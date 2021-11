Vital statistics

Land Transfers

Hardeman, William K to Hardeman, William K and Williamson, Melanie D

Denton, Rita and Denton, Thomas and Thomas M Denton & Rita M Denton to Jackson, Christie Stewart and Jackson, Preston Brent II

Denton, Rita and Denton, Thomas to Jackson, Betsy Ann

Hales, Betty Lou Odum and Hales, Heneley S to Hales, David Madison and Hales, Joseph Darren

Williamson, Alfonza H and Williamson, Geraldine D to Isles, Havana

Lee, Donell Henry, Exr. , Lee, Judy L and Lee, Wayne Jackson, Estate to Lee, Donell and Lee, Shelley A

Lee, Donnell Henry, Exr. , Lee, Judy L, and Lee, Wanye Jackson, Estate to Lee, Wayne Jackson Jr

Barefoot, Kristina L, Mitchell, Kristina Barefoot and Mitchell, Trent Nelson to Melvin, Dominique N and Thompson, Ronald Lewis

Mcguire, Dawn L and Mcguire, John R to Hubbard, Anne B and Hubbard, John Michael

Parcel F Powell, Kaylyn Mary to Shipman, Darryl P

Jackson, Warren Bradley to Jackson, Shannon B

Boykin, Elliott Lee Jr and Boykin, Latoya Shanta to Boykin, Latoya Shanta

Boykin, Elliott Lee Jr, and Boykin, Latoya Shanta to Boykin, Elliott Lee Jr

Crenshaw, Audrey C and Drake, Audrey Crenshaw to Crenshaw, Carlton

Burgess, James Alston and Burgess, Jessica Elaine to Woodcock, James and Woodcock, Susan

Murphy, Jeffrey Clayton, Thornton, Joy Murphy, Thornton, Kenneth, and Thornton, Kenneth D to Crawford, Ann Murphy and Crawford, Murray G

Thornton Homes Co. to Guifarro, Deysi Odilia Martinez and Guifarro, Edil D Martinez

Matthis, Alice S,BY Aif and Matthis, J Donald Ii,Aif to Alice S Matthis Farm, LLC

Spell, Patrick Kenneth and Spell, Patsy to Spell, Kenneth Gage

Autry, Tommy,Tr and Autry, Tommy D,TR, Mingo Baptist Church, Inc, Taylor, Earl,Tr and Warren, Mason,Tr to Jackson, Alfred

Faircloth, Linda H and Faircloth, Lnda H to Spell, Pamela S and Spell, Terry A

Jim Warren Mobile Homes, Inc, T & W Development,Dba and Thornton Logging Company to Juanchi, Daniel Cornejo

Lamb, Carrie and Lamb, Carrie L to Lamb, Shawn

Swinson, Antoinette Steele to Lechuga, Lucia Laureano and Velazquez, Braulio Aparicio

Wilson, Darious W to Owen, Forest Gregory

Honeycutt, H Brewer, Aka and Honeycutt, Hillery Brewer to A & G Residential, LLC

Honeycutt, H Brewer,Aka and Honeycutt, Hillery Brewer to A & G Residential, LLC

Bowen, Robert C to Carter, Lucas L

Carr, Daniel Webster Jr to Blue, Natherline Bailey amd Blue, Reginald Winfred

Faircloth, Gladys D and Faircloth, Jimmy D to Cotton Farms, Inc

Mclean, Priscilla and Mclean, Priscilla A to Chavez, Juan Manuel and Chavez, Sylvia Alcorta

Edwards, Carl Anthony, Edwards, Katrina and Edwards, Katrina Marie to Edwards, Katrina Marie

Jackie Allen King Revocable Trust, King, Jackie Allen, Estate and King, Mary I,TR, Kingswood Investment Properties, LLC and Mary Ivey King Revocable Trust to Aman, Jonathan and Aman, Lea

Caves, Darrah-Helena Lobo, Lobo Caves, Darrah-Helena and Lobo-Caves, Darrah-Helena to Mckinney, Jeffrey D and Mckinney, Lori L

Butler, April Thompkins and Butler, Tadaryl Jamal to Crumpler Plastic Pipe, Inc

Fennell, Amy,Nka and Fennell, Kiyonte Lejuan and Gregory, Amy to Shipp, Nathaniel James and Shipp, Roberta Paige

Brinson, Martha Jane, Faircloth, Henry Enoch, Faircloth, Molly Faye H, Faircloth, Robert, Faircloth, Robert Anthony, Faircloth, Wanda Gail, Tyndall, Melody Ruth, Tyndall, Randy Warren, Arthur, Warren, Rebecca Faircloth, Warren, William Arthur Jr, to Shelton, Jill and Shelton, Nathan Israel

Williamson, Cindy Larae and Williamson, Rocky G to Williamson, Cindy Larae and Williamson, Rocky G

Cossette, Carol Lynn and Jones, David Amos Jr to Jones, David Amos Jr

Hobbs, Betty Jeanne Pope, and Hobbs, Leslie Stewart Jr, Lambros, Marian Ann, Lanier, Kimberly, Lanier, Michael W, Unger, Richard Joseph Jr, and to Weaver, Leeann Hobbs and Watery Branch, LLC

Hurt, Bonnie Sue, Hurt, Jeffrey Thomas, Hurt, Pamela C to Koons, Hannah Sue

Dyer, Janet Elaine to Doyle, Ashleigh and Rinaldo, Keith

Chase, George Kenneth to Chase, George Kenneth, Jackson, Angela Chase and Wallace, Audrey Chase

Holloman, Ashley Goodrich and Holloman, Nicholas D to Carr, Geraldine and Carr, Walter F

Deaver, Sabrina Strickland to Smith, Stanley Sylvester

Kornegay, Tammy M and Kornegay, Thomas to Hernandez, Angleak Meshell

Comstock, Amanda and Comstock, Jack A to Buelin, Kimberly C and Buelin, Wayne J

Green, Kerry Lynn and Green, Rhonda Draughon to Draughon, Deborah C and Draughon, James Randal

Carroll, Gena Renee Draughon and Carroll, John M, Draughon, Deborah C, Draughon, James Randal, Exr. Draughon, Jeanette Young, Estate, Green, Kerry Lynn, and Green, Rhonda Draughon to Draughon, Deborah C and Draughon, James Randal

Balbina, Trejo Ponce,Aka, BTP,BTP and Ponce, Balbina Trejo to Torres, Leticia Roldan and Trejo, Luis Fernando Garcia

Draughon, Tony Franklin to Leon, Maria Aguiree

Byrd, Graham Lee and Byrd, Graham Lee, Heir, Byrd, Kathy, Heir,Byrd, Kathy Byrd, Ricky Glen, Estate to Byrd, Doris Jean M and Byrd, Thomas R

Bass, Hazelene Holland,By Aif, Bass, Hester Thompson, Bass, W Clayton, Bass, W Clayton,Aif, Blue, James Thomas Jr,AIF, Blue, James Thomas Jr, Blue, Rebecca B,BY Aif, to Carter, Pamela R and Carter, William M

Hayes, Jason L to Phillips, Christopher Lee Sr and Phillips, Sylvia Ann

Honeycutt, H Brewer, Aka and Honeycutt, Hillery Brewer to Benjamin Stout Real Estate Services, Inc

Thornton Homes Co to Gonzalez, Felipe Calvillo and Sanchez, Veronica Espinoza

Honeycutt, H Brewer, Aka and Honeycutt, Hillery Brewer to Benjamin Stout Real Estate Services, Inc

Barefoot, Deborah T, Barefoot, Donald B, and Barefoot, Donald Bruce to Flores, Melissa Medina, Serrano, Nidia Dolores Flores,Cust, and Serrano, Nidia Dolores Flores

Jackson, Henry Martin to Henry Martin Jackson Special Needs Trust and Raines, Carol,Tr

Clinton Mechanical Contractors, Inc to Hinson, Roxanne Hope and Hinson, Willie Kim

Faircloth, Wilbert M, Exr., Vann, Jane W,AKA, Vann, Robert Franklin,Estate and West, Jane Randolph to Gilmore, Ashley M and Gilmore, Robert H

Stagecoach Estates Sec Two

A & G Residential LLC to Watkins, Torre James and Watkins, Yvonne Partilla

Peterson, Belva N, Peterson, Betsy, Peterson, Betsy Henry,Admr, Peterson, Crystal N, Peterson, Ivey Chadwick, and Peterson, Ross Elliott,Estate to Peterson, Ava Rose, Estate Peterson, Betsy Henry, Gdr, Peterson, Betsy Henry and Peterson, Landon Drake, Estate

Allen, Richard C to Alvarez, Maria Maribel Osorto and Torres, Andres Antonio Amas

Allen, Amanda and Allen, Corburt K to Pacheco, Ana and Pacheco, Daniel

Clifford And Lucretia Stevens Irrevocable Trust, Stevens, Clifford, Stevens, Lucretia, and Stevens, Mitchella, Tr to Stevens, Mitchella

Bass, Hilda Alvarez and Bass, Steven J to Pearsall, Cheryl, Pearsall, Erika and Pearsall, Eugene

Peterson, Ava Rose,Estate, Peterson, Betsy Henry,Gdr, Peterson, Betsy Henry,Admr, Peterson, Betsy Henry, Peterson, Landon Drake,Estate and Peterson, Ross Elliott,Estate to Peterson, Belva N and Peterson, Ivey Chadwick

S Clinton

Pope, Jamie R,MGR and Pope Ag, LLC to Carr, James Albert

Newton, Graham Dougald, Exr. and Newton, Olive G,ESTATE to Wolfe, James T

Bedsole, Coretta and Johnson, George to Knox, Jesse Lee Jr and Knox, Kimberly Diane

Mattocks, Brenda Holland and Mattocks, Gene Paul Jr to Holland, Jean Cooper, Mattocks, Brenda Holland and Mattocks, Gene Paul Jr

Kachaenchai, Somboon Jay to Ray, Jennifer Lynn andv Ray, William Burton

Hinson, Sarah Renee to Borjas, Jesus Alberto and Escamilla, Magaly

Snowball Sub and Butler, Thaddies L to Owens, Natarja

Carter, Rubia Parker, Parker, Anthony C, Parker, Latisha to Oates, Doris A, Parker, Anthony C, Parker, Catina L, Parker, Charles L and Parker, Tyrone L

Hudson, Pelmon Jart,Mbr, S&H Properties Of Sampson, LLC and Swinson, Victor L,MBR to Hudson, Pelmon Jart Jr and Swinson Family Farms, LLC

Grady, Doyle, Grady, Wendy Pope, Matthis, Bobbie Jo,Admr, Matthis, Bobbie Jo, Matthis, Jamie K, Pope, Connie Sue Fann,Estate, and Pope, Sue F,AKA to Grady, Doyle and Grady, Wendy Pope

Daniels, Carletta H to Allen, Andrea Sharii

Hall, Jimmie B and Hall, Marie N to De La Rosa, Isaias Espino, Ramos, Brenda Paloma Martinez and Rosa, Isaias Espino De La

Tanner, Matthew S and Thompson, Chynna N to Tanner, Matthew S

Jim Warren Mobile Homes, Inc, T & W Development, Dba, Thornton Logging Company, and Thornton Logging Co to Borja, Silvano Sanchez and Calvillo, Jessica Carreno

Lisbon Jim Warren Mobile Homes, Inc, & W Development,Dba and Thornton Logging Company to Govea, Nestore Manuel Octavio Guerrero, Guerrero Govea, Nestore Manuel Octavio, Guerrero-Govea, Nestore Manuel Octavio and Sandoval, Maria De La Rosa

Williams, Derwood D,AKA, Williams, Durwood D, Williams, Glenda E to Williams, Derwood D,AKA, Williams, Dolan, Williams, Durwood D, Williams, Dwayne, Williams, Glenda E and Williford, Deborah Williams

Carter, Norwood Stanley Jr and Carter, Rebecca Ann to Lamb, Julie S and Lamb, Wayne H

Long, Caren Maynard, Long, Robert Allen and Maynard, Gloria Shipp to Edgar, Charley Maynard,Fka, Fowler, Casey Maynard,Fka, Maynard, Casey and Maynard, Charley

Garland Masonic Lodge No King, David F,TR, Matthews, John V Jr,TR, and Roseboro Masonic Lodge No AF & A M to C & D Foundation

Fields, Katherine J to Fields, James and Fields, Katherine J

Hicks, Denise and Hicks, John Jr to Corbett, Cynthia

Hardister, Edwin to Dees, Thomas Cooper Jr and Hardister, Edwin

Franklin Hartmann, Stefan J and Hartmann, Stefann J,AKA to Benitez, Ignacia Garcia

Warren, Carl B Jr to De Vida, Iglesia Agua and Vida, Iglesia Agua De

Herring Royal, James Aaron, By Aif, Royal, Sharon Elizabeth, Aif, Royal, Sharon N and Royal, Sharone Elizabeth, Aka to Naylor, Andrew Steven and Naylor, Matthew Bryan

Thornton, Jane M and Thornton, Jane Mcleod,Aka to Thornton, Jane Mcleod,Tr and Thornton Family Revocable Trust

Wolfe, James Thomas and Wolfe, Rita Ritchie to James Wolfe Farms, Inc

Brenda M Coats Revocable Living Trust and Coats, Brenda to Arroyo, Julia

Beasley, Lela Thornton, Faulkner, Jerome T Jr, and Faulkner, Jerome Taylor Jr to Beasley, Lela Thornton

Ms Wolf, LLC and Warren, Jeffrey W to Rosario, Robert and Rosario, Sara

Draughon, Donnie L and Draughon, Fannie A to Rodriguez, Esteban Ochoa and Vera, Susana Velazquez

Butler, James Clark Sr and Butler, Mavis Jones to Rare Earth Options, LLC

Marriage Licenses

Cory David Daw to Nina Marie Gregory

Markus Von Faircloth to Cody Christine Collins

James Daren Brewington to Collynn Elizabeth Wells

Kevin AUstin Tanner to Britnie Raye Adams

Joseph Franklin Hunt, Jr. to Moneka Sharda Brewington

Bobby Ray Lashone Cartonto Trellany Dalinda Wells

Austin Marcus Peterson to Maegan Elizabeth Wilkes

Jerome Monk to Katrina Deloise Wilson

Richard Allen Raymer to Georgiana Sanfill Binnarr

Tyler Lane Williams to Heather Robin Lucas

Jason LeMarr Bryant to Sharonda Monique Walters

Daniel Aaron Pittman to Jo Ann Wynn Kerr

Eric Dean Starling to Katie Lynn Butler

Anthony Lee McCombs to Sonia Mercedes Lora

Eric Charles Cooper to Tiffany Marie Rouse

William Christopher Eldridge to Pendy Lee Evans

Cody Allen Kinnaman to Emma Shelbie Kornegay

HUgo Serrano Nunez to Rosa Villegas Acosta

Gary Wayne Tanner to Amy Rebecca Hobbs Spell

Larry Brian Pope to Chrissy Lee Williams Gamino

Markus Delane Richardson to Janalee Blair Strickland

Joseph Sweeny Carberry to Gail Tadlock Carter

Branden Webb and Hannah Caroline Byrd

Donnie Ray Davis to Margie Elizabeth Evans Hinterleiter

Bradley Joel Ladner, II to Alyssa Danielle Williford

Jose Abelardo Argula Navairo to Stephanie Fils

David Nash Johnson to Candace Renee Taylor

Juan Coronado Pena to Maria Isabel Morales Gonzalez

Births

Brooklyn Marie Richmond to James Richmond II and Danielle Marino

Zamiya Nevaeh Melvin to Isiah Lee Melvin and Delisha Henry

Lia Emilia Perez Acosta to Melinda Acosta Zuniga

Alana Juliet Ramos Monterrosa to Allan Ramos Rivas and Cinthia Monterrosa

Jayce Amari Smith to Alexis Durrett

Gustavo Fuentes-Vallejo to Gustavo Fuentes-Vallejo and Norma Vallejo

Kayden James Faison to Harlem Faison and Tasheana Richardson

Genesis Aylan Vera Gonzales to Gabino Vera Santana and Ana Gonzalez Garcia

Joshua Reid Marable to Jaziya Marable

Jocille Devon Spencer to Tori Highsmith

Maria Alehandro Villegas to Juan Villegas and Noemi- Snchez-Reynoso

Sofia Gutierrez to Jose Gutierrez and Floriberta Avila Beltran

Malaysia Skylar Charles to Yonette Charles

Emily Abdo Saleh Abbas to Abdo Abbas and Gehan Al Hamdani

Genesis Melina Velasquez Perez to Jose Roblero and Lucinda Velasquez

Anthony Kamari Phillips Carmichael to Dayvon Carmichael and Hallie Phillips

Jocelyn Pina Nunez to Ervin Quevedo and Blanca Nunez Gonzalez

Jesus Pina Nunez to Ervin Quevedo and Blanca Nunez Gonzalez

Jack Lee JonesIII to Jack Jones Jr. and Alanna Strouth Kaiden Kuante Robinson to Maurice Robinson and Syonie Lee

Alica Mejia Gutierrez to Orlin Mejia Ramirez and Maria Gutierrez Lopez

Allyson Guadalupe Hernandez Mendez to Juan Hernandez and Irma Mendez Castaneda

Yoshua Jael CArdenas to Samaria Cardenas

Elijah James Edward Williams to Charlie Williams and Kelli Hall

Alijah Alexander Maurice Bolton to ALlison Bowden

Alissa Giselle Plata Molina to Procoro Plata Jimenez and Blanca Molina Reina

Klouse Giovanni Cristopher Rodriguez to Shy’Niera Harrington

Jackson Lane Carter to Brittany Byrd

Kennedi Cymone Scarborough to Demarcus and Tiesha Scarborogh

Samantha Isabel Carcamo Lopez to Jose Carcama Calix and Cindy Lopez Linder

Deaths

Ronald Keith Hairr

Lela Carolyn Kinlaw

Wilbert Eugene Brown

Melissa Stevens

William Marvin Bowden

Julia Anne Wallace

Richard Spicer Aman

Max Gerald McCullen

Blanche Norris

Jimmie Rouse

Gretha Mae Spearman

Lynda Owens

James Cameron Miller

Cleveland Nelson

Fannie Elizabeth Martin

Stanley Dean King Sr.

Dixie Grey Tuton

Charles Howard Sr.

Virginia Mae Logan

Joseph Coombes

Benjamin Harrison Lionetti

Kimberly Jean Nelson

Annie Lolea Wright

Mickey Allen Cox

Florence Marie Latimer

Peggy Jean Aycok

Matthew William Aguirre

Betsy Mae Maness

Ruby Butler

Lillian Herring

Johnnie Irene McNeil

Mary Ann Strickland Grissett

Norman Jefferson Carter Jr.

Juanita Shipp Crisp

Dennis Michael Robinson

Saretta Poole Tuck

Delores Goodman

Franklin Delano Weeks

Buck Anthony Holland

Sarah Pittman

Brantley Hiram Lewis

Walter Kelly Smith

Christine Holden

Annie Ruth Faison

Donald Lynn Faircloth

Joshua Watkins Jr.

Lattie B Faircloth

Elmond Ray West

Sara Margaret Savage

Guadalupe Wilson

Enrique Elizondo Rivas

Andrew Lamont Robinson

Lois Ann Baker

Thomas Wayne Dudley

Ada Massengill