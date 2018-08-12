Celebrating You!

Birthdays
Aug. 11
Shaniqua Bowden
Shelby Daw
Natasha Garner
Patricia Jernigan
Clorinda Leach
Douglas Lee
Aug. 12
Kenneth Bass
Betty Cannady
Kaylie Alexandra Honeycutt
Mary Helen Horne
Aug. 13
Kristen Brewington
Elizabeth Brock
Tim Dunn
Charlene Jones
Roxie Sessoms
Billy Todd
Kristen Whitted
Patricia Woods
Aug. 14
Elizabeth Harrell
Ethan Johnson
Taylor Southerland
Betsy Thornton
Aug. 15
Cheryl Bryant
Paulette Cole
Wayne Coleman
Travis King
Lois McCullen
Wanda McNeil
Ludie Sneed
Connor Stancil
Aug. 16
Shawn Jacobs
Nancy Jones
Clorinda Leach
Latisha Lewis
Wilma Vaughn
Glenn Willis
Aug. 17
Amy Bass
Ruby Bennerman
Pat Drew
Erin Ellis
Lillian Herring
Serenity Hobbs
Thomas King
Brenda R. McCullen
Veronica Phillips
Michael Toler
Angela Vann
Anniversaries
Aug. 11
Bryan and Ruby Bennerman
Aug. 13
Danny and Chandee Champion
Aug. 15
Terry and Cindy Cottle