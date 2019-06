Plain View Elementary students recognized

Plain View Elementary has named honor students for the fourth nine weeks.

Superintendent’s List

Third grade — Karson Dickinson, Amelia Lee, Skylar McLemore, Alexis Naylor, Chloe Pacheco, Angel Salgado, Shawn Smith, Katie Vann, Gigi Williford

Fourth grade — Jenna Brooke Baldwin, Lily Foreman, Cailyn Hewlett

Fifth grade — Peyton Herring

Principal’s List

Third grad — Dean Awawda, Ethan Barefoot, Luke Best, Charlie Dale, Makayla Holley, Jelyn Perez, Kian Perry, Zachary Poper, Weston Rawls, Cameron Register, Ariana Reyes, Asa Richardson, Lilly Tanner, Giselle Vargas, Anna Faith Williams, Ian Zaragoza

Fourth grade — AbbiLynn Benton, Caroline Brown, Brianna Burns, Cannon Dunham, Reid Griffin, Harrison Honeycutt, Allison Perez, Cooper Phillips, Corina Richards, Kaydee Seabolt, Connor Seeber, Colin Woods

Fifth grade — Will Autry, Jessie Boykin, Rylin Griffin, Josh Hardison, Emery Johnson, Gracie Lanfair, Case Lucas, Tyler Lupo, Logan Neal, Luke Norris, Kara Piercy, Wyatt Scott, Connor Shirley, Rosemary Sprague, Jonathan Stephenson, Anna Grace Strickland, Madison Tucker, Nash Warren, Sophia Weber

Honor Roll

Third grade — Emma Barefoot, Hunter Batten, Cadence Bezgela, Brenner Boswell, Izzy Galbreath, Luke Hardison, Jordan Hawley, Zaire Holt, Caleb Isenhour, Gage Johnson, Lincoln Keipper, Julian Lopez, Miranda Molina, Caden Register, Noah Taylor

Fourth grade — Jasmine Barojas, Markus Bass, Evan Beltz, Leland Bledsoe, Brynn Burch, A.J. Faircloth, Nicole Foreman, Chase Harden, Jaina Hickam, Cole Holbert, Brenna Johnson, Mary Beth Lane, Diamond Lee, Jacob Lee, Mackenzie Lee, Peyton May, Macy Raynor, Natalie Salas, Landon Smith, C.J. Spence, Ava Grace Starling, Ethan Stephenson, Ross Taylor, Bella Wilson

Fifth grade — Marina Bravo, Caleb Brown, Lily DePue, Samuel Dudley, Kelsey Fisher, Connor Gaster, Amanda LeJune Gause, Peyton Hair, Brayden Johnson, Jake Lee, Jaymeion Lee Eley, Bella Lucas, Skylr McAferty, Ky’Deasha McDowell, Wyatt Norris, Vanessa Perez, Christoffer Ponce, Jaylen Snead, Phillip White, Jeffrey Williams, Caroline Womack, Cole Worley