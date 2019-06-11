RSMS students recognized for academic achievement

Roseboro Salemburg Middle School held its second semester awards ceremony June 7.
3rd Nine Weeks Awards
Principal’s List
Sixth grade — Joshua Boarman, Camille Bracy, Olivia Cukrowicz, Zoey Dail, Joshua Hobbs, J’Won McKoy, Julissa Ramirez, Kira Rebuck, Sa’Nai Washington, Isaiah Waters and Kaycie White.
Seventh grade — Anna Cashwell, Sabrena Hogan, Lela Pell, and Jonathan Valenzuela.
Honor Roll
Sixth grade — Daniela Bravo Castaneda, Kiyah Braxton, Emmlayn Brown, David Bryant, Abanny Caceres, Navaeh Carr, Fabian Colon Holcomb, Jose Cortes, Isabella Freeman, Rylan Godbold, Alyssa Gonzalez, Kevin Gonzalez, , Abrianna Headen, Xavier Howard, Karmah Jones, Cristal Jose-Morales, Laurel Lockamy, Oscar Lopez-Cruz, Ezequiel Lugo, Brayden Mclamb, Angelica Neri, Jose Ortiz, Emilio Ortiz-Diaz, Leticia Owens Ortiz, Sha’Myah Owens, Mile Patel, Nathan Pitts, Evelyn Price, Luanna Sessoms, Jogeily Shal-Aponte, Cody Simmons, Breanna Simpson, Amiyah Smith, Connor Tatum, Luis Tinoco, and Yosari Yanes.
Seventh grade — Allure Best, Heath Britt, Matthew Carroll, Samuel Casey, Jasmine Copeland, Delmy Cruz, Rutben Cruz, Tanya Cruz-Moran, Sami Faircloth, Stephanie Faircloth, Alexis, Flores, Jennifer, Garcia, Jasmine Howard, Kyndall James,Tristen Johnson, Ashley Kurz, Shamell Little, Jocelyn Malloy, Davianna Marible, Trista Owens, Daniel Pacheco, Cameron Pippin, Keira Pope, Samya Rich, Cristian Rico, Joseph Shandy, Wyatt Simpson, Kayleigh Smith, Kamry Smith, Christopher Strickland, and Kimslee Walton.
4th Nine Weeks Awards
Superintendent’s List
Sixth grade — J’Kwon McKoy
Principal’s List
Sixth grade — Joshua Boarman, Daniela Bravo Castaneda, Navaeh Carr, Olivia Cukrowicz, Alyssa Gonzalez, Joshua Hobbs, Ezequiel Lugo, Braydon Mclamb, Angelica Neri, Jose Ortiz, Mile Patel, Nathan Pitts, Kira Rebuck, Nicole Rogers, Breanna Simpson, Amiyah Smith, Sa’Nai Washington, Camille Bracy, Isaiah Waters, Kaycie White, Julissa Ramirez, Kiyah Braxton, Luis Tinoco, and Yosari Yanes.
Seventh grade — Samuel Casey, Anna Cashwell, Alexis Flores, Ashley Kruz, Alicia Sauza, and Myiffie Shipway.
Honor Roll
Sixth grade — Elvin, Aguilera-Hernandez, David Bryant, Abanny Caceres, Joes Cortes, Zoey Dail, Emily Faircloth,Rylan Godbold, Kevin Gonzalez, Karmah Jones, Cristal Jose-Morales, Oscar Lopez-Cruz,Jennifer Martinez-Estrada, Emilio Ortiz-Diaz, Leticia Owens Ortiz, Evelyn Price, Roselyn Rich, Alyssa Savage, Connor Tatum, Jollie Warren, Cody Simmons, Emmlayn Brown, Essence Copeland, Isabella Freeman, Christopher Garcia, Abigail Guevara, Kadan Holden, Diamond Howard, Jorge Mendez-Gutierrez, Manuel Calderon-Olguin, Fabian Colon Holcomb, Luanna Sessoms, Laurel Lockamy, and Samuel Owens.
Seventh grade — Joseph Arteaga, Allure Best, Bertha Campos, Emari Carr, Danica Carter, Jasmine Copeland, Delmy Cruz, Rutben Cruz, Tanya Cruz-Moran, Miguel Espinoza-Hernandez, Stephanie Faircloth, MyAsia Fishback, Jennifer Garcia, Hannah Gentry, Christian Gonzalez, Lucero Guzman, Sherlyn Herrera, Sabrena Hogan, Jasmine Howard, Gavin Iverson, Kyndall James, Santos Lopez, Jocelyn Malloy, Davianna Marible, Bryon Monk, Dean Myers, Lela Pell, Edwin Osorio-Morales, Cameron Pipppin, Keira Pope, Samya Rich, Brennyn Rouse, Kaleigh Smith, Kamry Smith, Emalie Stark, Desiah Taylor, Jonathan Valenzuela, Jacob Vinson, Kimslee Walton, Seth Whitehead, Honestee Williams, and Zachary Williams.
Leopard Pride
Sixth grade — Aaron Avila-Zarate, Jonathan Bass, JaNijia Bennett, Sa’Nijia Bennett, Alex Bonilla, Kiyah Braxton, Dylan Bullard, Hakeem Butler, Manuel Calderon-Olquin, Essecence Copeland, Sequoyah Davis, Elden Espinoza-Yahir, Isabella Freeman, Christopher Garcia, Alejandro Guerrero-Santos, Abigail Guevara, Kadan Holden, Diamond Howard, Cooper Ivey, Matthew Long, Jorge Mendez-Gutierrez, Za-Kyra Monk, Alexander Sanchez, Kameron Simmons, Patrick Stinnett, Jamoreus Tatum, Luis Tinoco, Emily Williams, and Yosari Yanes.
Seventh grade — Joseph Arteaga, James Autry, Ty’Neisha, Samuel Casey, Tanya Cruz-Moran, Jordan Daniels, Miguel Espinoza-Hernandez, Stephanie Faircloth, MyAsia Fishback, Christain Gonzalez, Ayden Gray, Seth Johnson, Auturo Lopez-Cruz, Makiyah McNeil, Dean Myers, Zyma Phelps, Angel Ramirez, Alicia Sauza, and Desiah Taylor.
Perfect Attendance
Sixth grade — Manuel Calderon-Olquin, Fabian Colon-Holcomb, Malachi McCants, Julissa Ramirez, and Luanna Sessoms.
Seventh grade — Samuel Casey, Jasmine Copeland, Lela Pell, Samya Rich, Amir Thompson, and Honestee Williams.
Battle of the Books
Sixth grade — Camille Bracy, Emmlayn Brown, Julissa Ramirez, Cody Simmons, Isaiah Waters, and Kaycie White
Seventh grade — Wyatt Simpson, Lela Pell, Delmy Cruz, and Samuel Casey.
Envirothon
Sixth grade — Emmlayn Brown, Alecia Hall, and Isis Salmon.
Seventh grade — Samuel Casey, Taya Elkins, Amiya Gutierrez, Veronica Tart, Hannah Gentry, and Jacob Vinson
7th Grade Marshalls
Joseph Shandy, Lela Pell, Sabrena Hogan, Daniel Pacheco, Jonathan Valenzuela, Kimslee Walton, Samuel Casey, Anna Cashwell, Alexis Flores, and Ashly Kurz.
Duke Tip participants
Chris Strickland, Anna Cashwell, Samuel Casey, and Sabrena Hogan.