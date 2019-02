Salemburg Elementary honors students

Salemburg Elementary School is honoring students for achievements during the second nine weeks of school.

Principal’s List

Second Grade — Rilyn Bradford, Anthony Michael Henry, Brayden Hewitt, Kailey Magyar, Roger olguin, Richard Rogers, Harmonee Underwood, Hayleigh Bass, Seth Hall, Landyn Lamb, Victoria McCain, Ceyanna Tatum, Gracie Williams, Alayna Gatlin, Yolanda Caldron, Brittany Flores Duenas, McKenzie Johnson, Kaylee McDonald, Christopher Naylor.

Third Grade — Robert Redline, Michael Reed Ammons.

Fourth Grade — Bailey Thacker, Karolyn Maradiago-Cantarero, Jaiden Anthony, Landon Autry, Tristan Peterson, Johnson Rouse.

Fifth Grade — Dalton Jackson, Chandler Merritt, Mahalia Tyndal

Honor Roll

Second Grade — Eddy Avila, Alanna Bartley, Algernon James, Natalia Joyner, Jai’mir Rich, Charlotte Bass, Mariah Bell, Kaylan Carter, Landon Von Faircloth, Caleb Martinez, Zaveon Moore, Ryleigh Finley, Jett Maldonado, Kourtnie Ribar, Justin JJ Rozier, Nasir Smith, Genelle Thompson, Carson Walters, Jayla Bennett, Skylar Devane, Makinsey Martinez-Edge, Andy Espinoza, Landon Faircloth, Jair Guifarro, Jason Lloyd, Ashanti McKoy, Timothy Murphy, Mari Flor Pedro Perez

Third Grade — Ashley Casteneda, Ethan Lockamy, Charlie Mancia, A’moni Moore, Ximena Ramirez, Chance Sessoms, Kimora Usher, Jacob Bunce, Antonio Chestnutt, Katie Rodriquez, Candice Rich, Brayden Stowers, Belinda Vasquez, Brandon White, Summerlyn Williams, Irie Clayton, Konnor Fann, Madison Hale, Airiana Stevens, Trevon Tillery, Anner Yanes, Madalehyn Aranda, Christopher Boykin, Alivia Henderson, Aiden McElveen, Carol McLamb, Amarri Usher

Fourth Grade — Enoch Hobbs, Faith Jackson, Lynah McElroy, Aaliyah Rodriquez, Mary Tart, Rylan Autry, Maria Briscoe, Brody Gatlin, Nylah Hive, Ana Jose-Sosa, Summer King, LeMyah McLamb, Abraham Mitchum, McKenzie Robinson, Haley Smith, Amelya Bass, Cristopher Cortes, Kimberly Guzman, Jaxon Perry, George Romero Orellana, Shyann Freeman, J-Diyess Monroe, Demonte Sampson-Underwood, Janya Smith, Genesis Yanes Vanegas, Willie Zuniga-Acosta.

Fifth Grade — Fabiano Aguirre, Ivan Casteneda, Eithan Helms, Garrett Ketchum, Laville Martin, Delaney Naylor, Allyssa Reese, Amber Stegmeier, Sara Tew, Tyler Williams, Stephanie Flores, Yousef Khanshali, Jose Marquez, Rylie McDonald, Addison Evans, Matthew Farrell, Crystal Guzman, Karina Ortiz, and Jadon Perry.