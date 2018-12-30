Celebrating you!

December 30, 2018 Sampson Independent Lifestyle 0

Birthdays

Dec. 29

Mary Lib Bass

Caitlyn Hood

T.J. Schuler

Anthony Winstead

Dec. 30

Jimmie Bennett

Antonio Caldwell

Elizabeth Lamb

JoAnn Owens

Margaret Spearman

Yolanda Williams

Dec. 31

Buford Bales

Lisa Coley

Edith Godbold

Kathie Johnson

Jan. 1

Evelyn Andrews

Brad Coats

Dylan Coats

Debra Creech

Mary Hall

Johnnie Jackson

Peggy Merritt

Emma Grace Poplin

William Spell

Marvin Williamson

Jan. 2

Lindsey Deans

Diana Moore

Darryl Sloan

Melissa Stirewall

Jan. 3

Jacob Baggett

Riley Blair Cannon

Regan Brooke Cannon

Priscilla Lockamy

Dolly McNeil

Jan. 4

Glenn Clark

Latasha C. Dudley

Samuel Thornton

Anniversaries

Dec. 28

Robert L. and Evelyn Brown

Dec. 31

Faye B. and Danny Myers

Jan. 1

Bobby and Phyllis Bradshaw

Jan. 2

Bobby and Billie Raynor

Rob and Elizabeth Zaccardi

Jan. 3

Terry and Wanda W. Robinson