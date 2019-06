Union Elementary names honor students

Union Elementary School has named the honor students for the fourth nine weeks grading period.

Superintendent’s List

Second grade — Kaleb Lane

Third grade — Tobias Cromarties, Jayleen Cromartie-Golden, Nathan Hardison, Patrick Hardison, Jada Herring, Ivy Marshall, KayDen McLaurin, Tarijah Miles, Calleigh Westbrook

Principal’s List

Second grade — Jose Amador Flores, Tallie Ashline, Christopher Banegas Gonzales, Ashley Banegas-Barahona, TaRon burden, Malani Burton, Joshua Campos, Juliette Cervantes-Arellano, Maliq Cortez-Dominguez, Jasmine Crumpler, Kassandra Diaz Najera, Renee Ellis, Yunior Hernandez Escalante, Kaydence Hudson, Leonardo Lerma, Iker Licona-Rodriguez, Carlos Lopez Marroquin, Chloe Matthews, Miguel Molina, Kimber Moss, Angeles Pascual Lorenzo, Bethania Perez, Italia Perez, Tristan Phillips, Victoria Pineda, Kassandra Rivera Cruz, Aaron Sagastume-Lara, Ariel Sagastume-Lara, Alexus Smith, Braxton Smith, Ashlynn Spell, Angel Velazquez Alvarado, Zooei Venecia, Isabelle Walker

Third grade — Gardenia Alvair-Flores, Kenny-Ray Bailey, Takiyah Carr, Cesar Cruz Turcios, Ruben Delgado Galvez, Kaylee Lewis, Ligda Meraz, Zymir Turner, Santiago Valbuena-Pena, Carson Williams, Samantha Zacarias, Hector Zuniga Moya

Fourth grade — Andre Wilson

Fifth grade — Damaryus Chance, Immani Pridgen, Antonio Spearman

Honor Roll

Second grade — A’Myra Alford, Julian Andres Pascual, Sarai Borja Cruz, Sahara Bronson, Jackeline caamano-Mejia, Monica Castillo Sanchez, Jaleel Duncan, Ashley Encarnacion, Jessi Escobar Reyes, Kaitlin Faison, Stephanie Flores, Jimmy Galarza, Melesio Grifaldo-Garcia, Leonardo Hernandez Gomez, Jason Hernandez Velazquez, Zyon Hill, Tyrell Hogan, Marcia Jackson, Marcus Jimenez Lopez, Rihanna Kenan, Sophia King, Cameron Lumetta, Branden Maynard, Nickiayah McCullers, Angel Moore, Leydiana Morales, Chloe Morris, Kevin Mote, Lizbeth Nery-Gonzalez, Maria Pineda Hernandez, Chloe Pridgen, Esmeralda Ralio Gomez, Elizabeth Ramirez Bautista, Tyson Riley, Emily Rivera, Jenifer Romero Jose, Zymier Small, Josclyn Torres, Eddy Turcios-Rodriguez, Zaviare Turner, Braylen Tyndall, Pedro Vega Garcia, Naomi Velazquez, Joseph Craig Williams, Eli Yancey, Jacob Zuniga

Third grade — Ailany Benitez Romero, Lacee Birtch, Taevean Burden, Lydia Cain, Abner Calmo Gomez, Neveah’ya Carr, Dayne Carter, Manuel Chavira, Nevaeh Chestnutt, Airam Covarrubias, Yuridia Cruz Paz, Anastasia Galaraz, Juan Gomez Sanders, Arleth Gutierrez Mata, Aaliyah Hernandez, Quenselyia Highsmith, Aubree Irizarry, Japhet Juarez Sanchez, Ethan Kraynick, Zariyah Lewis, Matthew Long, Leonardo Lopez Rojas, Melissa Lopez Serna, Stephany Matute Padilla, Kamari Maynor, Elijah McKoy, Alex Meza Barahona, Laudy Montalban, Ashlynn Moore, Jose Murillo-Santiago, Breionna Naylor, Damari Parker, Aden Pedraza-Banos, Ariyana Raynor, Gilberto Reyna Acosta, Bryson Riley, Daniel Rivera Soledad, Trenton Robinson, Catherine Rodriguez Meza, Saelly Rodriguez Zelaya, Joziah Rodriguez, Valeria Sanchez, Jeremy Serrano, Breanna Starnes, Johnatan Trejo-Marin, Nathalie Ulloa Diaz, Angelica Vega Garica, Christopher Veasquez-Diaz, Leo Watts, Jiszel Williamson