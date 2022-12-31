Recorded in Sampson County from up to Nov. 28, 2022
Land transfers
N CLINTON
ADAMS, MATTHEW D.,TR, DELVON R. GOODWIN IRREVOCABLE SPECIAL NEEDS TRUST, GOODWIN, DELVON R. to EUCEDA, JESUS ANTONIO MARTINEZ, MARTINEZ, JESUS ANTONIO EUCEDA, RUIZ, KARLA YAMILETH ZELAYA, ZELAYA, KARLA YAMILETH RUIZ
NEWTON GROVE 6.67 ACRES
LEE, ERNEST SHAUN, LEE, JERRI V., LEE, LARRY H. JR., LEE, LARRY HUBERT SR.,ESTATE, MOORE, DENNIS G., MOORE, KIMBERLY LEE, MOORE, KIMBERLY LEE,EXR, WALDROP, ROBERT CARL to LEE, ERNEST SHAUN and MOORE, KIMBERLY LEE
LOT NO. 34 WILLIAMSDALE SEC TWO LITTLE COHARIE
BUNCE, RHETT MAXTON,MGR/MBR, BUNCE CARROLL INVESTMENTS, LLC to HERNANDEZ, MANUEL VICTOR JR
S CLINTON 0.19 ACRES
FAIRCLOTH, ANNE BRYAN to LANGLEY, DAVID M., LANGLEY, MARY MARCIA
N CLINTON 6.5 ACRES W/EXCEPTIONS
BERETICH, LOUIS DUNCAN,BY AIF, BERETICH, MELISSA ANNE,BY AIF, CASTORINA, KARINA,BY AIF, DOOLEY, FLORENCE BERETICH,AIF, DOOLEY, FLORENCE BERETICH, DOOLEY, ROBERT KENT, WILLIAMS, MARVIN SCOTTY, WILLIAMS, STEPHANIE BERETICH to BRYANT, RONNIE, BRYANT, TERRY SUE
0.54 ACRE PINEY GROVE
CRISANTOS, JOSE HERIBERTO QUINTANA, JUAREZ, MARIA CECILIA RIOS, QUINTANA CRISANTOS, JOSE HERIBERTO, RIOS JUAREZ, MARIA CECILIA to CASSIDY, ANNA GRACE, CASSIDY, TIMOTHY S.
FRANKLIN 10 ACRES
LUVIANO, EMMA, MARTINEZ, PEDRO to LUVIANO, MOISES J
PINEY GROVE 1.38 ACRES
HOGG, WALTER RUFFIN SR to HOGG, JASON NEIL, HOGG, WALTER RUFFIN SR
1.52 ACRES
HUDSON, CHARLOTTE B., HUDSON, CHARLOTTE B.,TR, HUDSON, JOHN L. JR., JOHN L. HUDSON JR. TRUST to CRISANTOS, JOSE HERIBERTO QUINTANA, JUAREZ, MARIA CECILIA RIOS, QUINTANA CRISANTOS, JOSE HERIBERTO, RIOS JUAREZ, MARIA CECILIA
LOT 12 N CLINTON
COVINGTON & SHAW, LLC, MILLER, TERRACE P.,MBR/MGR to MURPHY, VIVIAN
TRACT 3 3.83 ACRES TRACT 4 9.92 ACRES TRACT 7 0.71 ACRE DISMAL
FAIRCLOTH, JIMMY L., FAIRCLOTH, LINDA FAYE GRANTHAM, FAIRCLOTH, NANCY ANN GRANTHAM, GRANTHAM, BOBBY RAY, GRANTHAM, DONALD WAYNE, GRANTHAM, MARGIE to GRANTHAM, BOBBY RAY
TRACT 1 4.37 ACRES TRACT 2 9.72 ACRES DISMAL
FAIRCLOTH, JIMMY L., FAIRCLOTH, LINDA FAYE GRANTHAM, FAIRCLOTH, NANCY ANN GRANTHAM, GRANTHAM, BOBBY RAY, GRANTHAM, DONALD WAYNE, GRANTHAM, MARGIE to GRANTHAM, DONALD WAYNE
TRACT 5 18.04 ACRES DISMAL
FAIRCLOTH, JIMMY L., FAIRCLOTH, LINDA FAYE GRANTHAM, FAIRCLOTH, NANCY ANN GRANTHAM, GRANTHAM, BOBBY RAY, GRANTHAM, DONALD WAYNE, GRANTHAM, MARGIE to FAIRCLOTH, NANCY ANN FAYE GRANTHAM
TRACT 6 16.04 ACRES DISMAL
FAIRCLOTH, JIMMY L., FAIRCLOTH, LINDA FAYE GRANTHAM, FAIRCLOTH, NANCY ANN GRANTHAM, GRANTHAM, BOBBY RAY, GRANTHAM, DONALD WAYNE, GRANTHAM, MARGIE to FAIRCLOTH, LINDA FAYE GRANTHAM
N CLINTON
HATCHER, JENNIFER L., HATCHER, RALPH E., RAYNOR, JENNIFER L.,,AKA to JOSEPH, DIEUDONNE, LOUIS, ROSIMENE, MAITRE, SANDRA
1 ACRE TAYLOR’S BRIDGE
BATRES, JOSE LEONIDAS CASTILLO, CASTILLO, JOSE LEONIDAS BATRES, DECASTILLO, MARTA MARGARITA GOMEZ, GOMEZ, MARTA MARGARITA DECASTILLO to CASTILLO, DAVID ARTURO GOMEZ, CASTILLO, XIOMARA MARISOL GOMEZ, GOMEZ, DAVID ARTURO CASTILLO, GOMEZ, XIOMARA MARISOL CASTILLO
4 TRACTS W/EXCEPTIONS S CLINTON
HOLLINGSWORTH, STEWART LOWELL,AIF, PEARSALL, SHARON H.,AIF, PETERSON, JOANNE H.,BY AIF to HUDSON, PELMON JART JR.
3 TRACTS N. CLINTON S. CLINTON
BRADSHAW, BETH C., BRADSHAW, LEAMON HAROLD to BRADSHAW, BETH C., BRADSHAW, BRANDON H., BRADSHAW, FRANK L., BRADSHAW, LEAMON HAROLD
LOT 48 TIMBERLAKE SUB SEC TEN N CLINTON
BARNES, CHRISTY LYNN COATS,AKA, BARNES, CRISTY LYNN COATS to CARR, GERALDINE, CARR, WALTER F.
LOT 1 3.73 ACRES MINGO
WOOD, SAMANTHA to GUIN, STEVEN R.
TURKEY 1.06 ACRES
MCNEESE, BOBBI J.,AKA, OLIVER, BOBBI JO, OLIVER, JAMES E. to MCNEESE, BRYCE JAMES
0.37 ACRES LOT 2 HONEYCUTTS
MCCALLOP, NAKYSHAE,MBR/MGR, RELENTLESS TRANSFORMATIONS, LLC to BALDWIN, KEVIN RAY JR.
LOT C 0.85 ACRE MINGO
LEE, DONNA C., LEE, JAMES A. to LEE, TAYLOR ELIZABETH
LOT B 0.72 ACRE MINGO
LEE, DONNA C., LEE, JAMES A. to LEE, DONNA C., LEE, JAMES A.
2 TRACTS N CLINTON
GOODMAN, BOBBY W., GOODMAN, SHERRY to PROVERBS 16 3 LLC
N CLINTON LOT 10 TIMBERLAKE SUB SEC EIGHT 1.01 ACRES
BEST, BELINDA TOLER. BEST, THOMAS MURRAY to BRYANT, WILLIE LEN
LOT 54 COUNTRY CLUB ACRES SUB SECOND SEC N CLINTON
HARVEY, BENJAMIN T., HARVEY, LINDA F. to SINCLAIR, HALEY, SINCLAIR, REID
N CLINTON LOT NO 17 TIMBERLAKE SUB SEC 6
MILLER, JOHN-MARK, MILLER, VALERIE S. to BEST, BELINDA TOLAR, BEST, THOMAS MURRAY
N CLINTON 0.94 ACRES LOT 2
AUSTIN, CHRISTINA to PINE RIDGE ROAD RENTALS, LLC
S CLINTON 3.6 ACRES LOT NO. 1
RICH, HENRY LEE to BLANCO, CEILA ISABEL JUAREZ, JUAREZ, CEILA ISABEL BLANCO
N CLINTON TWO TRACTS W/ EXCEPTIONS
MCPHAIL, JOHN FINLEY III to MILLER, JOHN MARK, MILLER, VALERIE S.
1.11 ACRES TRACT NO. 7A S CLINTON
PERRY, KEVIN DANIEL, PERRY, MICHELLE WOOTEN to MULLIS, PAULA BROOKE, MULLIS, ROBERT S.
HONEYCUTT
MIXON, DAVID J., MIXON, LIANE E. to BRADYBAUGH, KLOEY L.
2 TRACTS S RIVER
NORRIS, GEORGE WOOTEN SR., NORRIS, SANDRA BEDSOLE to AUGUSTINE, WILLIAM J.
BELVOIR TWO TRACTS
HAINES, HUDSON H. JR.,TR, HUDSON H. HAINES, JR REVOCABLE TRUST to REYNOLDS, GLORIA H., REYNOLDS, ROBERT M.
WESTBROOK 35 ACRES
HONEYCUTT, ALAN MAC, HONEYCUTT, LENA F. to CLCH, LLC
TRACT NO. 2 26.87 ACRES NEWTON GROVE
TART, SHIRLEY W. to TART, CHARLES HOOPER JR
TRACT 1 23.35 ACRES NEWTON GROVE
TART, SHIRLEY W to THORNTON, ARIE LARKETON
LOT 6 MICHAEL MEADOWS SUB PHASE ONE PLAINVIEW
STEPHENSON, JACK R. JR. to STEPHENSON, HEIDI J.
TWO TRACTS W/EXCEPTIONS LITTLE COHARIE
NORRIS, LYNNE B., TYNDALL, WANDA B. to BARKER, CHARLES LATHAM
TWO TRACTS W/EXCEPTIONS LITTLE COHARIE
BARKER, CARRI L, BARKER, CARRI LIN, BARKER, CHARLES LATHAM, TYNDALL, WANDA B. to NORRIS, LYNNE B.
HALLS 2.31 ACRES
BASS, BETTY T. to CARR, JACQUELINE ROBINSON, CARR, LYNN STANLEY
LOT 26 STONEHENGE SUB
KUSZMAUL, BENTON, KUSZMAUL, STEFANIE to CHEN, YONG MING
1.25 ACRES LISBON
WARD, JONATHAN, WARD, TRACY to BLACKBURN, JORDAN, BLACKBURN, TAYLOR
LOT 2 1.56 ACRES NEWTON GROVE
DAVIS, BOBBY J., DAVIS, BOBBY JEAN, DAVIS, MOSES, SURLES, ANTHONY LEE, WILLIAMS, BONITA, WILLIAMS, DIETRA, WILLIAMS, JOSHUA to ROSALES, GUSTAVO OMAR
TURKEY 1.00 ACRES
SN SERVICING CORPORATION,AIF to DRAUGHON, TONY F
0.57 ACRES NEWTON GROVE
MORALES WILLIAMS, ANDREA, MORALES-WILLIAMS, ANDREA, WESTBROOK, DIANE P., WILLIAMS, ANDREA MORALES, WILLIAMS, MICHAEL TODD to MORALES WILLIAMS, ANDREA, MORALES-WILLIAMS, ANDREA, WILLIAMS, ANDREA MORALES, WILLIAMS, MICHAEL TODD
MINGO 0.459 ACRES
SMITH, HELEN, SMITH, WILLIAM to WILLIAMS, ANGELA B., WILLIAMS, HASLIN SCOTT
S CLINTON 0.599 ACRES
BRYANT, P., BRYANT, PETER HODGSON, BRYANT, R S, BRYANT, RAJIN SAVITRI, RAMDIN, NEE,AKA to HERRING, NAOMI JANE SMITH, KALEEL, STEPHEN WALDO
LOT 23 PHASE ONE GREENSBRIDGE COUNTRY CLUB SUB MCDANIELS
RICHARDSON, ROBERT CUSHMAN, RICHARDSON, SUSAN FRANCIS to WEATHINGTON, JASON M.
S CLINTON 0.31 ACRES
COTTLE, JANET C., COTTLE, NED A. to BLAKE COOMBS, YVONNE M., BLAKE-COOMBS, YVONNE M., COOMBS, YVONNE M. BLAKE, GREENHALGH, ROBERT KYLE
TRACT A 1.00 ACRE FRANKLIN
EDWARDS, MARY MELISSA, EDWARDS, WILLIAM ALBERT to HALL, AMANDA, HALL, KYLE
LOT NOS. 14 AND 51 OAK LAKE SUB BELVOIR
FUNES, MIRNA, FUNEZ, VICTOR R. GOMEZ, GOMEZ, VICTOR R. FUNEZ to FUNEZ, ORLEAN LEONEL ROMERO, ROMERO, ORLEAN LEONEL FUNEZ
NORTH CLINTON
JACKSON, BARBARA JEAN to JACKSON, CURTIS ANDRE, JACKSON, JAMES K.
N CLINTON LOT NO. 3 BLOCK A UNDERWOOD CARTER SUB
BUCKNER, BENJAMIN L., BUCKNER, JESSICA ABBOTT to GALVAN, JUAN, GALVAN, TERESA
LOT 9 0.18 ACRE VILLAS AT BIRCH COVE N CLINTON
LOVETTE, STEPHEN, LOVETTE, STEPHEN K to BURCHELL, HUBERT ALLEN
2 TRACTS
HOLLOWELL, SUSIE DENNING, MORTON, A. FREDRICK JR.,TR, SUSIE DENNING HOLLOWELL TRUST to STEPHENS, JOSHUA AARON
1 ACRE HALLS
JAMES, AMON EARL, JAMES, ANDRE, JAMES, ANDRE LAMONT, JAMES, ANNETTE, JAMES, ANTIONETTE LASHA, JAMES, ANTOINETTE L., JAMES, CLARA, JAMES, CLEVELAND R, JAMES, CLEVELAND RAY JR., JAMES, CLIFTON JR., JAMES, NICHOLAS, JAMES, PATRICIA, JAMES, SANDRA, WILLIAMS, ANNIE REE JAMES, WILLIAMS, J.C. to TORRES, DANIEL ESPINOZA
BELVOIR LOT NUMBER 11 SERENITY LAKE PHASE II
KRAVAR PROPERTIES, LLC, RALEY, TEENA to JENKINS, TRAVIS
4 TRACTS
CAYENNE ACQUISITIONS GROUP, LLC, RAGLAND, KENNETH,MGR/MBR to DLW INVESTMENTS, LLC
N CLINTON 1/6 OF AN ACRES LOT NO. 8
ARMSTRONG, BERTHA J. to HILL, CYNTHIA Y.
1.00 ACRE LOT 4 AND 5 A
BAYSDON, JIMMY W. to SEIBERT, NOEMI
S RIVER 300 ACRES W/ EXCEPTIONS
LEWIS, THOMAS S. to ROBERTSON, JAMES JEFFREY
1.31 ACRES
MALDONADO, MICHAEL ADAM to MASSENGILL, ROY S.
2.00 ACRES
BARTLETT, DEBORAH LEE COOPER, PHILLIPS, DEBORAH,AKA to LEE, BOBBY R.
TRACT 2 0.97 ACRE HONEYCUTT
AGOSTINI, MARILYN to AGOSTINI, ANA LYDIA, AGOSTINI VEGA, WILLIAM, AGOSTINI-VEGA, WILLIAM, VEGA, WILLIAM AGOSTINI
46.7 ACRES W/EXCEPTIONS MCDANIELS
STONESTREET, MICHAEL BRUCE,AKA, STONESTREET, MICHAEL BRUCE SR. to SSP RE HOLDINGS, LLC
0.5 ACRE PINEY GROVE
HOLLOMAN, BARBARA JONES, HOLLOMAN, TERRY MAXTON to HOLLOMAN, TERRY MAXTON
HALLS 0.79 ACRES LOT 1
THORNTON HOMES CO. to DIAZ, MARIA ELIZABETH DUBON, DUBON, MARIA ELIZABETH DIAZ
TRACT 1 1.65 ACRES WESTBROOKS
HILL, MARY ANN,TR, MARY ANN HILL REVOCABLE TRUST to DURDEN, BRYAN KEITH, DURDEN, LOMIE SARA
LOTS 18, 148, 19, 149, 20, 150, 21, 151, 22, 152, 155-B AND 154 SOUTH RIVER LANDING
LITTLE COHARIE
HILL, MARY ANN,TR, MARY ANN HILL REVOCABLE TRUST to DURDEN, BRYAN KEITH, DURDEN, LOMIE SARA
125 ACRES W/EXCEPTIONS PINEY GROVE
WILLIAMSON, JOHN ROBERT JR. to THOMPSON, NOEL
LOT 2 PLAINVIEW
SIGNATURE HOME BUILDERS, INC. to CRUMPLER, REBECCA KATE
LOT 110 TIMBER LAKE SUB SEC TWENTY N CLINTON
BASS, HILDA ALVAREZ, BASS, STEVEN J. to DAIL, JAMIE CASEY, DAIL, PAUL WESTLEY
MCDANIELS 1.39 ACRES
EDWARDS, CYNTHIA HUDSON, EDWARDS, JAMES BRADLEY to JOHNSON, DUSTIN PAUL, JOHNSON, KASSIE VIRGINIA
0.18 ACRE N CLINTON
SIMMONS, BETTY B., SIMMONS, J.W.,AKA, SIMMONS, JAMES WHITFIELD to WARREN, WILLIAM COLE
S RIVER 1.0 ACRE
WRAMPE, DARRELL L., WRAMPE, LINDA D. to 2 LEE, JAKE C.
LOT 2 1.59 ACRES WESTBROOK
AGUILAR, TEODORO VINCENTE, VINCENTE, TEODORO AGUILAR to AGUILAR, LAURO VICENTE, VICENTE, LAURO AGUILAR
S CLINTON 1.65 ACRES
VANDERBILT MORTGAGE AND FINANCE, INC. to MALDONADO, REYNA OSORIO, OSORIO, REYNA MALDONADO
1.58 ACRES TURKEY
POWELL, JERRY JR., POWELL, JERRY L. JR. to POWELL, JASMIN
TWO TRACTS W/ EXCEPTIONS
MEAL PREPARATION, INC. to PICKLES MANUFACTURING LLC
24.79 ACRES
MATTHIS, BOBBY GEORGE, MATTHIS, LINDA A. to MATTHIS, BOBBY GEORGE,TR, MATTHIS, LINDA A.,TR, MATTHIS REVOCABLE LIVING TRUST
2 TRACTS FRANKLIN
TILLMAN, DELPHINE, TILLMAN, WILLMON to TILLMAN, DELPHINE
TAYLORS BRIDGE 32 ACRES
ALICE S. MATTHIS FARM, LLC, MATTHIS, J. DONALD II,MGR to EAGLEFIRE INVESTMENTS LLC
LOT 47 TAYLORS CREEK SUB PHASE 2 DISMAL
H&H CONSTRUCTORS OF FAYETTEVILLE, LLC to PETERSON, JULIET MERCY
HERRING LOT NO. 10 0.72 ACRE APPALOOSA TRAILS SUB SEC ONE
WOOD, ANGELA ALSTON, WOOD, NICHOLAS to FOLEY, STEPHEN ERIC, FOLEY, TRACEY BROOKE
LOTS 1, 2, AND 3 BLOCK D WEEKS PROPERTY NEWTON GROVE
HOLLAND, MARVIN L. to ANGEL, ROSA BENITEZ, BENITEZ, FAUSTO OCAMPO, BENITEZ, ROSA ANGEL, OCAMPO, FAUSTO BENITEZ
S CLINTON
HOLLAND, ALEXANDER STERLING, HOLLAND, AMY SNYDER, HOLLAND, BARRETT GREY, HOLLAND, JILL MARIE, HOLLAND, ROSS SPENCER to WOOTEN, MICHAEL ANTHONY, WOOTEN, RAMONA MARIE
BELVOIR LOT 16 MAGNOLIA ACRES SUB
BONILLA, JOSE SABINO NATAREN, NATAREN, CINDI, NATAREN BONILLA, JOSE SABINO, NATAREN-BONILLA, JOSE SABINO to NATAREN, CINDI
9.3 ACRES
TART, ERICA, TART, STEVEN ALAN,AKA, TART, STEVEN ALLEN to KNOLL, DAVID A.
LOT 18 MAGNOLIA ACRES
W.V.T SERVICE, INC. to EVERETTE, SHANEIQUA C.
LOT 21 BAREFOOT ACRES PLAINVIEW
CITRO, ROBERT M., CITRO, SUSAN C. to HAYES, JEFFERY LYNN JR., HAYES, TONYA RICHARDSON
LOT 4 0.82 ACRE LITTLE COHARIE
FOSTER, JASON to POPE, CAROLYN L., POPE, THOMAS F.
LITTLE COHARIE 49 ACRES
BLACK, JANIE E. GREEN to GREEN, MELINDA L.
LOT 1 1.02 ACRES LISBON
STARLING, BETTY JANE,AKA, WILLETTS, BETTY MCLAMB,BY AIF, WILLETTS, MORRISON,AIF to MCLAMB, DANIEL B
1 ACRE HONEYCUTTS
HOLLAND, BETTY ANDREWS to STRICKLAND, BRANDON S., STRICKLAND, MEGAN B.
HONEYCUTTS LOT NO. 1 0.34 ACRE
HOLLAND, BETTY ANDREWS to BARAJAS, ALEJANDRA, BARAJAS, CRISOFORO CHAVEZ, CHAVEZ, CRISOFORO BARAJAS
AREA 2A MINGO
LEE, JAMES BRANDON, LEE, LORI GODWIN to LEE, SAVANNAH BROOKE
AREA 1A MINGO
JONES, CASEY EDWARD, LEE, SAVANNAH BROOKE to LEE, JAMES BRANDON
HALLS 0.66 ACRES RUSTY ACRES SUB LOT 12 SEC 1
PAGE, DEBORAH E., PAGE, JAMES ROBERT to ARIAS, GEOVANNA VELAZQUEZ, GOMEZ, RAMIRO RAMIREZ, RAMIREZ, RAMIRO GOMEZ, VELAZQUEZ, GEOVANNA ARIAS
1.17 ACRES LITTLE COHARIE
SIMMONS, ARNOLD CLYDE, SIMMONS, ROSE B. to DELUCA, MARK ANTHONY
3 TRACTS WESTBROOK
BAREFOOT, JAMES E., BAREFOOT, JOY S. to WATERY BRANCH, LLC
NEWTON GROVE 0.50 ACRE
MURPHY, DALTON, MURPHY, DALTON A., MURPHY, MADELINE W. to EASON, JOE W., EASON, MELISSA
LOT 11 0.17 ACRE VILLAS AT BIRCH COVE N CLINTON
BAGGETT, BRITTANY COTTLE, BAGGETT, CAMERON KELLY, COTTLE, BRITTANY JEANINE,WATA to AMEEN, ETHAN L.
170.84 ACRES
HERRING, EDWIN ALEXANDER,TR, HERRING, JAMES CRAIG JR.,TR, HERRING, LILLIAN MATTHIS, LILLIAN MATTHIS HERRING IRREVOCABLE TRUST to HERRING, JAMES CRAIG JR
FOUR TRACTS
HERRING, EDWIN ALEXANDER,TR, HERRING, JAMES CRAIG JR.,TR, HERRING, LILLIAN MATTHIS, LILLIAN MATTHIS HERRING IRREVOCABLE TRUST to HERRING, EDWIN ALEXANDER, HERRING, JAMES CRAIG JR
5.10 ACRES N CLINTON
HOLLINGSWORTH, STEWART LOWELL,CO AIF, PEARSALL, SHARON H.,CO AIF, PETERSON, JOANNE H.,BY AIF to HUDSON, PAXTON JETT
LOT 1 7.08 ACRES S RIVER
CLARK, LOWELL R., CLARK, QUEEN LILLIE NORRIS to BUCKFINS AND FEATHERS LLC
2.06 ACRES
BLOUNT, ABETHIA NICOLE, BLOUNT, DAVID M. to HITT, ELAINA, MCCLANAHAN, VINCENT
N CLINTON 2.00 ACRES
GONZALEZ, ADOLFO, GONZALEZ, ANNA, GONZALEZ, ANNA JESSICA to TREVINO, JESUS, TREVINO, MARY
LOT 6 TIMBERLAKE SUB SEC SIX 1.05 ACRES N CLINTON
NASSAR, DAMENEH S., NASSAR, SAED M. to DEW, LEWIS J.
LOT 19 COHARIE HILLS SUB SECOND SEC S CLINTON
JACK HARVEY PROPERTIES, LLC, ROBINSON, LESLIE SCOTT,MBR/MGR, SQUIRES, ALEXANDER RUSS,MBR/MGR to CUNDIFF, BROOKE, CUNDIFF, HUGH
LOT 5 0.74 ACRE WEST END SUB
DAVIS, FREIDA LOWERY,AKA, DAVIS, FREIDA LOWRY to MATIAS, RAUL ALBERTO JR.
FRANKLIN LOT NO. 6 7.21 ACRES
BRANCH, FLOSSIE to BRANCH, PAMELA, FINNEY, MICHELLE
TRACT ONE LITTLE COHARIE
NASSER, ZAIN M. to TOWN OF ROSEBORO
LOT 2 PARKER STETSON STREET WEST SUB S CLINTON
COLE, LESSIE MAE to MCCULLEN, ERIN C., MCCULLEN, KELLY E.
3 TRACTS TURKEY
STEVENS, ANGELIKA, STEVENS, RANDOLPH to JOYNER, JAMES, JOYNER, JEAN, STEVENS, SHAMANA
S CLINTON 6 ACRES W/ EXCEPTIONS
MARTINEZ, FORTINA A. D., SANCHEZ, EMILIANO to MARTINEZ, HERIBERTO SANCHEZ, SANCHEZ, HERIBERTO MARTINEZ
0.57 ACRES FRANKLIN
JOHNSON, DARLENE to JOHNSON, DARLENE
LOT 1 6.25 ACRES S RIVER
ANDERSON, RODRICK to PACKER, JIMMY
2 TRACTS DISMAL
HONEYCUTT, PAUL E. to MARLEY, MICHELLE DENISE, MARLEY, TIMOTHY RAY
N CLINTON LOT 1 0.21 ACRE
SINCLAIR, HALEY, SINCLAIR, REID to HUDSON, CECELIA JO, HUDSON, PELMON JART JR.
13.91 ACRES HALLS
BRITT, CARL NEVERNE to BRITT, CARL NEVERNE
MILLER, WILMA, MILLER, WILMA B. to MILLER, GREGORY CLEVELAND,TR, MILLER, WILMA, MILLER, WILMA BROOME,TR, WILMA MILLER LIVING TRUST
3 ACRES LOT 2 S CLINTON
COVINGTON & SHAW, LLC, MILLER, TERRACE P.,MBR/MGR to MIGUEL, BELKYS JOHANNA, MIGUEL, JUAN PEREZ, PEREZ, JUAN MIGUEL
LOT 9 HAMILTON DRIVE SUB S CLINTON
GUPTON, JUDY, GUPTON, RICHARD A. to DUARTE, ANA SUYAPA SCHULTZ, DUARTE, CARLOS ROBERTO GONZALEZ, GONZALEZ, CARLOS ROBERTO DUARTE, SCHULTZ, ANA SUYAPA DUARTE
0.58 ACRES
GREGORY, OPHELIA TART to PARKER, SEMICA
ONE ACRE PLAINVIEW
HUGGINS, SAMMY,MBR/MGR, HUGGINS, SAMMY LLOYD JR.,MBR/MGR, HUGGINS ACQUISITIONS, LLC to DELGADO, CARMEN TERESA, GALVAN ROSAS, RICHARD, GALVAN-ROSAS, RICHARD, ROSAS, RICHARD GALVAN
LOT 1 5.61 ACRES MCDANIELS
HOGAN, AMI LAURIE, HOGAN, ROBERT LEE to MCWHORTER, NICHOLAS WILLIAM
MINGO LOT NO. 2
EDGERTON, CATRINIA, EDGERTON, JASON to BALDWIN, MELISSA LEE, BALDWIN, SCOTT ALLEN
LOT 3 HUGH DOULGLAS SIMMONS II 6.36 ACRES MCDANIEL
SIMMONS, ADRIANA ROUSE, SIMMONS, HUGH DOUGLAS II to RODRIGUEZ, FAUSTO VERA, VERA, FAUSTO RODRIGUEZ
MCDANIEL LOT 1 2.94 ACRES
SIMMONS, ADRIANA ROUSE, SIMMONS, HUGH DOUGLAS II to GONSALES, SAUL MARTINEZ, MARTINEZ, JENNIFER LYNN
LOT NO. 2 2.89 ACRES MCDANIEL
SIMMONS, ADRIANA ROUSE, SIMMONS, HUGH DOUGLAS II to ESCOBEDO, MARICELA HUERECA, HUERECA, MARICELA ESCOBEDO
S RIVER 1.49 ACRES
SMITH, JAMES ALVIN JR, SMITH, WINIFRED B. to SMITH, CORY JAMES, SMITH, MAKALA RIVENBARK
1.0 ACRE LITTLE COHARIE
BAREFOOT, ELIZABETH COBB, BAREFOOT, EVERETTE L. JR., BAREFOOT, WANDA G. to BAREFOOT, ELIZABETH, BAREFOOT, LELA ELIZABETH,AKA
1.01 ACRES LITTLE COHARIE
BAREFOOT, WANDA G. to BAREFOOT, ELIZABETH, BAREFOOT, LELA ELIZABETH,AKA
TWO TRACTS LITTLE COHARIE
BAREFOOT, ELIZABETH,BY AIF, BAREFOOT, EVERETTE JR.,AIF, BAREFOOT, LELA ELIZABETH,AKA to BAREFOOT, WANDA G.
3 TRACTS W/EXCEPTIONS S CLINTON
WARREN, LORI P., WARREN, WILLIAM M. to CRANE CREEK FARMS, LLC
2 TRACTS N CLINTON
PARKER, APRIL HORNE to JUAREZ, JESUS MORAN, MORAN, JESUS JUAREZ, MORAN, MARIBEL
N CLINTON 27.3 ACRES W/ EXCEPTIONS
ADOHI PARTNERS, LLC,MGR, ASF CAROLINA HOLDINGS I, LLC, RUBINS, BRIAN P.,MBR/MGR to CASTANEDA EQUIPMENT INSTALLATION, LLC
FRANKLIN 1/2 ACRES
SUMNER, DEBORAH R., SUMNER, DEBORRAH R.,AKA, SUMNER, EDWARD D. to BRINKLEY, JASON B.
TRACT 2 AREA 1A 1.00 ACRE MINGO
LEE, JAMES BRANDON, LEE, LORI GODWIN to BAGGETT, BRITTANY COTTLE, BAGGETT, CAMERON KELLY
16 ACRES W/EXCEPTIONS HERRINGS
BARNHART, KAREN TEW, BARNHART, LARRY to WARREN, PHILLIP HOWARD
3 TRACTS S RIVER
JOHNSON, BARBARA JEAN, JOHNSON, BARBARA JEAN CARTER to DUDLEY, DUSTIN LEE, JOHNSON, BARBARA JEAN CARTER
20.68 ACRES S CLINTON
BASS, CARL WAYNE, BASS, CATHY to BASS, CARL WAYNE, BASS, CATHY, BASS, MATTHEW
2 TRACTS TURKEY
FLORES, ABEL, FLORES, MARIA to IBARRA, HERMELINDA, IBARRA, POLICARPO NAVARRETE, NAVARRETE, POLICARPO IBARRA
79.73 ACRES FRANKLIN
HORRELL, JAMES, HORRELL, JAMES G., HORRELL, PATRICIA M. to SQUIBB, ARRAN HORRELL, SQUIBB, RYAN CODY
LOT 21 1.17 ACRES
BELL, LARRY M SR. to BROCKWAY HOLDINGS, LLC
LOT 12 2.36 ACRES BELFIELD ACRES FOURTH SEC N CLINTON
DEANS, PEGGY S., DEANS, SHELTON DEWAYNE to LANGSTON, CAROLINE KOONCE, LANGSTON, CODY MACK
S CLINTON 0.27 ACRE
CARVER, DEBORAH W.,BY AIF, CARVER, MARVIN JEFFERSON III,AIF, CARVER, MARVIN JEFFERSON III, O’BRIANT, PAULA W., O’BRIANT, THAD WARREN, PURCELL, DALE W., PURCELL, DALE W.,P R, PURCELL, EDWIN MCKENZIE, WILLIAMSON, MARGARET S.,ESTATE to POPE, LEONA KOSTERMAN, POPE, NEAL EUGENE
2 TRACTS LITTLE COHARIE
CRUMPLER, KRISTEN,AKA, KEISTER, THOMAS PERRY, KING, KRISTEN M. to WILLIAMS, CARLY MAE
2 TRACTS N CLINTON
DENNING, JENNY ELIZABETH, EDWARDS, JENNY ELIZABETH,FKA to DERR, EDWIN C. II, DERR, KATHLEEN MARIE
LOT 11 RIVERDANCE SUB LITTLE COHARIE
RANDOLPH, CHARLES LAWRENCE to CHARLES LAWRENCE RANDOLPH REVOCABLE TRUST, RANDOLPH, CHARLES LAWRENCE,TR
3 TRACTS S CLINTON
BROWN, DODD A., BROWN, REBECCA K to WARREN, TAMI BAUGHN
LOT 1 2.34 ACRES W/EXCEPTIONS TAYLORS BRIDGE
NEFF, JENNIFER LEIGH, REGISTER, HAYWOOD PARRISH to SPELL, JUSTIN CLINT
13.49 ACRES FRANKLIN
KING, BRITTANY, KING, PERRY ALLEN to CAVENAUGH, EVAN STEVE
BOOK 2105 PAGE 613 BOOK 2146 PAGE 922
MATTHEWS, JACOB A., MATTHEWS, LINDSAY R. to MATTHEWS, JACOB A., MATTHEWS, LINDSAY R.
2.02 ACRES
THE MONEY SOURCE INC. to THE SECRETARY OF VETERANS AFFAIRS, AN OFFICER OF THE UNITED STATES
TAYLORS BRIDGE 2.00 ACRES
BENOIT, SUSAN R.,COMR, MENDOZA, ENRIQUE, NRZ INVENTORY TRUST, SUBSTITUTE TRUSTEE SERVICES, INC.,S TR, U.S. BANK, NATIONAL ASSOCIATION AS TRUSTEE to BENOIT, SUSAN R.,COMR, MENDOZA, ENRIQUE, NRZ INVENTORY TRUST, NRZ PASS-THROUGH TRUST XVIII, NRZ REO INVENTORY II LLC, SUBSTITUTE TRUSTEE SERVICES, INC.,S TR, U.S. BANK, NATIONAL ASSOCIATION AS TRUSTEE
2 TRACTS
HOLLINGSWORTH, JANE PRECYTHE,ESTATE
JANE PRECYTHE HOLLINGSWORTH REVOCABLE TRUST, WILLIFORD, ROBIN H.,S TR, WILLIFORD, ROBIN H.,EXR to WILLIFORD, ROBIN H.
2 TRACTS
WILLIFORD, ROBIN H. to FORDWORTH PROPERTIES, LLC
2.65 ACRE DISMAL
MATTHEWS, CRAIG A., MATTHEWS, JAMES A., MATTHEWS, MARTHA A., TYNDALL, CARLA DIANE to TEW, ANNA S., TEW, HALERY DALE
TRACT 2 1.50 ACRES MINGO
SMITH, DENISE P., SMITH, EDGAR T. to SMITH, DENISE P., SMITH, EDGAR T., SMITH, EMILY L., SMITH, JUSTIN TURNER
LOT 12 0.46 ACRE
ROYAL, CHARLES A. JR. to MELVIN, FELECIA ANN
TRACT 2 2.75 ACRES PLAINVIEW
MARTIN, ANGELA PHILLIPS, MARTIN, JEFFREY CARLTON to BAXLEY, ALTON COLE
TRACT 4 21.00 ACRES MCDANIELS
STOCKS, ANTHONY BOB, STOCKS, LANA CAROL to STOCKS, ANTHONY BOB, STOCKS, LANA CAROL
0.38 ACRES S RIVER
HOBBS, JAMES CLAYTON, HOBBS, KAITLYNE L. to DIAZ, MIRNA MARTINEZ, GONZALEZ, ALEJANDRO JUAREZ, JUAREZ, ALEJANDRO GONZALEZ, MARTINEZ, MIRNA DIAZ
LOT 3 0.80 ACRE
RANDOLPH, CODY, RANDOLPH, SARAH to HOBBS, JAMES CLAYTON, HOBBS, KAITLYNE LEWIS
SAMPSON AND PENDER
BENTON, AMANDA, BENTON INVESTMENTS LLC to GREEN MEADOWS PROPERTIES LLC
0.45 ACRE S CLINTON
DRAUGHON, HILDA, DRAUGHON, HILDA D., DRAUGHON, JEFFREY R. to GUILLEN, MAYRA BEATRIZ RODRIGUEZ, RODRIGUEZ, MAYRA BEATRIZ GUILLEN
LOT 3 1.00 ACRE HONEYCUTTS
HYLTON, JAMES AUSTIN,PTNR, HYLTON, JAN PRICE,PTNR, LAUREL LAKE LAND COMPANY, II, PRICE, HOWARD NELSON, PRICE, JEANELLE STARLING,PTNR, PRICE, SANFORD SCOTT JR.,PTNR to HYLTON, JAMES AUSTIN, HYLTON, JAN PRICE, LAUREL LAKE LAND COMPANY, II,DBA, PRICE, HOWARD NELSON, PRICE, SANFORD SCOTT JR
HONEYCUTTS TWO TRACTS W/ EXCEPTIONS
LAUREL LAKE LAND COMPANY, II,DBA, PRICE, JEANELLE STARLING to LAUREL LAKE LAND COMPANY, II,DBA, PRICE, HOWARD NELSON
HONEYCUTTS TWO TRACTS W/EXCEPTIONS
HYLTON, JAMES AUSTIN, HYLTON, JAN PRICE, LAUREL LAKE LAND COMPANY, II,DBA, PEEK, LAURA, PRICE, HOWARD NELSON, PRICE, JANE HOWARD,ESTATE, PRICE, SANFORD SCOTT JR., PRICE, SANFORD SCOTT JR.,EXR, PRICE, SOPHIA to CBS VENTURES LLC
.50 ACRES HONEYCUTT
OLIVER, MICHAEL JOSEPH to OLIVER, JONAH A.
TRACT 4 4.632 ACRES DISMAL
PROBST, ROBERT E.,MBR, RMS PROPERTIES OF THE TRIAD LLC to DAVIS, JEREMIAH, STEWART, ALAN
PLAINVIEW 74 ACRE
BARBOUR, RETHA J., LEE, JOYCE J., LEE, LESTER E., LEE, LESTER E. JR. to CLCH, LLC
LOT 1 2.84 ACRES HONEYCUTTS
WOOD, DEREK M. to CLARK, BAILEY DALLAS
8 ACRES S RIVER W/EXCEPTIONS
BORDEAUX, BOBBY RANDALL, BORDEAUX, RHONDA C., BORDEAUX, RHONDA CASHWELL, SMITH, DEAN JASON, SMITH, MONICA, SMITH, MONICA CASHWELL to ELIAS, MARIA JUANA
0.57 ACRE S CLINTON
VANN, ELLIS, VANN, PATRICIA ALLEN, VANN, RENVILLE T. SR., VANN, RENVILLE TYRONE SR., VANN, SHEILA, VANN, SHEILA ANNETTE to VANN, RENVILLE TYRONE JR.
PINEY GROVE LOT 11
MORRISEY, AMY SUE, MORRISEY, KAREN L.,AIF, MORRISEY, KAREN L., MORRISEY, KELVIN, MORRISEY, KELVIN LEE, MORRISEY, THURMAN R.,BY AIF to NEAL, TONIA
1.35 ACRES
STRICKLAND, GALE SMITH, STRICKLAND, RODNEY HOLLAND to BUTLER, MADISON D., FARRIOR, ALAN M.
S CLINTON
SANDERSON, FAYE D. to FOURSHA, MELANIE L.
MCDANIELS TWO TRACTS
JOHNSON, ANTHONY, JOHNSON, CECILY C., JOHNSON, CECILY CAROL to JOHNSON, ANTHONY, JOHNSON, JUAREZ ANTONIO
LISBON 0.62 ACRE
JENKS, JENNIFER FOSS to SADLER, ASHLEE MICHELE to SADLER, ZACHARY ALAN
FRANKLIN 10 ACRES W/EXCEPTIONS
MCNEIL, TRETHA CRUMPLER to DEVAUGHN, TONYA ARNETTE
LOT 1 0.55 ACRES LITTLE COHARIE
HALL, AMBER WRENCH, HALL, DEVIN RAY to FORD, DWAYNE A.
N CLINTON LOT 1 0.69 ACRES
VELASQUEZ, KENI, VELASQUEZ, LEONIDAS ANTONIO to LIZARDO, DARWIN J ZUNIGA, ZUNIGA, DARWIN J LIZARDO
S RIVER TRACT NO 1 1.49 ACRES
ARENAS, FABIAN PEREZ, GUTIERREZ, ARGENTINA SANDOVAL, PEREZ, FABIAN ARENAS, SANDOVAL, ARGENTINA GUTIERREZ to NAJERA, MOISES OLIVERA, OLIVERA, MOISES NAJERA, SOLANO, SONIA
TURKEY TWO TRACTS W/ EXCEPTIONS
FAISON, ERCEL TRUMILLA, MCCLARIN, JERRY LEE, MCCLARIN, TRUMILLA FAISON,AKA to MCCLARIN, JERRY LEE, MCCLARIN, TRUMILLA FAISON
LOT 22 MURRAY FARMS SUB
BEN STOUT REAL ESTATE SERVICES, INC. to ALLEE, COURTNEY L., ALLEE, JARED
LOT 8 1.00 ACRE
HARGROVE, CYNTHIA MARABLE, HARGROVE, KRISTINA SWANSZETER, HARGROVE, WILLIE CARL, HARGROVE, WILLIE CARL JR, OATES, ALICE E., SUTTON, KIMBERLY MARIE PRIDGEN, SUTTON, TERRELL to MONTERO, CHRISTIAN CESAR GONZALEZ
LOT 3 COUNTRYSIDE ACRES MAJOR SUB BELVOIR
CAPE FEAR INDUSTRIES USA, INC. to DELPH, ERIC, DELPH, SHERI
N CLINTON 0.33 ACRES
OWEN, DEBORAH S., OWEN, MILLARD T. III to GUSTAVO, CESAR LAMAR, LAMAR, CESAR GUSTAVO
1.61 ACRES DISMAL PARCAL A
BELGARD, JOSHUA,MGR/MBR, BH LAND 2 LLC to DAVIS, LEROI JR
LOTS 13 AND 14 CRESTVIEW ACRES PLAIN VIEW
DANIELS, CATHY, DANIELS, ROBERT to TLC PROPERTIES & INVESTMENTS LLC
0.45 ACRES LITTLE COHARIE
MONSIVAIS, HUMBERTO II to SANDOVAL, EDWIN VITALINO SEBASTIAN, SEBASTIAN, EDWIN VITALINO SANDOVAL
S RIVER
DUDLEY, DUSTIN LEE, DUDLEY, HANNAH MARIE to BAREFOOT, RANDALL N
3.11 ACRES
BURKE, GEORGE, BURKE, GEORGE C, BURKE, PHYLLIS D.,CO ADMR, BURKE, PHYLLIS D., DAVIS, ELIZABETH, DAVIS, HOPE A., DAVIS, JEFFERY M., DAVIS, TYLER L., GUNKEL, LIZZETTE HOLLINGSWORTH, HERRING, DAVID C.,CO ADMR, HERRING, DAVID C., HERRING, ELSIE H., HOLLINGSWORTH, MINVA ELMA,ESTATE, HOLLINGSWORTH GUNKEL, LIZZETTE, HOLLINGSWORTH-GUNKEL, LIZZETTE to ESCALERA, RAYMUNDO MONTES, MONTES, RAYMUNDO ESCALERA, MONTES, YAHIR
LITTLE COHARIE LOT 1 0.93 ACRES
CULBRETH, BETTYE A., CULBRETH, HAROLD T., CULBRETH, IRIS J., CULBRETH, MURIEL M. II, GOODMAN, ERVIN, GOODMAN, PATRICIA to BRONSON, JOSHUA DEANDRE
WESTBROOK LOT 1 8.06 ACRES
ROBINSON, ERNEST R., ROBINSON, RHONDA to CLCH, LLC
0.84 ACRES
LANIER, REGINA GRAY,S TR, ROBERT C. THIGPEN REVOCABLE TRUST, SMITH, JONA LYNETTE,S TR to SMITH, JONA LYNETTE
2 TRACTS
LANIER, REGINA GRAY,S TR, ROBERT C. THIGPEN REVOCABLE TRUST, SMITH, JONA LYNETTE,S TR to LANIER, REGINA GRAY
ONE ACRE S CLINTON
MALDONADO, PHYLLIS JEAN to MARTINEZ, ROBERT ANTHONY
LOT 22 SALEM LAUREL PHASE 2 HONEYCUTTS
A&G RESIDENTIAL, LLC, ALDERMAN, DAVID WELLS IV,MGR to WRIGHT, BIANCA L’OREAL, WRIGHT, SHA’RRON DONELL C
N CLINTON
BULLOCK, CHARLES K., BULLOCK, GRACIE to GRACIE’S GRILL, LLC
FRANKLIN 67.30 ACRES
COLLINS, ANNE E., COLLINS, CRAIG P. to PRESTAGE FARMS, INC.
4.75 ACRES LITTLE COHARIE
BRIZA, CHARLES ANTHYONY, BRIZA, TIFFANY, SCAGGS, FATIMA, SCAGGS, JARVIS MICHAEL, ZINSER, JAMES RICHARD to AUTRY, ALEX JARVIS, AUTRY, CAROL SIMMONS
LOT 23 MURRAY FARMS SUB
A & G RESIDENTIAL, LLC to DIONE, AMADOU MOUSTAPHA, JOBE, HADDY, TOURAY, AJI M.
N CLINTON LOT 22 A. STEWART BETHUNE SUB
KINLAW, KAREN FRANCES to ALEXANDRE, OSMANE, BOURCICAUT, MARIE J.
N CLINTON
BEASLEY, ORVAL ROSE to MONTES, RAYMUNDO ESCALERA, MONTES, YAHIR
LOT 47 .46 ACRE STAGECOACH ESTATES SEC ONE
CHILCOTE, RUTH FURMAGE to CHILCOTE, RUTH FURMAGE, DAWSON, LISA D
LITTLE COHARIE 3.18 ACRES
JOHN KOENIG MARTIAL TRUST, KOENIG, JOHN, PORTER, MICHAEL R.,TR to KOENIG, JOHN S., KOENIG, STEPHANIE, KOENIG, STEPHEN, KOENIG, TREVOR, STEWART, PATRICIA
0.72 ACRES LOT H HERRING
MASON, DANNY RAY, MASON, PATTY DEAN to BROCK, NATHANIEL C., BROCK, ZACHARY N.
DISMAL 10 ACRES
NOBLE, KELLY ANN, NOBLE, ROBERT SCOTT to NOBLE, AMBER NICOLE
HERRINGS 4.00 ACRES
NAYLOR, BERNICE M., NAYLOR, RICKY ELMON to SMITH, CONNIE NAYLOR
TWO TRACTS W/EXCEPTIONS HERRING
WEST, JIMMY VANN to WEST, ANDY VINSON, WEST, JIMMY VAN
S RIVER LOT 6
JIM WARREN MOBILE HOMES, INC., T & W DEVELOPMENT,DBA, THORNTON LOGGING CO. to ALCIDES, CAYETANO CHACON, CHACON, CAYETANO ALCIDES
N CLINTON
THORNTON HOMES CO. to CORNEJO, JUAN JUANCHI, GARCIA, LILIAN NAYROBI MORALES, JUANCHI, JUAN CORNEJO, MORALES, LILIAN NAYROBI GARCIA
TAYLORS BRIDGE 36.8 ACRES W/ EXCEPTIONS
CASSATT, DONALD, CASSATT, DONALD K., CASSATT, SHARON, CASSATT, SHARON C. to LAMEY, BENNJERMAN, LAMEY, MEGAN M.
S RIVER 0.82 ACRES
BEATTY, AMANDA G.,COMR, MOORE, DIANA T., SAMPSON COUNTY to BEATTY, AMANDA G.,COMR, GARCIA RUIZ, WENDY LIZETH, GARCIA-RUIZ, WENDY LIZETH, MOORE, DIANA T., RUIZ, WENDY LIZETH GARCIA, SAMPSON COUNTY
LOT 17 RABBIT RUN SUB 1.25 ACRES HERRINGS
RODRIGUEZ, WALTER H. to HUERTA, ENRIQUE PONCE, PONCE, ENRIQUE HUERTA
LITTLE COHARIE 1.627 ACRES
MARLEY, ROBIN WILLIAMS, MARLEY, WILLIAM KEITH, WILLIAMS, BARBARA LUE, WILLIAMS, CHARLES LARRY II to MARLEY, MADISON GRACE, MARLEY, WILLIAM KENDALL
1.0 ACRES LITTLE COHARIE
BEST, ROBERT ALLEN, BEST, SYLVIA ARNETTE to CRUZ, MIGUEL ANGEL JOSE, JOSE, MIGUEL ANGEL CRUZ
BOOK 2012 PAGE 336
BARNES, BOBBY L. to DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
BOOK 1267 PAGE 274
BROWN, ANDREW D., BROWN, ELLA M. to DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
HONEYCUTT TEN TRACTS
HONRINE, CATHY MCGEE, HONRINE, HUGH ALLEN to VALLE GARCIA PROPERTIES, LLC
LOT 65 1.00 ACRE PINEY GROVE
GALLEGOS, JANET MCLAMB, GALLEGOS, NELSON ALFREDO to GALLEGOS, JANET MCLAMB
LOT 65 1 ACRE PINEY GROVE
GALLEGOS, JANET MCLAMB to ALMAZAN, ARTURO AURELIO SAAVEDRA, SAAVEDRA, ARTURO AURELIO ALMAZAN
0.46 ACRE LOT 14 RAMBLEWOOD SUB
FERNANDEZ, RHINA to VELAZCO, PEDRO
4 TRACTS
BASS, LONNIE JACKSON JR. to BASS, LONNIE JACKSON JR., PROSSER, JOHN CHANDLER III
PLAINVIEW LOT #12 1.00 ACRE COUNTRY MEADOW SUB
SCHNEIDER, JANIE MAYNARD to MATTHEWS, TAMATHA MAYNARD
0.55 ACRES LISBON
BRADFIELD, DAVID, BRADFIELD, KAREN to JOHNSON, ALAN RANCE, JOHNSON, KATHY
LITTLE COHARIE 5.35 ACRES
HALL, SHERRI LYNN, HALL, TONY NEAL to AVERITTE, TAYLOR RENEE, LEE, PRESTON DANIEL
PINEY GROVE 1.00 ACRES
LYNCH, CYNTHIA C., LYNCH, DARYL C., WORRELL, DANNY JAY, WORRELL, JULLA C to GARCIA, RUBEN GUSTAVO VELASQUEZ, GARCIA, RUBEN VELASQUEZ,AKA, VELASQUEZ, RUBEN GUSTAVO GARCIA, VELAZQUEZ, SAIRA ZOTO, ZOTO, SAIRA VELAZQUEZ
HALLS 1.42 ACRES
TAYLOR, BARBARA R. to DAUGHTRY, TODD ODUM
LOT 3 HONEYCUTT LANDING HONEYCUTT
BYRD, AMY P., BYRD, CHARLES LEE to DEL CARMEN, MARIA HERNANDEZ, GASPAR, VALENTIN, HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN
1.86 ACRES HERRING
FAIRCLOTH, TED MARSHALL, FAIRCLOTH, WILDA JACOBS, FAIRCLOTH, WILDA JACOBS,AIF, JACOBS, CAROLYN B., JACOBS, CONNIE GAIL,BY AIF, JACOBS, JAMES FRANKLIN to FAIRCLOTH, TED MARSHALL, FAIRCLOTH, WILDA JACOBS
LITTLE COHARIE
HOGAN, MONTE D. to RVG LLC
LITTLE COHARIE TWO TRACTS
MOORE, KELBY C. to RVG LLC
LOT 13 .46 ACRES PINEY GROVE
MEZA, ORLEN LEONEL RUIZ, MORALES, KARLA YAMILETH SANCHEZ, RUIZ, ORLEN LEONEL MEZA, SANCHEZ, KARLA YAMILETH MORALES to JOYA, FRANCISCO ELIAS LUNA, LUNA, FRANCISCO ELIAS JOYA, MARTINEZ, RINA RUIZ, RUIZ, RINA MARTINEZ
TURKEY THREE TRACTS
JOYNER, JAMES, JOYNER, JEAN to JOYNER, JAMES, JOYNER, JEAN, STEVENS, SHADDAI, STEVENS, SHALOM, STEVENS, SHAMANA
LOTS 29 AND 30 COLONIAL HEIGHTS SUB S CLINTON
CREECH, LUTHER D.,BY AIF, JERNIGAN, SHARON,AIF to ANDREWS, ANNA ELIZABETH CARR, ANDREWS, LINDA CREECH, ANDREWS, MICHAEL WAYNE, ANDREWS, PHILLIP WAYNE
LOT 1
CANTER, EDNA EARL TEW, FINBERG, JENNIFER TEW, FINBERG, SCOTT ALLEN, TEW, HILDA A., TEW, IDELL AUTRY, TEW, IDELL AUTRY,EXR, TEW, JERRY G.,ESTATE, TEW, JONATHAN K, TEW, JONATHAN KEITH, TEW, KEVIN C, TEW, KEVIN COOPER, TEW, SHANNON GILLELAND to DOLGENCORP, LLC
LISBON 9.31 ACRES W/ EXCEPTIONS LOTS 1 & 2
CARTER, CHARLENE HEAD, CARTER, GEORGE RAY to CARTER, DOROTHY LAVERNE, CARTER, MICHAEL ALLEN
S CLINTON TWO TRACTS
HAUGHNEY, BETH I. to BROWN, DODD A., BROWN, REBECCA K.
ONE ACRE S RIVER
GARLAND EMERGENCY MEDICAL SERVICES, INC, GARLAND RESCUE SQUAD, INC.,FKA to SAMPSON COUNTY
0.26 ACRE LOT 2 HONEYCUTTS
BETHUNE, THORNTON to LOCKLEAR, KATIE MCCOLLUM
DISMAL TRACT 3 9.01 ACRES W/ EXCEPTIONS
COATS, TONI, COATS, WILLIAM RONNY to JONES, LINDSAY, JONES, RYAN
LOT S-7 WEEKS STREET
ROMERO, MARIA MAGDALENA to BASCHA, EBERTH ASIS EL, BASCHA, MELYURY ARACELY EL, EL BASCHA, EBERTH ASIS, EL BASCHA, MELYURY ARACELY, ROMERO, MARIA MAGDALENA
N CLINTON
SPELL, DARREN SCOTT, SPELL, SANDY GAIL to SPELL, MIRANDA SCOTT
5.00 ACRES
CELINK,DBA, COMPU-LINK FORPORATION,AIF, HB1 ALTERNATIVE HOLDINGS, LLC, KELLIS, EVERETT,MGR, LRES CORP,BY AIF to HERNANDEZ, EVELYN, SANTOS, BENJAMIN JR.
TURKEY 1 ACRE LOT 1
ATKINSON, BRENDA MORRISEY, ATKINSON, JAMES MAC to ATKINSON, BENJAMIN DAWAIN, ATKINSON, BRENDA MORRISEY, ATKINSON, JAMES MAC
TRACT 1 19.6 ACRES S CLINTON
JACOBS, BILLY, JACOBS, BILLY R to BILL SHAY ENTERPRISE
TRACT 2 20 ACRES S CLINTON
JACOBS, BILLY to CARTER, EVELYN KAY, CARTER, MITCHELL, CHANCE, GENEVA JACOBS, FIELDS, EARL, FIELDS, GLENDA FAY JACOBS, GOINS, WILMA MAE JACOBS, JACOBS, BOBBY C., JACOBS, CHERYL, JACOBS, VONDA C., STRICKLAND, DELL JACOBS, STRICKLAND, ROSCO
LOT 20 M. A. CARTER SUB W/EXCEPTIONS
SPENCER, AUDREY F. to OUBRE, SHELIA YVONNE
N CLINTON LOT 5 TIMBERLAKE SUB SEC SIX 0.89 ACRES
NASSAR, DAMEINEH S., NASSAR, DAMEINH S.,WATA, NASSAR, SAED M. to HILL, JORDAN WAYNE, HILL, KARISSA SUE
0.34 ACRES N CLINTON
WEDDLE, BETTIELOU S., WEDDLE, LEE D. SR., WEDDLE, LEE DAVIS SR. to WEDDLE, BETTIELOU S.
LOT 7 BLOCK E UNDERWOOD-CARTER SUB N CLINTON
THURMAN COMPANY to WRIGHT, COLEMAN LEGRANDE
LITTLE COHARIE THREE TRACTS
SPELL, JAMES H., SPELL, JOY M. to TOWN OF ROSEBORO
HERRING LOT 2
GILLESPIE, MARGARET to GILLESPIE, DAWN MARIA
7.10 ACRES LOT 3A HALLS
RODRIGUEZ, JESUS H., SOTO, DALINDA VENANCIA to SOTO, DALINDA VENANCIA
S RIVER LOT NO. 1-A WHITE LAKE LUMBER COMPANY SUB
CAIN, CARRIE RICH to WILLIAMS, SUSAN LOUISE
LOT 5 BETHUNE HEIGHTS SUB N CLINTON
WOOTEN, MICHAEL ANTHONY, WOOTEN, RAMONA MARIE to BASHLOR, JESSICA NICOLE
LOT NO. 4 KENCHEN L. FREEMAN LOTS 1.63 ACRES LITTLE COHARIE
SCRIVNER, RICHARD M., WATTS, CRYSTAL LYNN to ZHANG BUY HOUSES, LLC
LOT 3 MURRAY FARMS SUB MINGO
BENJAMIN STOUT REAL ESTATE SERVICES, INC. to WHITE, RICHETTA
LITTLE COHARIE LOT 4 KENCHEN L FREEMAN LOTS 1.63 ACRES
ZHANG, YINHGJIE,MGR/MBR, ZHANG BUY HOUSES, LLC to RELENTLESS TRANSFORMATIONS LLC
3 TRACTS HALLS
ROYAL, ELLEN, ROYAL, GERALD H. to WATERY BRANCH, LLC
2 TRACTS HALLS
ROYAL, CARLTON E.,BY AIF, ROYAL, CAROLYN, ROYAL, DONALD R., ROYAL, ELLEN, ROYAL, GERALD, ROYAL, LINDA BRADSHAW,AIF, ROYAL, LINDA BRADSHAW to WATERY BRANCH, LLC
3 TRACTS HALLS
ROYAL, CAROLYN, ROYAL, DONALD R. to WATERY BRANCH, LLC
S CLINTON
DUDLEY, CARL J. to DUDLEY, CARL J., WATTS, LAWRENCE JAMES
6.80 ACRES TRACT 1 MCDANIELS
RUDCAR FARMS, INC. to JOYNER, WALTER DANIELS, JR.
2 TRACTS LISBON
BEASLEY, SUSAN CAIN, BEASLEY, WILTON RAY to CRANE CREEK FARMS, LLC
4 TRACTS S RIVER
DLW INVESTMENTS, LLC, RAGLAND, KENNETH,MGR/MBR to CAYENNE ACQUISITIONS, LLC
2 TRACTS HERRING
BONILLA, REYNA, JIMENEZ, MARIA, SANTOS, SHIRLEY, TREJOS, JUAN CARLOS to BONILLA, REYNA, JIMENEZ, MARIA
0.53 ACRES S CLINTON
FOUR PINES, LLC, TURLINGTON, NETA NEALE,MBR/MGR, TURLINGTON, THOMAS ELI,MBR/MGR to GONZALEZ, ADOLFO
2 TRACTS S CLINTON
BASS, TYLER R.,MBR/MGR, CRANE CREEK FARMS, LLC, LITTLE, CECIL JAMES III,MBR/MGR to THREE HENS, L.L.C.
LOT 20,21,22,23,24 COHARIE VILLAS SUB
MEJIA, SILVANO, MEJIA, TAMMY H. to MEJIA, ISABELL
S CLINTON 14 ACRES
TART, GLEN RUFUS,ESTATE, WRIGHT, KAREN C.,P R to DALTON, ANITA, HAMPTON, CAROLYN, TART, KENNETH, TART, ROGER,ESTATE, WERNER, HEATHER
LOT 4 1.52 ACRES BELVOIR
HORNER, DAVID LYNN, HORNER, MELINA JILL PARKER to RIVERA, ANGELLI JOSELYN
54.18 ACRES MCDANIELS
DESTEFANO, ISABELLA, SYNDER, RICHARD CHRIS to SNYDER, GERALD DEAN
LOT 5 BAREFOOT ACRES PLAIN VIEW
LEE, DERRELL, LEE, DERRELL L, MAGEE, NATALIE RENE to PITTMAN, BRITTANEY JONES, PITTMAN, JOSHUA ALAN
LOT 1 (A) TURKEY
DIAZ, FRANCISCO MARTINEZ, MARTINEZ, FRANCISCO DIAZ, PALMA, VICTORIA VENTURA, VENTURA, VICTORIA PALMA to LOPEZ, JOSE LUIS
2 TRACTS TURKEY
DIAZ, FRANCISCO MARTINEZ, MARTINEZ, FRANCISCO DIAZ, PALMA, VICTORIA VENTURA, VENTURA, VICTORIA PALMA to MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER PALMA, PALMA, FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
0.36 ACRES TURKEY
DIAZ, FRANCISCO MARTINEZ, MARTINEZ, FRANCISCO DIAZ, PALMA, VICTORIA VENTURA, VENTURA, VICTORIA PALMA to MARTINEZ, JONATHAN PALMA, PALMA, JONATHAN MARTINEZ
4 TRACTS DISMAL
JOHNSON, CAROLYN, WRENCH, WILLIE G. to WRENCH, KELLY W., WRENCH, STEPHANIE E., WRENCH, WILLIE G.
1.133 ACRES FRANKLIN
FENNELL, CHENETA R., FENNELL, JESSE, FENNELL, JESSE T. to MELVIN, JONH CANTY
S CLINTON TRACT NO. 1 81.93 ACRES
BASS, DEBORAH P., BASS, NEWBERRY, BASS, NEWBERRY JR., MERRITT, GRAHAM EUGENE JR., MERRITT, PANDORA P., PETERSON, CLAXTON JAMES JR., PETERSON, JUDY P. to POPE AG, LLC
TWO PARCELS LITTLE COHARIE
SOVA, RONALD ANTHONY, SOVA, RONALD ANTHONY,EXR, SOVA, ROSEMARY, SOVA, TARA NICOLE, SOVA, VINCENT ANTHONY,ESTATE, SPITLER, BENJAMIN to ALLEN, CURTIS
LOT 6 0.51 ACRE TANGLEWOOD SUB NEWTON GROVE
FRANCOIS, HOSAFITA to DIAZ, JOSE MANUEL LOPEZ, DIAZ, REYILIN LOPEZ, LOPEZ, JOSE MANUEL DIAZ, LOPEZ, REYILIN DIAZ
33.5 ACRES PINEY GROVE
HOLLINGSWORTH, BELINDA IRENE to WILLIAMS, DANNY ALDON JR.
1.23 ACRES HONEYCUTTS
HYLTON, JAMES AUSTIN, HYLTON, JAN PRICE, LAUREL LAKE LAND COMPANY, II, PEEK, LAURA, PRICE, HOWARD, PRICE, JANE HOWARD,ESTATE, PRICE, JEANELLE STARLING, PRICE, SANFORD SCOTT JR., PRICE, SANFORD SCOTT JR.,EXR, PRICE, SOPHIA HOLLAND to PRICE, SANFORD SCOTT JR., PRICE, SOPHIA HOLLAND
1.30 ACRES
WARWICK, JOYCE BENNETT, WARWICK, WELBURN MICHAEL to WARWICK, JOYCE BENNETT, WARWICK, WELBURN MICHAEL
0.72 ACRES PINEY GROVE
WARWICK, JOYCE BENNETT, WARWICK, WELBURN MICHAEL to WARWICK, BEN THOMAS, WARWICK, SAMANTHA
HONEYCUTTS ONE-HALF ACRE
BYRD, SCOTT,MBR/MGR, SOUTHERN SUNRISE RENTALS, LLC to WAGNER, WILLIAM J.
25 ACRES W/EXCEPTIONS LITTLE COHARIE
JOHNSON, CURTIS W., JOHNSON, LINDA GAIL WHALEY to TEW, STEVEN DEVOND, TEW, TAMMY REEVES
2 ACRES HERRING
BELL, KAYLA W., BELL, PHILIP C. to BERRYHILL, AMANDA S., BERRYHILL, SHAWN P.
1.88 ACRES
DUGAN, DAYMON SCOTT to AAJ HOLDINGS, LLC
35 ACRES LISBON
CREECH, ROSEMARY MALPASS,TR, FAIRCLOTH, CAROLYN M., FAIRCLOTH, JERRY C., ROSEMARY MALPASS CREECH IRREVOCABLE TRUST to CAIN, J. CRAIG, CAIN, SARAH C.
2 ACRES S RIVER
BOONE, EDNA CATRINA,FKA, BOONE, EDNA HERRING,FKA, HASEN, BARRY, HASEN, EDNA CATRINIA to SMITH, LORENZO
LOTS 2 AND 2A 0.78 ACRE HALLS
SPELL, ARNOLD NIXTON to SANDOVAL, DONALDO CRUZ
TWO PARCELS
WARREN, HANNAH B., WARREN, JOSEPH AARON III to WILLOWJOE FARMING, LLC
LOT 23 N CLINTON
KING, WILLIAM CHASE, NAYLOR, CHRISTINA BLAIR to SCHMIDT, AARON M.
LOT 2 1.52 ACRES HONEYCUTTS
BROOME, BETTIE JO HOWARD, BROOME, WILLIAM WALTON III, HOWARD, SARAH B.,ESTATE, JERIGAN, KAREN SUE HOWARD, JERIGAN, KAREN SUE HOWARD,EXR, JERNIGAN, KAREN SUE HOWARD, JERNIGAN, KAREN SUE HOWARD,EXR to HULEN, STEPHEN LAWRENCE
69.28 ACRES LISBON
SUTTON, ANGIE B., SUTTON, HORACE RAY JR. to SUTTON, ANGIE B., SUTTON, HORACE RAY JR.
LOT 6A 1.70 ACRES PLAINVIEW
BATTEN, BRENT L., BATTEN, CYNTHIA DIANE, BATTON, CYNTHIA DIANE,AKA to BATTEN, BRENT L., BATTEN, CYNTHIA DIANE, BATTON, CYNTHIA DIANE,AKA,
TRACTS W/EXCEPTIONS LITTLE COHARIE
CULBRETH, CRYSTAL, RICH, ANGELA, RICH, STANLEY to OWENS, MARIO
1.43 ACRES PLAINVIEW
NAYLOR, LARRY FELTON to NAYLOR, ROBERT F.
2.20 ACRES PLAINVIEW
NAYLOR, LARRY FELTON to NAYLOR, JENTRY E.
15.6 ACRES PLAIN VIEW
MANESS, DWIGHT B. to MANESS, DWIGHT B., MILLER, CHRISTY J.
LOT 2 17.32 ACRES W/EXCEPTIONS BELVOIR
RICH, ELIZABETH PARKER,ESTATE, SHIPP, MONA PARKER,EXR to FARROLL, KATHY PARKER, PARKER, RICHARD WYNN, SHIPP, MONA PARKER
1.00 ACRE LOT 1 BELVOIR
RICH, ELIZABETH PARKER,ESTATE, SHIPP, MONA PARKER,EXR to PARKER, STEPHEN BRENT
FRANKLIN 8.5 ACRES
GIBSON, CATHERINE HALL, GIBSON, LINDA ANN JOHNSON, GIBSON, LYDIALYLE J, GIBSON, LYDIALYLE JOHNSON, JOHNSON, JONATHAN CLAYTON, JOHNSON, JONATHAN DANIEL, JOHNSON, LISA M, JOHNSON, LISA MOTES, JOHNSON, WILLIAM EUGENE IV, ROBARDS, JENNIFER MARY JOHNSON, ROBARDS, THOMAS FRANCIS JR., WEAVER, LAURALYLE JOHNSON to JOHNSON, JONATHAN CLAYTON, JOHNSON, LISA MOTES
LOTS 21, 22, AND 23 LITTLE COHARIE
NORRIS, GEORGE W., NORRIS, SANDRA B. to ELDRIDGE, PENDY L., ELDRIDGE, WILLIAM C.
N CLINTON 3.01 ACRES LOT 1 ERNEST SMITH FARMS, INC.
THORNTON HOMES CO. to COPELAND, ISAAC ORLANDO, COPELAND, LINWOOD EARL
1.08 ACRES HONEYCUTTS
PRICE, SANFORD SCOTT JR., PRICE, SOPHIA HOLLAND to CBS VENTURES LLC
S CLINTON FOUR TRACTS
KEPHART, CLARK CARL to KEPHART, ROSALIND ROWE
LITTLE COHARIE 1.82 ACRES
MONSIVAIS, HUMBERTO II to BYRD FARMS, INC.
Marriage Licenses
Sabrina Rae Newkirk to Kenneth Gage Spell
Jackson Christopher Bullion to Brittany Renee Weaver
Michelle Martin Austin to Jefferson Barefoot Parker
Rachel Maria Hairr to Walter Thomas Knowles Jr.
Chad Maxwell King to Michaela Fay Wilson
Aubrey Lane Lee to Colby Stanwin Tart
Kendall Yvonne Tart to Clark Houston Wooten II
Justin Aaron Futral to Elizabeth Ann Spell
Joshua Keith Carter to Abigail Teresa Henderson
Cassidy Michelle Horne to Holden Andrew Wise
Harley Travis Pennington to Stacy Anne Watkins
Kimberly Shannon Perkins to Edward Jefferson Williams
Crystal Denise Belcher to James Mitchell Bennett
Josiah Dillon Burkhardt to Kaitlyn Leigh Royal
Ian Davis Holland to Asyra Nyvera Tiara Pickens
Kelly Jean Aman to Samantha Lynn Honeycutt
Jewel Rudolph Jernigan III to Abby Grace Williams
Taylor Dianne Seabolt to Stephen Gayland Smith
Bradley Tyler Deese to Hannah Camille Sutton
Allison Caroline Hughes to Tyler Lee Reed
Andrew Burtiss Brewington to Ronda Ann Jackson
Kendrick Stephen Minchew to Abby Lane Sutton
Stacy Nicole Holt to Edward Scott McClenny
Robbie Nicole Hand to Abran Jesus Soria
Wanda Fay Johnson to Aron McKiver
George Kelly Nelms IV to Corey Faith Spell
Kendall Mikayla Moran to Andrew Nelson Myers
Charlotte Elizabeth Harrell to Eric Brandon Williams
Corey Lopeza Melvin to Tiffany Lynne Young
Makaylah Lee Tart to Zachary William Thornton
Lillian Ann Baker to Tyler Ray Turner
Leonardo Chilaca Bautista to Emilia Guadalupe Vazquez
Charles Alan Dale to Brandi Nicole Deese
Lily Emma Kaur Kang to Austin Talmadge Wooten
James Ashley Barefoot to Catherine Megan Dean
Sonia Amy Gautier to Kevin Thomas Jackson
April Scott Baldwin to Holden Reece Champion
Hannah Amanda Carter to Travis Joel Herwy
Vanessa Cruz to Roberto Angel Garcia
Carra Lee Ellington to Jamie Trevor Hobson
Christian Dane Peionne Barbour to Jacqueline Rebeca Castillo-Caceres
Cody Nelson Hall to Megan Jennifer McDaniel
Salvador Lopez Espino to Angelica Fernandez
Scarlett Noel Owen to Jeffrey Wade Todd
Kimberly Michelle Aman to Jacob Hartzel McCauley
Jennifer Leann Hardison to Donald Christopher Herring
Chandler Reece Johnson to Carrie Ann Oates
Cassie Anna Strickland to Jordan Taylor Zandlo
Melissa Marion Boerio to Andrew Harrison Schulte
Wayne Lamar Horne to April Elizabeth Parker
Rita Faye Johnson to Charles Anthony Merritt
Melissa Danielle Griffin to Robert Earl Phillips
Trista Micole Arrington to Gavin Lee Coffee
Emily Lauren Maynor to George Jahaziel Varela-Ruiz
Jacqueline Jahn Davidson to Dustin Ray Spell
Emily Grace Odum to Tyler Glenn Starling
Kimberly Alexis Grimsley to Daniel Radford Smith
Jesusa Hernandez to Francisco Nunez Rivera
Daniela Elizabeth Martinez to Jose Manuel Santos Pineda
Michael Thomas Bradshaw to Shirley Kaye Byrd
Ashley Nicole Moody to Lawrence Nelson May
Jaime Moises Colman Antunez to Claudia Pamela Funes Moncada
Savannah Nicole Edwards to Brandon Lee Melvin
Delber Ramiro Zelaya Acosta to Francisca Marleny Lizardo Zuniga
Andrea Faith Ellis to Zachary Tyler Stockwell
Melissa Dale White to David Emerson Royal
Erick Humberto Garcia Rosales to Kimberly Gomez-Guevara
Fernando Abraham Garcia Herrera to Racheal Noemi Rodriguez
Peggy Jo Gomez to Jesus Perez Real
Cesar Ariel Inestroza Herrera to Betsabe Abigail Serrano
Quentin Ryan Fann to Elizabeth Marlo McCullen
Brittany Leah Barefoot to Nathan Corbett Barefoot
Erin Ann Hawley to Jaime Eduardo Contreras Jr.
Martha Luz Alvarez Yanes to Jose Eduardo Mata Martinez
Laura Kay Hudson Molina to Daniel Anthony Page
Christina Lira-Campos to Ariana Escalera
Jose Guadalupe Gonzalez Balderas to Elizabeth Jimenez