Celebrating you!

Birthdays
Jan. 12
Lee Ann Barefoot
Myles Carter
Kay Hobbs
Brownie Spell
Angela Thompson
Miranda Woodcock
Jan. 13
Savannah Baggett
Leonard Langston
Louella McKiver
Bobby N. Rich
Ted Qualls
Amy Underwood Tyndall
Jan. 14
Charles Hill
Jimmy Lee Spearman Sr.
Jan. 15
Margaret Mallard
Shakeen Moore
Jan. 16
William Earl Bennett, Jr.
Toni A. Bradshaw
Danny Fryar
Arlene Hairr
Alfreda Johnson
Santana Madgar
Frankie Strickland
James Weaver
Jan. 17
Kim Costin
Maretta Council
Kelly Parker
Rosetta Sampson
Tonya Young
Jan. 18
Marvin Becton
Christy Bustabad
Darlene Hairr
Sharlene Hairr
Annie L. Kemp
Anniversaries
Jan. 13
Roy and Judy Cartrette
Michael and Carla Johnson
Jan. 16
Ronnie and Mary King