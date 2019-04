Midway Elementary honor students recognized

Midway Elementary has named honor students for the third nine weeks.

Superintendent’s list

Kayla Raines, Rocio Santiago, Carson Cain, Lauralee Harris, Matthew Beasley, Grace Bruha, Sarah Gray Bryan, Warren Dudley, Kaylee Ezzell, Adyson Honeycutt, Logan Stoeckel

Principal’s list

Madison Castillo, Camila Cornejo, AnnaBell Ennis, Elecen Gomez-Delgado, Miah Gonzalez, Emily Hijma, Connor Jackson, Savannah Linder, Ella Love, Anna Lovitt, Wilson Mayo, Alexander Parker, Luke Peterson, Evander Pope, Carson Tew, Arizona Tyndall, Lizbeth Ventura-Antonio, Camden Wilson, Cayden Bass, Riley Bragiel, Gavin Brock, Ella Clark, Samantha Florido Lopez, Taylor Fulghum, Emmanuel Gonzalez, Mary Nora Harris, Ava Hijma, Zachary Jackson, Harry Johnson, Darius Lewis, Jonathan Martinez-Ortega, Brayden McLamb, Amy Rios, Raegan Thornton, Peyton Woodall, Leah Worley, Damyia Armstrong, Savannah Boggs, Danielle Boney, Owen Bruce, Jillian Castillo, Tatiyanna Clark, Jason Cole Collier, Gage Fann, Yandel Flores Hurtado, Dylan Jackson, Bryce Johnson, Stacy Machado Carabantes, Sebastian Martinez Ortega, Ace Matthews, Caelynn Mesimer, Esteban Morales-Olmos, Avery Phillips, Nathan Pope, David Malachi Shelton, Kaylee Sotelo Esquivel, Payton Spell, Silas Strickland, Wesley Tew, Mia Williams, Calan Wilson, Connor Wright, Taylor Abernathy, Joshua Akers II, Javier Alvardao-Abonza, Aaliyah Battle, Je’ddah Bowden, Nicole Bragiel, Jonathan Kaleb Burgess, Addison Canady, Trey Dover, Caleb Easley, Natyf Guadarrama Benitez, Graham Jackson, Mason Mireles, Asa Rivera, Cedric Ward

Honor roll

Joseph AhSue, Zoie Allemore, Haylee Avila Ventura, Kyleigh Boggs, Gabrielle Bonney, Sawyer Bradshaw, Alexis Davis, Dustin Denning, Jeneveven Flores-Leal, Kayden Gomez, Cassie Hayes, Peighton King, Gehrig Lane, Richard Machado Carabantes, Aubrie McKinney, Cason McLaurin, Adrianna Mendoza, Makenzie Mullins, Natasha Rangel Melo, Layal Reardon, Ashton Rodriguez, Alexis Royal, Ariana Zeledon, Mollie Bass, Jeremiah Blake, Camela Carranza, Rachel Cornejo, Darey Flores-Cuevas, Pablo Flores-Leal, Alex Halstead, Ava James Hargrove, Conner Shayne Headley, Nicolas Hernandez, Emmanuel Ibarra Rodriguez, Oscar Juarez Lopez, Ashlyn King, Nathaniel King, Jocelyn Orozco-Sanchez, Destiny Pendergraft, Randy Reynolds, Caylee Rodriguez, Kimberly Romero Ramos, Mikayla Romero, Luis Rosas Leon, Jamison Sanders, Kiel Shuler, Jr., Christian Alvarado-Espino, Fernando Arias Benitez, Will Baggett, Makayla Carter, Cesar Chavez-Pliego, Bryson Jake Christopher, Chloe Faircloth, Janessa Flores-Leal, Keyla Flores Gonzalez, Sophia Gonzalez, McKinley Harding, Roberto Herrarte Mondragon, Tyler Jones, September Lee, Emely Lopez Aguilar, Kwa’Lee McNeill, Maleia McNeill, Odalys Mijangos Cruz, Isaiah Pendergraft, Anna Reynolds, Malik Rhodes, Gavin Williams, Fernando Ambriz Jr, Kevin Avila Cruz, William Bass, Makenzie Blackburn, Caiden Boggs, Jillian Cooper, JB Gonzalez-Leon, Isai Hernandez Huerta, Mauricio Jimenez Giron, Bella Locklear, Louise McNatt, Lyric Merchant, Jorden Merchison, Maria Mondragon, Sophia Perez, Adriana Pina, Kaleb Rhue, Gloria Rivas Velasquez, Jose Raphael Romero, Allie Worley