RSMS students honored for achievements

Students at Roseboro-Salemburg Middle School were honored at the recent awards ceremony. Students receiving awards for the first nine weeks are:

Superintendent’s List

Eighth grade — Anna Hobbs and Emily Shipway

Sixth grade — Isaiah Waters

Principal’s List

Eighth grade — Courtney Bass, Lauren Carroll, Mannie Guerrero, Kollin Hunter, Kaylyn Iverson, Annagrace Jackson, Bryson Melvin, Jaelyn Pinios, Genesis Ramirez, Hannah Register, Leon Rodriquez-Jarquin ,Brittany Tejeda, and Faith Williams.

Seventh grade — Emari Carr, Anna Cashwell, Alexis Flores, Hannah Gentry, Sabrena Hogan, Jocelyn Malloy, Daniel Pacheco, and Joseph Shandy.

Sixth grade — Joshua Boarman, Camille Bracy, Kiyah Braxton, Jose Cortes, Olivia Cukrowics, Alyssa Gonzalez, Xavier Howard, Karma Jones, Oscar Lopez-Cruz, J’Kwon Mckoy, Jose Ortiz, Julissa Ramirez, A’miyah Brianna Smith, Luis Tinoco, Sa’Nai Washington, Kaycie White, and Yosari Yanes.

Honor Roll

Eighth grade — Angelica Allen, Addiel Avelleneda, Landon Bell, Madison Branch, Daisy Damian, Vanessa Duncan, Jada Fisher, Freddy Gaspar-DeLaLuz, Benjamin Gatlin, Justine Goodman, Francisco Jaramillo, Peyton Ketchum, Jorge Cruz, Natalie Maynor, Milton Medina, David Melvin, Carrie Monk, Alonso Nolasco, Austin O’Hara, Haley Parker, Scarlett Ramirez, Illeana Royal, Jakylah Stuart, Enola Tew, Summer Tyndall, Yesennia Vargas, Kamari Walker, and Ely Zavala.

Seventh grade — Joseph Arteaga, Kayla Bailey, Markeem Boles, Matthew Carroll, Samuel Casey, Jasmine Copeland, Delmy Cruz, Rutben Cruz, Tanya Cruz-Moran, Stephanie Faircloth, Destiny Faison, Jennifer Garcia, Christian Gonzalez, Brian Guin, Lecero Guzman, Sherlyn Herrera, Ashley Kurz, Shamell Little, Madeline Maradiaga, Davianna Marible, Dean Myers, Lela Pell, Alex Perez, Cameron Pippin, Sha’ja Rich, Brennyn Rouse, Gabriela Santiago, Alicia Sauza, Myiffie Shipway, Wyatt Simpson, Kaleigh Smith, Kamry Smith, Christopher Strickland, Veronica Tart, Desiah Taylor, Johnathan Valenzuela, Jacob Vinson, Kimslee Walton, Seth Whitehead, Skyy Wiley and Zachary Williams.

Sixth grade — Aaron Avila-Zarate, Emmalyn Brown, David Bryant, Abanny Caceres, Manuel Calderon-Olquin, Navaeh Carr, Fabian Colon-Holcomb, Emily Faircloth, Isabella Freeman, Tyler Fye, Rylan Godbold, Alecia Jessica Hall, Joshua Hobbs, Kaden Holden, Laurel Lockamy, Jorge Mendez-Gutierrez, Angelica Neri, Emillo Ortiz-Diaz, Sha’Myah Owens, William Perez, Nathan Pitts, Evelyn Price, Kira Rebuck, Roselyn Rich, Nicole Rogers, Christopher Sanchez, Luanna Sessoms, Cody Simmons, Cody Strickland, and Connor Tatum.

Students receiving awards for the second nine weeks are:

Principal’s List

Eighth grade — Benjamin Gatlin, Anna Hobbs, Annagrace Jackson, Peyton Ketchum, Carrie Monk, Haley Parker, Jaelyn Pinios, Leon Rodriquez, Emily Shipway, and Kamari Walker.

Seventh grade — Alexis Flores, Jocelyn Malloy, and Joseph Shandy.

Sixth grade — Camille Bracy, Joshua Hobbs, J’Kwon Mckoy, Julissa Ramirez, A’miyah Brianna Smith, Sa’Nai Washington, and Kaycie White.

Honor Roll

Eighth grade — Angelina Allen, Courtney Bass, Landon Bell, Madison Branch, Daisy Damian, Vanessa Duncan, Jada Fisher, Justine Goodman, Mannie Guerrero, Xavier Herring, Kollin Hunter, Kaylyn Iverson, Kaleb James, Natalie Maynor, Milton Medina, Bryson Melvin, Alonso Nolasco, Hannah Register, Jakylah Stuart, Brittany Tejeda, Enola Tew, and Faith Wiliams.

Seventh grade — Kayla Bailey, Markeem Boles, Ty’niesha Boykin, Ruben Campos-Arce, Emari Carr, Matthew Carroll, Samuel Casey, Anna Cashwell, Delmy Cruz, Rutben Cruz, Tanya Cruz-Moran, Sami Faircloth, Stephanie Faircloth, Jennifer Garcia, Sherlyn Herrera, Sabrena Hogan, Jasmine Howard, Gavin Iverson, Itzel Jaramillo, Ashley Kurz, Davianna Marible, Alicia Martin, Makiyah McNeil, Daniel Pacheco, Lela Pell, Cameron Pippin, Keira Pope, Alicia Sauza, Myiffie Shipway, Wyatt Simpson, Kaleigh Smith, Christopher Strickland, Johnathan Valenzuela, Sherlyn Villeda, Kimslee Walton, Seth Whitehead, Honestee Williams, and Zachary Williams.

Sixth grade — William Acosta, Joshua Boarman, Daniela Bravo, Kiyah Braxton, Navaeh Carr, Luis Chavez, Fabian Colon-Holcomb, Jose Cortes, Olivia Cukrowics, Isabella Freeman, Tyler Fye, Rylan Godbold, Alyssa Gonzalez, Kaden Holden, Laurel Lockamy, Ezequiel Lugo, Malachi McCants, Jorge Mendez-Gutierrez, Angelica Neri, Jose Ortiz, Emilio Ortiz-Diaz, Leticia Owens Ortiz, Mile Patel, Evelyn Price, Kira Rebuck, Roselyn Rich, Nicole Rogers, Luanna Sessoms, Breanna Simpson, Jillian Smith, Connor Tatum, Luis Tinoco, Taylor Washington, Aaliyah Wood, and Yosari Yanes.

Leopard Pride

Eighth grade — Brandon Branch

Seventh grade — Ariyon Bell, Arion Davis, Shamell Little, I’chio Simpson, and Keishaliz Torres.