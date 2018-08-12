Celebrating You!

August 12, 2018 Sampson Independent Lifestyle 0

Birthdays

Aug. 11

Shaniqua Bowden

Shelby Daw

Natasha Garner

Patricia Jernigan

Clorinda Leach

Douglas Lee

Aug. 12

Kenneth Bass

Betty Cannady

Kaylie Alexandra Honeycutt

Mary Helen Horne

Aug. 13

Kristen Brewington

Elizabeth Brock

Tim Dunn

Charlene Jones

Roxie Sessoms

Billy Todd

Kristen Whitted

Patricia Woods

Aug. 14

Elizabeth Harrell

Ethan Johnson

Taylor Southerland

Betsy Thornton

Aug. 15

Cheryl Bryant

Paulette Cole

Wayne Coleman

Travis King

Lois McCullen

Wanda McNeil

Ludie Sneed

Connor Stancil

Aug. 16

Shawn Jacobs

Nancy Jones

Clorinda Leach

Latisha Lewis

Wilma Vaughn

Glenn Willis

Aug. 17

Amy Bass

Ruby Bennerman

Pat Drew

Erin Ellis

Lillian Herring

Serenity Hobbs

Thomas King

Brenda R. McCullen

Veronica Phillips

Michael Toler

Angela Vann

Anniversaries

Aug. 11

Bryan and Ruby Bennerman

Aug. 13

Danny and Chandee Champion

Aug. 15

Terry and Cindy Cottle