Celebrating you!

August 19, 2018 Sampson Independent Lifestyle 0

Birthdays

Aug. 18

Evelyn Hobbs

Annie Imes

Heather Straughn

Aug. 19

Margaret Davidson

Chrissy Fitzpatrick

Annabel Lee McCullen

John Miller

Mary Pate

Aug. 20

Shauntoya Aycock

Bill Butler

James Caldwell

Ann Edwards

Joseph McNeill

Lauryn Moore

LaQuida Williams

Aug. 21

Angela Herring

Jeannie Murphy

Catherine Strickland

Aug. 22

Janice Anders

Evelyn Capers

James Darden

Jarvis McMillan

Dora Ann Merritt

Rebekah Moore

Gaynelle Shipp

Aug. 23

Sharon Barnes

Ken Davis

Romelia Hall

Bobby Ray Jackson

Faye Milligan

James Singleton

Hildred West

LaDavia Williams

Aug. 24

Lawrence Cunningham II

Tyler Faircloth

Sue Hix

Marie Keene

Glenda King

Dru Taylor

Alexander Troublefield

Anniversaries

Aug. 18

JC and Sandra Lockamy

Larry and Denise Scronce

Aug. 20

Charles and Patricia Jernigan

Tiny Boy and Teresa Parker

Aug. 23

Terry and Felecia Moore