Roseboro honor students named

Roseboro Elementary has named the honor students for the first nine weeks.

Superintendent’s List

Second grade — Jahleek Hagood

Third grade — Burroughs Strickland

Principal’s List

Second grade — Hope Ballentine, Jahleek Hagood, Heiress King, Brandon Martinez, Killean Muzzy, Destiny Sinclair, Chloe Stokes, Legacy Tatum, Izerion York, Kloie Beasley, Gavin Lockwood, Mary Odum, Amelia Rich, Neli Rico, Leon Tanner, J’Lynn Williamson, Zachary Shatley

Third grade — Alexandra Cruz, Jake Johnson, Sophia Dailey, Burroughs Strickland

Fourth grade — Ernest Brown

Fifth grade — Stephen Melvin

Honor Roll

Second grade — Oscar Torres, Sydney West, DeMarqua Artis, Mary Autry, Emmalynmarie Carter, Makayla Downes, Johnny Johnson, Landon Pope, Nolon Register, Laniyah Tatum, Rebecca Taylor, Aaron Watson, Ariel Faison, Madison Flores, Sierra Johnson, Arianna Ortiz-Diaz, Adam Pope, Ryland Pope, Samiyah Ramirez-Moore, Jaycie Stokes, William Tarplee, Kendra Young, Patience Strawderman

Third grade — Cole Beatty, Jazlynn Frederick, Braeden Ingram, Joshua McDuffie, Keimiah Walker, Seth Faircloth, Da’Juan Sellers, Caryngton Stanford, Tyler Yang, KaiLeigh Cromartie

Fourth grade — Jeconias Pone, Makila Rich, Kaelyn Simpson, Cali Beatty, Brinttney Dominguez, Dakota Hall, William Ortiz, Irhiyana Thompson, Allegro West

Fifth grade — Yony Labra-Garcia, Noah Shatley, Amaya Gonzalez, Kalisa Arnold, Fancy Bullard