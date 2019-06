HCA recognizes honor students

Harrells Christian Academy has named honor students for the last grading period.

Headmaster’s List

Third graade — Oakley Brice, Caleb Coats, Emma DuBose, Riley Maddox Falatovich, Brantley Frederick, Addison Haney, Eve Bradlee Hardison, Bella Jernigan, Miller Ludlum, Lainey Malpass, Sammy Martin, Dodge Pope, Davis Rogers, Luke Weeks, Kenton Willard

Fourth grade — Walker Clifton, Jack DuBose, Windsor Farrior, Hutchens Glenn, Clara Glynn Hill, Channing Jackson, Brady Marlowe, Piper Nelson, Trey Owens, Will Owens, Kailey Pope, Rivers Robinson, Noah Tanner, Adriana Wasserman

Fifth grade — Trey Bryan, Collin Cole, Riley Dixon, Brayden Frederick, Gracie Johnson, Jenna Lee, Lily Powell, Baines Raynor, Mary Willow Rumbold, Lexie Sawvel, Marleigh Sidbury, Kennedy Vinson

Sixth grade — Davis Barnette, Christina Barnhill, Lexi Bass, Chloe Bowles, Rebekah Bryan, Ella Campbell, Regan Cannon, Riley Cannon, Mason Diers, Logan Dixon, Luis Funes, Camryn Fussell, Savannah Grady, Hudson Griffin, Eli Hardison, Garrison Hill, Molly Hilton, Daughtry Jackson, Jackson Lee, Olivia Matthews, Will Morgan, Mabel Rose Parker, Linsey Peterson, McKenzie Peterson, Joesen Pope, Adrienne Squires, Caiden Sutton, Grant Swanson

Seventh grade — Evan Boussias, Josh deAndrade, Piper Moore, Connor Pope, Georgia Pope, Holden Sinclair, Leelee Votaw, Michael Dale Williams

Eighth grade — Nyla Busby, Acee Campbell, Nate Diers, Tadan Ivey, Amber Jones, Jaden Naylor, Coleton Norris, Will Swanson, Genesis Walker, Walker Ward

Ninth grade — Kensley Blanchard, Reese Blue, Hannah Cole, Hayes Dixon, Anna Edwards, Ayden Fussell, James David Fussell, Isabella Rumbold, Forrester Spears, Matthew Thornton, Ripley Wilson

Tenth grade — Lekea Boney, Larson Cashwell, Sophie Dixon, Hill Lanier, Rhylee Pope, Savannah Wells

Eleventh grade — Stefani Boussias, Jeana Grace Bowker, Will deAndrade, Jackson Hall, Olivia Lanier

Twelfth grade — Cameron Blue, Paige Hardison, Seth Harrell, Casey Johnson, Andy Jones, Mackenzie Odum, Anna Rackley, Thomas Rhodes, Ivey Rouse, Cameron Simpson

Honor roll

Third grade — Bailey Bowles, Lathen Cashwell, Holden Cline, Scarlett Graham, Caleb Kirven, Magdalene Parker

Fourth grade — Laney Bell, Gracelyn Bowles, Grace Brice, Wilson Clifton, Robert Johnson, Makayla Stallings

Fifth grade — Cooper Barber, Gracie Barnes, Camden Cummings, RayAnna Ginn, Jake Gooden, Yoana Gore, Noah Johnson, Landon Toler, Ana Grayce Wells

Sixth grade — Jase Blanchard, Jewell Carr, Gabe Cashwell, Landon Coats, Lauren Dixon, Briana Melvin, Dakota Stallings

Seventh grade — Alex Farrior, Carson Gooden, Anna Grace Johnson, Tyler Johnson, Benny Mercer, Elam Moore, Taylor Grace Register, Rhodes Spears, Savannah Tatum, Scarlett Votaw, Sarah Woolard

Eighth grade — Case Barber, Jacob Barnes, Jack Bowker, Dylan Coats, Tyler Dixon, Leyton Ezzell, Jakob Funes, McKena Johnston, Ty Mathis, Maggianna Rivenbark, Connor Spell, Ethan Spell, Meredith Tatum, Kennedy Thompson, Emma Wells, Harley Wilson

Ninth grade — Jack Barber, Caroline Barnhill, Harrison DeVane, Laura Catherine Glover, Kolby Jessup, Paige Johnson, ViviAnn Johnson, Kendall Lanier, Kyle McKee, Ty Smoak

Tenth grade — Liam Bennett, Jake Moore, Cara Rhodes, Brinkley Spearman, Colby Stoppelbein, Noah Tart, Zaria Washington, O’Neika Williams

Eleventh grade — Joshua Barber, Mary Lila Blackburn, Matt Darden, Caitlin Edwards, Zania Jones, Gracy Peterson, Amaya Sloan, Aaron Smith

Twelfth grade — Taylor Brinson, Mar’Chris Jackson, Cole King, Tyshon Newkirk, Chandler Smith, Gage Spell