Celebrating you!

January 13, 2019 Sampson Independent Lifestyle 0

Birthdays

Jan. 12

Lee Ann Barefoot

Myles Carter

Kay Hobbs

Brownie Spell

Angela Thompson

Miranda Woodcock

Jan. 13

Savannah Baggett

Leonard Langston

Louella McKiver

Bobby N. Rich

Ted Qualls

Amy Underwood Tyndall

Jan. 14

Charles Hill

Jimmy Lee Spearman Sr.

Jan. 15

Margaret Mallard

Shakeen Moore

Jan. 16

William Earl Bennett, Jr.

Toni A. Bradshaw

Danny Fryar

Arlene Hairr

Alfreda Johnson

Santana Madgar

Frankie Strickland

James Weaver

Jan. 17

Kim Costin

Maretta Council

Kelly Parker

Rosetta Sampson

Tonya Young

Jan. 18

Marvin Becton

Christy Bustabad

Darlene Hairr

Sharlene Hairr

Annie L. Kemp

Anniversaries

Jan. 13

Roy and Judy Cartrette

Michael and Carla Johnson

Jan. 16

Ronnie and Mary King