HCA celebrates student success

Harrells Christian Academy acknowledges their Headmaster’s List and their Honor Roll List for the third nine week grading period.

Headmaster’s List

Third grade

Fisher Blanton, Kayleigh Bowen, Brooklyn Bryan, Chance Evans, Sophia Gnyp, Hayes Griffin, Avery Hall, Ava Matthews, Breelyn Peed, Henry Pope, Landon Pusey, Scarlett Rose Robinson, Lilly Kate Rogers, Brenlee Thornton and Anna Williams.

Fourth grade

Emma DuBose, Brantley Frederick, Addison Haney, Eve Bradlee Hardison, Miller Ludlum, Davis Rogers and Luke Weeks.

Fifth grade

Walker Clifton, Jack DuBose, Channing Jackson, Piper Nelson, Trey Owens, Will Owens, Kailey Pope, Rivers Robinson and Noah Tanner.

Sixth grade

Trey Bryan, Collin Cole, Riley Dixon, Gracie Johnson, Jenna Lee, Lily Powell, Baines Raynor and Lexi Sawvel.

Seventh grade

Rebekah Bryan, Riley Cannon, Camryn Fussell, Hudson Griffin, Eli Hardison, Garrison Hill, Molly Hilton, Daughtry Jackson, Jackson Lee, Linsey Peterson, McKenzie Peterson, Joesen Pope, Adrienne Squires, Caiden Sutton and Grant Swanson.

Eighth grade

Evan Boussias, Elizabeth Greene, Connor Pope, Georgia Pope, Piper Moore, Leelee Votaw, Scarlett Votaw and Michael Dale Williams.

Ninth grade

Jack Bowker, Amber Jones and Will Swanson.

10th grade

Kensley Blanchard, Reese Blue, Hannah Cole, Hayes Dixon, Anna Edwards, Ayden Fussell, James Fussell, ViviAnn Johnson, Kendall Lanier, Isabella Rumbold, Forrester Spears and Matthew Thornton.

11th grade

Ann Holland Bell, Grice Bell, Lekea Boney, Katie Johnson, Hill Lanier, Haley Malpass, Rhylee Pope, Zaria Washington and Savannah Wells.

12th grade

Mary Lila Blackburn, Stefani Boussias, Jeana Grace Bowker, Kimberly Chirinos, Will deAndrade, Caitlin Edwards, Jackson Hall, Olivia Lanier, Jack Laslo, Zania Jones, Gracy Peterson, Colby Phaneuf, Skylar Register and Aaron Smith.

Honor Roll

Third grade

Emma Blanchard, GaryAnna DeVane, Lily Kathryn Hobbs, Jackson Lassiter, Caroline Owens, Nash Register, Graham Stewart and Morgan Sutton.

Fourth grade

Caleb Coats, Riley Maddox Falatovich, Scarlett Graham, Bella Jernigan, Caleb Kirven, Lainey Malpass, Sammy Martin, Magdalene Parker, Dodge Pope and Kenton Willard.

Fifth grade

Laney Bell, Gracie Brice, Wilson Clifton, Windsor Farrior, Hutchens Glenn, Clara Glynn Hill, Brady Marlowe, Denon Smith, Makayla Stallings and Haleigh Sotelo.

Sixth grade

Brock Arce, Cooper Barber, Gracie Barnes, Sarah Cain, Josiah Crumpler, Brayden Frederick, RayAnna Ginn, Jake Gooden, Yoana Gore, Noah Johnson, Mary Willow Rumbold, Marleigh Sidbury, Landon Toler, Kennedy Vinson and Ana Grayce Wells.

Seventh grade

Christina Barnhill, Lexi Bass, Jase Blanchard, Chloe Bowles, Ella Campbell, Regan Cannon, Jewell Carr, Luis Funes, Savannah Grady, Olivia Matthews, Coley Sasser and Jaiden Stallings.

Eighth grade

Ruthie Andrews, Case Barber, Josh deAndrade, Alex Farrior, Tyler Johnson, Willa Grace Johnson, Ariel Malpass, Benny Mercer, Taylor Grace Register, Brysen Smith, Savannah Tatum and Malik Wider.

Ninth grade

Reece Bass, Max DiLello, Leyton Ezzell, McKena Johnston, Maggianna Rivenbark, Connor Spell, Ethan Spell, Meredith Tatum and Harley Wilson.

10th grade

Jack Barber, Caroline Barnhill, Harrison DeVane, Laura Catherine Glover, Kolby Jessup, Isaac Jimenez and Devan Kennedy.

11th grade

Natalie Cline, Savannah Dixon, Sophie Dixon, Taylor Lucas, Henry Moore, Cara Rhodes, Colby Stoppelbein, Noah Tart, Olivia Toler and O’Neika Williams.

12th grade

Joshua Barber, Cody Butler, John Litton Clark, Matt Darden, Annabeth Ellis, Caleb Lucas, Gray Peterson and Mya Sloan.