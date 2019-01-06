Celebrating you!

Birthdays
Jan. 5
Donald Dixon
Onalee Isaacs
Mary B. Johnson
Arnold Sparrock
Jan. 6
Abner Fleet Butler
Bridgette Fuller
Taylor Marie Parker
Jan. 7
Morrell Devane
Triston Wayne Johnson
Scott Tyndall
Janie Tyndall
Jan. 8
Estelle P. Butler
Vennie Fennell
Howard Hobbs
Judy Warren
Jan. 9
Sholanda Dawson
Ryan Fann
Myracle Furlow
Elijah Furlow
Marilynn Spell
Odell Turner
Jan. 10
Lori Boone
Keelie Mason
James Rich
Julia Vann
Jan. 11
Will Brown
Felicia Green
Maggie Jernigan
Stephanie Knowles
Henry Murphy
Kailey Parker
Teddy Smith
Barbara Torres
Anniversaries
Jan. 8
Michael and Lori Dew
Jan. 10
Leon and Maretta Council
Ricky and Barbara Ricks