Union Elementary Student of the Month awards were bestowed for responsibility. The students included: PreK — Jayden Alvarado, Camila Barralaga Diaz, Cameron Howard, Rodrick Joseph, Yadira Lopez; Kindergarten — Parker Brice, Aubri Burton, Josue Catalan, Sawyer Dailey, Daniel Huerta, Jocelyn Najera, Skylar Ranger, Briany Zuniga; first grade — Natalya Alfaro, Andrew Bullard, Abigail Hernandez Diaz, Elliette James, Yoselin Lopez, Jennifer Lopez Meza, Adan Ramirez, Aslaney Zavala, Elijah Winston; and second grade — Joseph Huerta Calvillo, Zoey Aguilera Castellanos, Eryn Chesnutt, Angel Aguilar Gonzalez, Leonardo Luviano, Jaxon Yancey and Nathalie Rodas.