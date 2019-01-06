Celebrating you!

January 6, 2019 Sampson Independent Lifestyle 0

Birthdays

Jan. 5

Donald Dixon

Onalee Isaacs

Mary B. Johnson

Arnold Sparrock

Jan. 6

Abner Fleet Butler

Bridgette Fuller

Taylor Marie Parker

Jan. 7

Morrell Devane

Triston Wayne Johnson

Scott Tyndall

Janie Tyndall

Jan. 8

Estelle P. Butler

Vennie Fennell

Howard Hobbs

Judy Warren

Jan. 9

Sholanda Dawson

Ryan Fann

Myracle Furlow

Elijah Furlow

Marilynn Spell

Odell Turner

Jan. 10

Lori Boone

Keelie Mason

James Rich

Julia Vann

Jan. 11

Will Brown

Felicia Green

Maggie Jernigan

Stephanie Knowles

Henry Murphy

Kailey Parker

Teddy Smith

Barbara Torres

Anniversaries

Jan. 8

Michael and Lori Dew

Jan. 10

Leon and Maretta Council

Ricky and Barbara Ricks