Celebrating you!

Birthdays
Aug. 18
Evelyn Hobbs
Annie Imes
Heather Straughn
Aug. 19
Margaret Davidson
Chrissy Fitzpatrick
Annabel Lee McCullen
John Miller
Mary Pate
Aug. 20
Shauntoya Aycock
Bill Butler
James Caldwell
Ann Edwards
Joseph McNeill
Lauryn Moore
LaQuida Williams
Aug. 21
Angela Herring
Jeannie Murphy
Catherine Strickland
Aug. 22
Janice Anders
Evelyn Capers
James Darden
Jarvis McMillan
Dora Ann Merritt
Rebekah Moore
Gaynelle Shipp
Aug. 23
Sharon Barnes
Ken Davis
Romelia Hall
Bobby Ray Jackson
Faye Milligan
James Singleton
Hildred West
LaDavia Williams
Aug. 24
Lawrence Cunningham II
Tyler Faircloth
Sue Hix
Marie Keene
Glenda King
Dru Taylor
Alexander Troublefield
Anniversaries
Aug. 18
JC and Sandra Lockamy
Larry and Denise Scronce
Aug. 20
Charles and Patricia Jernigan
Tiny Boy and Teresa Parker
Aug. 23
Terry and Felecia Moore