Clement students honored

Clement Elementary Student’s of the Month for April are Trevar Butler, Diana Cruz-Antonio, Jayden Lucas, Channing Jackson, Jair Victoria-Monroy, Eli Dawson, Kyliee Wooster, Maggie Phillips, Elvin Ventura, Mauricio Vasquez-Cruz, Ashley Alvarado, Isabella Bullard, Johnathan Locklear, Luis Garza, Madison Hood, Trinity Wilson, Lindsey Royal, Celina Martinez, Grayson Barbour, Selena Ballew and Colton Benitez. -
Clement Elementary Student’s of the Month for April are Trevar Butler, Diana Cruz-Antonio, Jayden Lucas, Channing Jackson, Jair Victoria-Monroy, Eli Dawson, Kyliee Wooster, Maggie Phillips, Elvin Ventura, Mauricio Vasquez-Cruz, Ashley Alvarado, Isabella Bullard, Johnathan Locklear, Luis Garza, Madison Hood, Trinity Wilson, Lindsey Royal, Celina Martinez, Grayson Barbour, Selena Ballew and Colton Benitez.
Clement Elementary Student’s of the Month for April are Trevar Butler, Diana Cruz-Antonio, Jayden Lucas, Channing Jackson, Jair Victoria-Monroy, Eli Dawson, Kyliee Wooster, Maggie Phillips, Elvin Ventura, Mauricio Vasquez-Cruz, Ashley Alvarado, Isabella Bullard, Johnathan Locklear, Luis Garza, Madison Hood, Trinity Wilson, Lindsey Royal, Celina Martinez, Grayson Barbour, Selena Ballew and Colton Benitez.