Freeman, Xavier Howard, MacKenzie Lockamy, Cody Simmons, Daniela Bravo Casteneda, Haley Rodriguez, Edwin Chavez, Kaylee Faircloth, Jenifer Martinez-Estrada, Omar Ortiz, Jogeily Shal-Aponte, Fabian Colon, Jose Cortes, Isabella Freeman, Nathan Pitts, Roselyn Rich, Yosari Yanes