Celebrating you!

Birthdays
Dec. 29
Mary Lib Bass
Caitlyn Hood
T.J. Schuler
Anthony Winstead
Dec. 30
Jimmie Bennett
Antonio Caldwell
Elizabeth Lamb
JoAnn Owens
Margaret Spearman
Yolanda Williams
Dec. 31
Buford Bales
Lisa Coley
Edith Godbold
Kathie Johnson
Jan. 1
Evelyn Andrews
Brad Coats
Dylan Coats
Debra Creech
Mary Hall
Johnnie Jackson
Peggy Merritt
Emma Grace Poplin
William Spell
Marvin Williamson
Jan. 2
Lindsey Deans
Diana Moore
Darryl Sloan
Melissa Stirewall
Jan. 3
Jacob Baggett
Riley Blair Cannon
Regan Brooke Cannon
Priscilla Lockamy
Dolly McNeil
Jan. 4
Glenn Clark
Latasha C. Dudley
Samuel Thornton
Anniversaries
Dec. 28
Robert L. and Evelyn Brown
Dec. 31
Faye B. and Danny Myers
Jan. 1
Bobby and Phyllis Bradshaw
Jan. 2
Bobby and Billie Raynor
Rob and Elizabeth Zaccardi
Jan. 3
Terry and Wanda W. Robinson