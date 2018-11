Midway Middle honor students recognized

Midway Middle School has named the honor students for the first nine weeks.

Superintendent’s list

Sixth grade — Madison Barefoot, Dakota Beard, Zada Pope, Georgia Register, Tyler Ward

Seventh grade — Emily Dodson, Rachael Eldridge, Meredith Jackson, Victoria Manzo-Cervantes, Amalia Parker,

Eighth grade — Israel Firstov-Cook, Riley Heath, Chandler Pittman, Jordan Smith

Principal’s list

Sixth grade — Alondra Acosta, Banks Autry, Braston Autry, Sarah Autry ,Kara Beth Benton, Makaylah Brewington, Kennedi Brown, Sophia Bryan, Cameron Bryant, Luis Castro-Resendez, Jordyn Christopher, Jayden Espino-Diaz, Dayanise Gomez, Eduardo Gonzalez, Jalyza Gracia, Tamia Gwynn, Wyatt Herring, Caleb Heyliger, Chase Holland, Walker Holmes, Faith Honeycutt, Addison Jackson, Everett Jackson, Nicholas Jackson, Samoya James, Justin Kolakowski, Michelle Koopman, Mia Luna Ramirez, Jania Luna-Castillo, Cara Matthews, Luke McCray, Alyssa McKinley, Glenna McLamb, Molly McLamb, Thomas McLamb, Preston Medlin, Kash Perry, Ashland Phillips, Alexis Rhodes, Julie Rodriguez, Brooke Tanner, Kelsey Tart, Audrey Tew, Lucas Tew, Brady West, Kylie Williams, Maura Wrench, Carmen Young

Seventh grade — Chloe Boyette, Savannah Brown, Mykenzi Cashwell, Jarrett Cooper, Demarcus Cousar, Gabe Dapuyen, Daelyn Edge, Kaleb Evans, Abigail Fincham, Morgan Hall, Taylor Hall, Jasmyn Heflin, Samantha Hickman, Ollie Holland, Kate Honeycutt, Donathan Jernigan, Emily Lockamy, Wyatt Lucas, Kelly Luna Benitez, John Nelson McLamb, Mirra Melvin, Heinze Mondragon-Reyes, Morgan Naylor, Sharon Nettrour, Travis Payne, Lana Rhoads, Wyatt Richards, Natalie Rodriguez, Osvaldo Ruiz-Gonzalez, Jonathan Ruiz, Xitlali Sanchez-Hernandez, Holden Sinclair, Amber Tew, Gavin Warren, Sam Weber, Tripp Westbrook, Jada Williams, McKenzie Williams, Morgan Williams, Lana Williford, Avery Womack

Eighth grade — David Antonio-Solana, Logan Atkins, Ethan Barbour, Kerrigan Brown, Cooper Bryan, Jaycie Byrd, Kasey Calcutt, Leah Culbreth, Aljarez Elliot, Luke Gillis, Brooke House,Jane Joseph, Brenna Kammerman, Mackenzie King, Josh Lupo, Jenna McLamb, Ian Miller, Jase Naylor, Catie Page, Lillie Kate Parker, McKenna Phillips, Taylor Piercy, Javier Ramirez, Annalise Register, Ava Register, Lynda Rios, Lisbel Rivas, Devye Sanchez, Chloe Schimmel, Ashley Scott, Madalyn Stewart, Hailey Tucker, Jose Ventura-Cruz, Noah Weeks, Benjamin West, Megan Williams, Elizabeth Williamson, Jax Woodall

Honor roll

Sixth grade — Montzerrath Acosta, Areli Avila, Dayanara Avina, Edgar Baeza, Dominic Baggett, Jeremiah Baggett, Selena Ballew, Makayla Beach, Madison Beasley, Alexis Bell, Andrew Best, Taylor Blackmon, Kaydin Brown, Kurt Collier, Brooke Denning, Abby Dipre’, Alondra Espinoza, Bricela Espinoza, Luis Florido-Ruiz, Travis Gist, Angel Godinez, Keller Godwin, Ladison Gregory, Alyssa Hairr, Caleb Hall, Samuel Hall, Landon Hammond, Gabriel Hartry, Ciara Henley, Kannon Hinshaw, Sergio Lino-Rosas, Aaron Martin, Robert McDonald, Eva McLamb, Ke’Mari McNeill, Stephanie Medellin, Melissa Medina-Flores, Lizette Morales, Cesar Noriega, Trey Nunnery, Isaiah Oates, Braxton Page, Allison Pate, Ariel Pegues, Thomas Perez, Vander Phillips, Gabriela Pintor, Nate Pondo, Sarah Rawls, Faith Reardon, Holden Register, Ethan Ryan, Lucas Ryther, Desmond Sawyer, Caleb Scruggins, Mahdi Smith, Kylie Spell, James Stephens, Lindsey Stone, Avery Strickland, Wendy Suarez-Torrez, Maricela Ventura Antonio, Ryan Victoria Monroy, Hailey Wagoner, Summer Watson, Mary Gracie Williams, Lydia Williamson, Kelcey Worley, Jaquelin Zavala Gomez

Seventh grade — Giovanny Alejo, Ethan Allen, Jezel Alvarado Antunez, Aaron Bass, Joseph Bass, Colton Bledsoe, Hunter Brewington, Rachel Brown, Lucas Bullard, Dawson Cashwell, Cristian Castro-Vasquez, Garett Core, Logan Core, Madyson Decker, Guillermo Diaz-Villasenor, Heather Faircloth, Christian Gainey, Edwin Gaspar, Ashley Gionet, Christian Gonzalez, Lezly Guerra Mendez, Hailey Happel, Alonzo Hernandez, Maria Hernandez, Tyler Herndon, David Hickman, Dean Holloman, Reese Hudson, Connor Jackson, Ruby Johnson, La’Christain Kellon, Marshall King, Cayla Lee, Isabella Lisk, Jessica Mance, Kaison Marley, Ty Mckethan, Dalton McLamb, Zane Melton, Andres Mijangos-Cruz, Yaretza Mondragon, Colin Myers, Dylan Myers, Rostan Nicholas, Tina Ortiz, Rolando Paz-Espinoza, Abigail Peterson, Alex Pope Victor Rangel-Castro, Delilah Register, Maria Rivas Perea, Heidi Robles-Francisco, Allison Royal, Judith Salgado, Tae’ah Sanchez, Karen Suarez-Torres, Ayden Tew, Kaylee Thompson, Juan Villa-Vazquez, Gabrielle Waterman, Lucas Wilkes, Elyssa Williams, Nicholas Williams, Isaac Wilson, Jerrod Wise

Eighth grade — Mohammed Awawda, Amari Baggett, Blair Baggett, Gracyn Baggett, Mallory Baggett, Destiny Baker, David Barojas-Panuco, Taylor Blackwood, Mackenzie Brock, Emma Kate Butler, Tania Chavez-Pliego, Elizabeth Coria, Jasmin Cortez, Chesney Council, Casey Culbreth, Jacob Daniels, Gracie Danks, Taylor Davis, Zoie Decker, Zoe DePue, Jonathan Dominguez, Jeremiah Evans, Paisley Faircloth, Tyler Faircloth, Kaylee Gautier, Tristen Gomez, Aiden Goodman, Trey Gregory, Arlene Guzman, Hunter Hall, Tyler Hall, Annie Hayes, Jack Hazlebeck, Anna Grace Honeycutt, Regan Honeycutt, Anslee Jackson, Christopher Jolly, Grayson Jones, ShyAnn Jones, Carson King, Brianna Knowles, Hagan Lanier, Aldo Lazcano-Navarrate, Krista McLean, Matthew Montgomery, Alyssa Monds, Emily Myers, Edye Naylor, Kenneth Naylor, Daniel Paz, Zachary Powers, James Pulley, Ellis Raynor, Christopher Rhoads, TyMia Rhue, Anahi Rosas, Mariely Ruiz Mejia, Nayeli Ruiz Mejia, Diana Santiago, Kourtney Seber, Brandon Silva, Jose Bernadino Sotelo, Jorge Sotelo-Lopez, Joanna Sotelo-Santoyo, Carlie Spencer, Cole Sumner, Hunter Tyndall, Kendrick Tyndall, Madison Walker, Lacey Warren, Kacie Whicker, Raven Willard, Ashley Williams, Davis Williams, Elizabeth Williams, Tamiah Williams, Battle Wilson, Kylee Wilson, Seth Wise, Solomon Woods, Antonio Wright