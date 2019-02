Salemburg ES students honored

The February Students of the Month for Salemburg Elementary School are Ashton Lloyd, Amiya Lee, Nicole Hernandez Martinez, Angela Diaz, Loveah Taylor, Janashia Herring, Nykeelah Johnson, Anthony Michael Henry, Brayden Stowers, Trevon Tillery, Ethan Lockamy, Michael Reed Ammons, Zy’Niquieka Stone, James Michael Sessoms, Mary Tart, Jacob Gatlin, William Zavala and Delaney Naylor. -

The February Students of the Month for Salemburg Elementary School are Ashton Lloyd, Amiya Lee, Nicole Hernandez Martinez, Angela Diaz, Loveah Taylor, Janashia Herring, Nykeelah Johnson, Anthony Michael Henry, Brayden Stowers, Trevon Tillery, Ethan Lockamy, Michael Reed Ammons, Zy’Niquieka Stone, James Michael Sessoms, Mary Tart, Jacob Gatlin, William Zavala and Delaney Naylor.