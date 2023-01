Recorded in Sampson County from up to Nov. 28, 2022

Land transfers

N CLINTON

ADAMS, MATTHEW D.,TR, DELVON R. GOODWIN IRREVOCABLE SPECIAL NEEDS TRUST, GOODWIN, DELVON R. to EUCEDA, JESUS ANTONIO MARTINEZ, MARTINEZ, JESUS ANTONIO EUCEDA, RUIZ, KARLA YAMILETH ZELAYA, ZELAYA, KARLA YAMILETH RUIZ

NEWTON GROVE 6.67 ACRES

LEE, ERNEST SHAUN, LEE, JERRI V., LEE, LARRY H. JR., LEE, LARRY HUBERT SR.,ESTATE, MOORE, DENNIS G., MOORE, KIMBERLY LEE, MOORE, KIMBERLY LEE,EXR, WALDROP, ROBERT CARL to LEE, ERNEST SHAUN and MOORE, KIMBERLY LEE

LOT NO. 34 WILLIAMSDALE SEC TWO LITTLE COHARIE

BUNCE, RHETT MAXTON,MGR/MBR, BUNCE CARROLL INVESTMENTS, LLC to HERNANDEZ, MANUEL VICTOR JR

S CLINTON 0.19 ACRES

FAIRCLOTH, ANNE BRYAN to LANGLEY, DAVID M., LANGLEY, MARY MARCIA

N CLINTON 6.5 ACRES W/EXCEPTIONS

BERETICH, LOUIS DUNCAN,BY AIF, BERETICH, MELISSA ANNE,BY AIF, CASTORINA, KARINA,BY AIF, DOOLEY, FLORENCE BERETICH,AIF, DOOLEY, FLORENCE BERETICH, DOOLEY, ROBERT KENT, WILLIAMS, MARVIN SCOTTY, WILLIAMS, STEPHANIE BERETICH to BRYANT, RONNIE, BRYANT, TERRY SUE

0.54 ACRE PINEY GROVE

CRISANTOS, JOSE HERIBERTO QUINTANA, JUAREZ, MARIA CECILIA RIOS, QUINTANA CRISANTOS, JOSE HERIBERTO, RIOS JUAREZ, MARIA CECILIA to CASSIDY, ANNA GRACE, CASSIDY, TIMOTHY S.

FRANKLIN 10 ACRES

LUVIANO, EMMA, MARTINEZ, PEDRO to LUVIANO, MOISES J

PINEY GROVE 1.38 ACRES

HOGG, WALTER RUFFIN SR to HOGG, JASON NEIL, HOGG, WALTER RUFFIN SR

1.52 ACRES

HUDSON, CHARLOTTE B., HUDSON, CHARLOTTE B.,TR, HUDSON, JOHN L. JR., JOHN L. HUDSON JR. TRUST to CRISANTOS, JOSE HERIBERTO QUINTANA, JUAREZ, MARIA CECILIA RIOS, QUINTANA CRISANTOS, JOSE HERIBERTO, RIOS JUAREZ, MARIA CECILIA

LOT 12 N CLINTON

COVINGTON & SHAW, LLC, MILLER, TERRACE P.,MBR/MGR to MURPHY, VIVIAN

TRACT 3 3.83 ACRES TRACT 4 9.92 ACRES TRACT 7 0.71 ACRE DISMAL

FAIRCLOTH, JIMMY L., FAIRCLOTH, LINDA FAYE GRANTHAM, FAIRCLOTH, NANCY ANN GRANTHAM, GRANTHAM, BOBBY RAY, GRANTHAM, DONALD WAYNE, GRANTHAM, MARGIE to GRANTHAM, BOBBY RAY

TRACT 1 4.37 ACRES TRACT 2 9.72 ACRES DISMAL

FAIRCLOTH, JIMMY L., FAIRCLOTH, LINDA FAYE GRANTHAM, FAIRCLOTH, NANCY ANN GRANTHAM, GRANTHAM, BOBBY RAY, GRANTHAM, DONALD WAYNE, GRANTHAM, MARGIE to GRANTHAM, DONALD WAYNE

TRACT 5 18.04 ACRES DISMAL

FAIRCLOTH, JIMMY L., FAIRCLOTH, LINDA FAYE GRANTHAM, FAIRCLOTH, NANCY ANN GRANTHAM, GRANTHAM, BOBBY RAY, GRANTHAM, DONALD WAYNE, GRANTHAM, MARGIE to FAIRCLOTH, NANCY ANN FAYE GRANTHAM

TRACT 6 16.04 ACRES DISMAL

FAIRCLOTH, JIMMY L., FAIRCLOTH, LINDA FAYE GRANTHAM, FAIRCLOTH, NANCY ANN GRANTHAM, GRANTHAM, BOBBY RAY, GRANTHAM, DONALD WAYNE, GRANTHAM, MARGIE to FAIRCLOTH, LINDA FAYE GRANTHAM

N CLINTON

HATCHER, JENNIFER L., HATCHER, RALPH E., RAYNOR, JENNIFER L.,,AKA to JOSEPH, DIEUDONNE, LOUIS, ROSIMENE, MAITRE, SANDRA

1 ACRE TAYLOR’S BRIDGE

BATRES, JOSE LEONIDAS CASTILLO, CASTILLO, JOSE LEONIDAS BATRES, DECASTILLO, MARTA MARGARITA GOMEZ, GOMEZ, MARTA MARGARITA DECASTILLO to CASTILLO, DAVID ARTURO GOMEZ, CASTILLO, XIOMARA MARISOL GOMEZ, GOMEZ, DAVID ARTURO CASTILLO, GOMEZ, XIOMARA MARISOL CASTILLO

4 TRACTS W/EXCEPTIONS S CLINTON

HOLLINGSWORTH, STEWART LOWELL,AIF, PEARSALL, SHARON H.,AIF, PETERSON, JOANNE H.,BY AIF to HUDSON, PELMON JART JR.

3 TRACTS N. CLINTON S. CLINTON

BRADSHAW, BETH C., BRADSHAW, LEAMON HAROLD to BRADSHAW, BETH C., BRADSHAW, BRANDON H., BRADSHAW, FRANK L., BRADSHAW, LEAMON HAROLD

LOT 48 TIMBERLAKE SUB SEC TEN N CLINTON

BARNES, CHRISTY LYNN COATS,AKA, BARNES, CRISTY LYNN COATS to CARR, GERALDINE, CARR, WALTER F.

LOT 1 3.73 ACRES MINGO

WOOD, SAMANTHA to GUIN, STEVEN R.

TURKEY 1.06 ACRES

MCNEESE, BOBBI J.,AKA, OLIVER, BOBBI JO, OLIVER, JAMES E. to MCNEESE, BRYCE JAMES

0.37 ACRES LOT 2 HONEYCUTTS

MCCALLOP, NAKYSHAE,MBR/MGR, RELENTLESS TRANSFORMATIONS, LLC to BALDWIN, KEVIN RAY JR.

LOT C 0.85 ACRE MINGO

LEE, DONNA C., LEE, JAMES A. to LEE, TAYLOR ELIZABETH

LOT B 0.72 ACRE MINGO

LEE, DONNA C., LEE, JAMES A. to LEE, DONNA C., LEE, JAMES A.

2 TRACTS N CLINTON

GOODMAN, BOBBY W., GOODMAN, SHERRY to PROVERBS 16 3 LLC

N CLINTON LOT 10 TIMBERLAKE SUB SEC EIGHT 1.01 ACRES

BEST, BELINDA TOLER. BEST, THOMAS MURRAY to BRYANT, WILLIE LEN

LOT 54 COUNTRY CLUB ACRES SUB SECOND SEC N CLINTON

HARVEY, BENJAMIN T., HARVEY, LINDA F. to SINCLAIR, HALEY, SINCLAIR, REID

N CLINTON LOT NO 17 TIMBERLAKE SUB SEC 6

MILLER, JOHN-MARK, MILLER, VALERIE S. to BEST, BELINDA TOLAR, BEST, THOMAS MURRAY

N CLINTON 0.94 ACRES LOT 2

AUSTIN, CHRISTINA to PINE RIDGE ROAD RENTALS, LLC

S CLINTON 3.6 ACRES LOT NO. 1

RICH, HENRY LEE to BLANCO, CEILA ISABEL JUAREZ, JUAREZ, CEILA ISABEL BLANCO

N CLINTON TWO TRACTS W/ EXCEPTIONS

MCPHAIL, JOHN FINLEY III to MILLER, JOHN MARK, MILLER, VALERIE S.

1.11 ACRES TRACT NO. 7A S CLINTON

PERRY, KEVIN DANIEL, PERRY, MICHELLE WOOTEN to MULLIS, PAULA BROOKE, MULLIS, ROBERT S.

HONEYCUTT

MIXON, DAVID J., MIXON, LIANE E. to BRADYBAUGH, KLOEY L.

2 TRACTS S RIVER

NORRIS, GEORGE WOOTEN SR., NORRIS, SANDRA BEDSOLE to AUGUSTINE, WILLIAM J.

BELVOIR TWO TRACTS

HAINES, HUDSON H. JR.,TR, HUDSON H. HAINES, JR REVOCABLE TRUST to REYNOLDS, GLORIA H., REYNOLDS, ROBERT M.

WESTBROOK 35 ACRES

HONEYCUTT, ALAN MAC, HONEYCUTT, LENA F. to CLCH, LLC

TRACT NO. 2 26.87 ACRES NEWTON GROVE

TART, SHIRLEY W. to TART, CHARLES HOOPER JR

TRACT 1 23.35 ACRES NEWTON GROVE

TART, SHIRLEY W to THORNTON, ARIE LARKETON

LOT 6 MICHAEL MEADOWS SUB PHASE ONE PLAINVIEW

STEPHENSON, JACK R. JR. to STEPHENSON, HEIDI J.

TWO TRACTS W/EXCEPTIONS LITTLE COHARIE

NORRIS, LYNNE B., TYNDALL, WANDA B. to BARKER, CHARLES LATHAM

TWO TRACTS W/EXCEPTIONS LITTLE COHARIE

BARKER, CARRI L, BARKER, CARRI LIN, BARKER, CHARLES LATHAM, TYNDALL, WANDA B. to NORRIS, LYNNE B.

HALLS 2.31 ACRES

BASS, BETTY T. to CARR, JACQUELINE ROBINSON, CARR, LYNN STANLEY

LOT 26 STONEHENGE SUB

KUSZMAUL, BENTON, KUSZMAUL, STEFANIE to CHEN, YONG MING

1.25 ACRES LISBON

WARD, JONATHAN, WARD, TRACY to BLACKBURN, JORDAN, BLACKBURN, TAYLOR

LOT 2 1.56 ACRES NEWTON GROVE

DAVIS, BOBBY J., DAVIS, BOBBY JEAN, DAVIS, MOSES, SURLES, ANTHONY LEE, WILLIAMS, BONITA, WILLIAMS, DIETRA, WILLIAMS, JOSHUA to ROSALES, GUSTAVO OMAR

TURKEY 1.00 ACRES

SN SERVICING CORPORATION,AIF to DRAUGHON, TONY F

0.57 ACRES NEWTON GROVE

MORALES WILLIAMS, ANDREA, MORALES-WILLIAMS, ANDREA, WESTBROOK, DIANE P., WILLIAMS, ANDREA MORALES, WILLIAMS, MICHAEL TODD to MORALES WILLIAMS, ANDREA, MORALES-WILLIAMS, ANDREA, WILLIAMS, ANDREA MORALES, WILLIAMS, MICHAEL TODD

MINGO 0.459 ACRES

SMITH, HELEN, SMITH, WILLIAM to WILLIAMS, ANGELA B., WILLIAMS, HASLIN SCOTT

S CLINTON 0.599 ACRES

BRYANT, P., BRYANT, PETER HODGSON, BRYANT, R S, BRYANT, RAJIN SAVITRI, RAMDIN, NEE,AKA to HERRING, NAOMI JANE SMITH, KALEEL, STEPHEN WALDO

LOT 23 PHASE ONE GREENSBRIDGE COUNTRY CLUB SUB MCDANIELS

RICHARDSON, ROBERT CUSHMAN, RICHARDSON, SUSAN FRANCIS to WEATHINGTON, JASON M.

S CLINTON 0.31 ACRES

COTTLE, JANET C., COTTLE, NED A. to BLAKE COOMBS, YVONNE M., BLAKE-COOMBS, YVONNE M., COOMBS, YVONNE M. BLAKE, GREENHALGH, ROBERT KYLE

TRACT A 1.00 ACRE FRANKLIN

EDWARDS, MARY MELISSA, EDWARDS, WILLIAM ALBERT to HALL, AMANDA, HALL, KYLE

LOT NOS. 14 AND 51 OAK LAKE SUB BELVOIR

FUNES, MIRNA, FUNEZ, VICTOR R. GOMEZ, GOMEZ, VICTOR R. FUNEZ to FUNEZ, ORLEAN LEONEL ROMERO, ROMERO, ORLEAN LEONEL FUNEZ

NORTH CLINTON

JACKSON, BARBARA JEAN to JACKSON, CURTIS ANDRE, JACKSON, JAMES K.

N CLINTON LOT NO. 3 BLOCK A UNDERWOOD CARTER SUB

BUCKNER, BENJAMIN L., BUCKNER, JESSICA ABBOTT to GALVAN, JUAN, GALVAN, TERESA

LOT 9 0.18 ACRE VILLAS AT BIRCH COVE N CLINTON

LOVETTE, STEPHEN, LOVETTE, STEPHEN K to BURCHELL, HUBERT ALLEN

2 TRACTS

HOLLOWELL, SUSIE DENNING, MORTON, A. FREDRICK JR.,TR, SUSIE DENNING HOLLOWELL TRUST to STEPHENS, JOSHUA AARON

1 ACRE HALLS

JAMES, AMON EARL, JAMES, ANDRE, JAMES, ANDRE LAMONT, JAMES, ANNETTE, JAMES, ANTIONETTE LASHA, JAMES, ANTOINETTE L., JAMES, CLARA, JAMES, CLEVELAND R, JAMES, CLEVELAND RAY JR., JAMES, CLIFTON JR., JAMES, NICHOLAS, JAMES, PATRICIA, JAMES, SANDRA, WILLIAMS, ANNIE REE JAMES, WILLIAMS, J.C. to TORRES, DANIEL ESPINOZA

BELVOIR LOT NUMBER 11 SERENITY LAKE PHASE II

KRAVAR PROPERTIES, LLC, RALEY, TEENA to JENKINS, TRAVIS

4 TRACTS

CAYENNE ACQUISITIONS GROUP, LLC, RAGLAND, KENNETH,MGR/MBR to DLW INVESTMENTS, LLC

N CLINTON 1/6 OF AN ACRES LOT NO. 8

ARMSTRONG, BERTHA J. to HILL, CYNTHIA Y.

1.00 ACRE LOT 4 AND 5 A

BAYSDON, JIMMY W. to SEIBERT, NOEMI

S RIVER 300 ACRES W/ EXCEPTIONS

LEWIS, THOMAS S. to ROBERTSON, JAMES JEFFREY

1.31 ACRES

MALDONADO, MICHAEL ADAM to MASSENGILL, ROY S.

2.00 ACRES

BARTLETT, DEBORAH LEE COOPER, PHILLIPS, DEBORAH,AKA to LEE, BOBBY R.

TRACT 2 0.97 ACRE HONEYCUTT

AGOSTINI, MARILYN to AGOSTINI, ANA LYDIA, AGOSTINI VEGA, WILLIAM, AGOSTINI-VEGA, WILLIAM, VEGA, WILLIAM AGOSTINI

46.7 ACRES W/EXCEPTIONS MCDANIELS

STONESTREET, MICHAEL BRUCE,AKA, STONESTREET, MICHAEL BRUCE SR. to SSP RE HOLDINGS, LLC

0.5 ACRE PINEY GROVE

HOLLOMAN, BARBARA JONES, HOLLOMAN, TERRY MAXTON to HOLLOMAN, TERRY MAXTON

HALLS 0.79 ACRES LOT 1

THORNTON HOMES CO. to DIAZ, MARIA ELIZABETH DUBON, DUBON, MARIA ELIZABETH DIAZ

TRACT 1 1.65 ACRES WESTBROOKS

HILL, MARY ANN,TR, MARY ANN HILL REVOCABLE TRUST to DURDEN, BRYAN KEITH, DURDEN, LOMIE SARA

LOTS 18, 148, 19, 149, 20, 150, 21, 151, 22, 152, 155-B AND 154 SOUTH RIVER LANDING

LITTLE COHARIE

HILL, MARY ANN,TR, MARY ANN HILL REVOCABLE TRUST to DURDEN, BRYAN KEITH, DURDEN, LOMIE SARA

125 ACRES W/EXCEPTIONS PINEY GROVE

WILLIAMSON, JOHN ROBERT JR. to THOMPSON, NOEL

LOT 2 PLAINVIEW

SIGNATURE HOME BUILDERS, INC. to CRUMPLER, REBECCA KATE

LOT 110 TIMBER LAKE SUB SEC TWENTY N CLINTON

BASS, HILDA ALVAREZ, BASS, STEVEN J. to DAIL, JAMIE CASEY, DAIL, PAUL WESTLEY

MCDANIELS 1.39 ACRES

EDWARDS, CYNTHIA HUDSON, EDWARDS, JAMES BRADLEY to JOHNSON, DUSTIN PAUL, JOHNSON, KASSIE VIRGINIA

0.18 ACRE N CLINTON

SIMMONS, BETTY B., SIMMONS, J.W.,AKA, SIMMONS, JAMES WHITFIELD to WARREN, WILLIAM COLE

S RIVER 1.0 ACRE

WRAMPE, DARRELL L., WRAMPE, LINDA D. to 2 LEE, JAKE C.

LOT 2 1.59 ACRES WESTBROOK

AGUILAR, TEODORO VINCENTE, VINCENTE, TEODORO AGUILAR to AGUILAR, LAURO VICENTE, VICENTE, LAURO AGUILAR

S CLINTON 1.65 ACRES

VANDERBILT MORTGAGE AND FINANCE, INC. to MALDONADO, REYNA OSORIO, OSORIO, REYNA MALDONADO

1.58 ACRES TURKEY

POWELL, JERRY JR., POWELL, JERRY L. JR. to POWELL, JASMIN

TWO TRACTS W/ EXCEPTIONS

MEAL PREPARATION, INC. to PICKLES MANUFACTURING LLC

24.79 ACRES

MATTHIS, BOBBY GEORGE, MATTHIS, LINDA A. to MATTHIS, BOBBY GEORGE,TR, MATTHIS, LINDA A.,TR, MATTHIS REVOCABLE LIVING TRUST

2 TRACTS FRANKLIN

TILLMAN, DELPHINE, TILLMAN, WILLMON to TILLMAN, DELPHINE

TAYLORS BRIDGE 32 ACRES

ALICE S. MATTHIS FARM, LLC, MATTHIS, J. DONALD II,MGR to EAGLEFIRE INVESTMENTS LLC

LOT 47 TAYLORS CREEK SUB PHASE 2 DISMAL

H&H CONSTRUCTORS OF FAYETTEVILLE, LLC to PETERSON, JULIET MERCY

HERRING LOT NO. 10 0.72 ACRE APPALOOSA TRAILS SUB SEC ONE

WOOD, ANGELA ALSTON, WOOD, NICHOLAS to FOLEY, STEPHEN ERIC, FOLEY, TRACEY BROOKE

LOTS 1, 2, AND 3 BLOCK D WEEKS PROPERTY NEWTON GROVE

HOLLAND, MARVIN L. to ANGEL, ROSA BENITEZ, BENITEZ, FAUSTO OCAMPO, BENITEZ, ROSA ANGEL, OCAMPO, FAUSTO BENITEZ

S CLINTON

HOLLAND, ALEXANDER STERLING, HOLLAND, AMY SNYDER, HOLLAND, BARRETT GREY, HOLLAND, JILL MARIE, HOLLAND, ROSS SPENCER to WOOTEN, MICHAEL ANTHONY, WOOTEN, RAMONA MARIE

BELVOIR LOT 16 MAGNOLIA ACRES SUB

BONILLA, JOSE SABINO NATAREN, NATAREN, CINDI, NATAREN BONILLA, JOSE SABINO, NATAREN-BONILLA, JOSE SABINO to NATAREN, CINDI

9.3 ACRES

TART, ERICA, TART, STEVEN ALAN,AKA, TART, STEVEN ALLEN to KNOLL, DAVID A.

LOT 18 MAGNOLIA ACRES

W.V.T SERVICE, INC. to EVERETTE, SHANEIQUA C.

LOT 21 BAREFOOT ACRES PLAINVIEW

CITRO, ROBERT M., CITRO, SUSAN C. to HAYES, JEFFERY LYNN JR., HAYES, TONYA RICHARDSON

LOT 4 0.82 ACRE LITTLE COHARIE

FOSTER, JASON to POPE, CAROLYN L., POPE, THOMAS F.

LITTLE COHARIE 49 ACRES

BLACK, JANIE E. GREEN to GREEN, MELINDA L.

LOT 1 1.02 ACRES LISBON

STARLING, BETTY JANE,AKA, WILLETTS, BETTY MCLAMB,BY AIF, WILLETTS, MORRISON,AIF to MCLAMB, DANIEL B

1 ACRE HONEYCUTTS

HOLLAND, BETTY ANDREWS to STRICKLAND, BRANDON S., STRICKLAND, MEGAN B.

HONEYCUTTS LOT NO. 1 0.34 ACRE

HOLLAND, BETTY ANDREWS to BARAJAS, ALEJANDRA, BARAJAS, CRISOFORO CHAVEZ, CHAVEZ, CRISOFORO BARAJAS

AREA 2A MINGO

LEE, JAMES BRANDON, LEE, LORI GODWIN to LEE, SAVANNAH BROOKE

AREA 1A MINGO

JONES, CASEY EDWARD, LEE, SAVANNAH BROOKE to LEE, JAMES BRANDON

HALLS 0.66 ACRES RUSTY ACRES SUB LOT 12 SEC 1

PAGE, DEBORAH E., PAGE, JAMES ROBERT to ARIAS, GEOVANNA VELAZQUEZ, GOMEZ, RAMIRO RAMIREZ, RAMIREZ, RAMIRO GOMEZ, VELAZQUEZ, GEOVANNA ARIAS

1.17 ACRES LITTLE COHARIE

SIMMONS, ARNOLD CLYDE, SIMMONS, ROSE B. to DELUCA, MARK ANTHONY

3 TRACTS WESTBROOK

BAREFOOT, JAMES E., BAREFOOT, JOY S. to WATERY BRANCH, LLC

NEWTON GROVE 0.50 ACRE

MURPHY, DALTON, MURPHY, DALTON A., MURPHY, MADELINE W. to EASON, JOE W., EASON, MELISSA

LOT 11 0.17 ACRE VILLAS AT BIRCH COVE N CLINTON

BAGGETT, BRITTANY COTTLE, BAGGETT, CAMERON KELLY, COTTLE, BRITTANY JEANINE,WATA to AMEEN, ETHAN L.

170.84 ACRES

HERRING, EDWIN ALEXANDER,TR, HERRING, JAMES CRAIG JR.,TR, HERRING, LILLIAN MATTHIS, LILLIAN MATTHIS HERRING IRREVOCABLE TRUST to HERRING, JAMES CRAIG JR

FOUR TRACTS

HERRING, EDWIN ALEXANDER,TR, HERRING, JAMES CRAIG JR.,TR, HERRING, LILLIAN MATTHIS, LILLIAN MATTHIS HERRING IRREVOCABLE TRUST to HERRING, EDWIN ALEXANDER, HERRING, JAMES CRAIG JR

5.10 ACRES N CLINTON

HOLLINGSWORTH, STEWART LOWELL,CO AIF, PEARSALL, SHARON H.,CO AIF, PETERSON, JOANNE H.,BY AIF to HUDSON, PAXTON JETT

LOT 1 7.08 ACRES S RIVER

CLARK, LOWELL R., CLARK, QUEEN LILLIE NORRIS to BUCKFINS AND FEATHERS LLC

2.06 ACRES

BLOUNT, ABETHIA NICOLE, BLOUNT, DAVID M. to HITT, ELAINA, MCCLANAHAN, VINCENT

N CLINTON 2.00 ACRES

GONZALEZ, ADOLFO, GONZALEZ, ANNA, GONZALEZ, ANNA JESSICA to TREVINO, JESUS, TREVINO, MARY

LOT 6 TIMBERLAKE SUB SEC SIX 1.05 ACRES N CLINTON

NASSAR, DAMENEH S., NASSAR, SAED M. to DEW, LEWIS J.

LOT 19 COHARIE HILLS SUB SECOND SEC S CLINTON

JACK HARVEY PROPERTIES, LLC, ROBINSON, LESLIE SCOTT,MBR/MGR, SQUIRES, ALEXANDER RUSS,MBR/MGR to CUNDIFF, BROOKE, CUNDIFF, HUGH

LOT 5 0.74 ACRE WEST END SUB

DAVIS, FREIDA LOWERY,AKA, DAVIS, FREIDA LOWRY to MATIAS, RAUL ALBERTO JR.

FRANKLIN LOT NO. 6 7.21 ACRES

BRANCH, FLOSSIE to BRANCH, PAMELA, FINNEY, MICHELLE

TRACT ONE LITTLE COHARIE

NASSER, ZAIN M. to TOWN OF ROSEBORO

LOT 2 PARKER STETSON STREET WEST SUB S CLINTON

COLE, LESSIE MAE to MCCULLEN, ERIN C., MCCULLEN, KELLY E.

3 TRACTS TURKEY

STEVENS, ANGELIKA, STEVENS, RANDOLPH to JOYNER, JAMES, JOYNER, JEAN, STEVENS, SHAMANA

S CLINTON 6 ACRES W/ EXCEPTIONS

MARTINEZ, FORTINA A. D., SANCHEZ, EMILIANO to MARTINEZ, HERIBERTO SANCHEZ, SANCHEZ, HERIBERTO MARTINEZ

0.57 ACRES FRANKLIN

JOHNSON, DARLENE to JOHNSON, DARLENE

LOT 1 6.25 ACRES S RIVER

ANDERSON, RODRICK to PACKER, JIMMY

2 TRACTS DISMAL

HONEYCUTT, PAUL E. to MARLEY, MICHELLE DENISE, MARLEY, TIMOTHY RAY

N CLINTON LOT 1 0.21 ACRE

SINCLAIR, HALEY, SINCLAIR, REID to HUDSON, CECELIA JO, HUDSON, PELMON JART JR.

13.91 ACRES HALLS

BRITT, CARL NEVERNE to BRITT, CARL NEVERNE

MILLER, WILMA, MILLER, WILMA B. to MILLER, GREGORY CLEVELAND,TR, MILLER, WILMA, MILLER, WILMA BROOME,TR, WILMA MILLER LIVING TRUST

3 ACRES LOT 2 S CLINTON

COVINGTON & SHAW, LLC, MILLER, TERRACE P.,MBR/MGR to MIGUEL, BELKYS JOHANNA, MIGUEL, JUAN PEREZ, PEREZ, JUAN MIGUEL

LOT 9 HAMILTON DRIVE SUB S CLINTON

GUPTON, JUDY, GUPTON, RICHARD A. to DUARTE, ANA SUYAPA SCHULTZ, DUARTE, CARLOS ROBERTO GONZALEZ, GONZALEZ, CARLOS ROBERTO DUARTE, SCHULTZ, ANA SUYAPA DUARTE

0.58 ACRES

GREGORY, OPHELIA TART to PARKER, SEMICA

ONE ACRE PLAINVIEW

HUGGINS, SAMMY,MBR/MGR, HUGGINS, SAMMY LLOYD JR.,MBR/MGR, HUGGINS ACQUISITIONS, LLC to DELGADO, CARMEN TERESA, GALVAN ROSAS, RICHARD, GALVAN-ROSAS, RICHARD, ROSAS, RICHARD GALVAN

LOT 1 5.61 ACRES MCDANIELS

HOGAN, AMI LAURIE, HOGAN, ROBERT LEE to MCWHORTER, NICHOLAS WILLIAM

MINGO LOT NO. 2

EDGERTON, CATRINIA, EDGERTON, JASON to BALDWIN, MELISSA LEE, BALDWIN, SCOTT ALLEN

LOT 3 HUGH DOULGLAS SIMMONS II 6.36 ACRES MCDANIEL

SIMMONS, ADRIANA ROUSE, SIMMONS, HUGH DOUGLAS II to RODRIGUEZ, FAUSTO VERA, VERA, FAUSTO RODRIGUEZ

MCDANIEL LOT 1 2.94 ACRES

SIMMONS, ADRIANA ROUSE, SIMMONS, HUGH DOUGLAS II to GONSALES, SAUL MARTINEZ, MARTINEZ, JENNIFER LYNN

LOT NO. 2 2.89 ACRES MCDANIEL

SIMMONS, ADRIANA ROUSE, SIMMONS, HUGH DOUGLAS II to ESCOBEDO, MARICELA HUERECA, HUERECA, MARICELA ESCOBEDO

S RIVER 1.49 ACRES

SMITH, JAMES ALVIN JR, SMITH, WINIFRED B. to SMITH, CORY JAMES, SMITH, MAKALA RIVENBARK

1.0 ACRE LITTLE COHARIE

BAREFOOT, ELIZABETH COBB, BAREFOOT, EVERETTE L. JR., BAREFOOT, WANDA G. to BAREFOOT, ELIZABETH, BAREFOOT, LELA ELIZABETH,AKA

1.01 ACRES LITTLE COHARIE

BAREFOOT, WANDA G. to BAREFOOT, ELIZABETH, BAREFOOT, LELA ELIZABETH,AKA

TWO TRACTS LITTLE COHARIE

BAREFOOT, ELIZABETH,BY AIF, BAREFOOT, EVERETTE JR.,AIF, BAREFOOT, LELA ELIZABETH,AKA to BAREFOOT, WANDA G.

3 TRACTS W/EXCEPTIONS S CLINTON

WARREN, LORI P., WARREN, WILLIAM M. to CRANE CREEK FARMS, LLC

2 TRACTS N CLINTON

PARKER, APRIL HORNE to JUAREZ, JESUS MORAN, MORAN, JESUS JUAREZ, MORAN, MARIBEL

N CLINTON 27.3 ACRES W/ EXCEPTIONS

ADOHI PARTNERS, LLC,MGR, ASF CAROLINA HOLDINGS I, LLC, RUBINS, BRIAN P.,MBR/MGR to CASTANEDA EQUIPMENT INSTALLATION, LLC

FRANKLIN 1/2 ACRES

SUMNER, DEBORAH R., SUMNER, DEBORRAH R.,AKA, SUMNER, EDWARD D. to BRINKLEY, JASON B.

TRACT 2 AREA 1A 1.00 ACRE MINGO

LEE, JAMES BRANDON, LEE, LORI GODWIN to BAGGETT, BRITTANY COTTLE, BAGGETT, CAMERON KELLY

16 ACRES W/EXCEPTIONS HERRINGS

BARNHART, KAREN TEW, BARNHART, LARRY to WARREN, PHILLIP HOWARD

3 TRACTS S RIVER

JOHNSON, BARBARA JEAN, JOHNSON, BARBARA JEAN CARTER to DUDLEY, DUSTIN LEE, JOHNSON, BARBARA JEAN CARTER

20.68 ACRES S CLINTON

BASS, CARL WAYNE, BASS, CATHY to BASS, CARL WAYNE, BASS, CATHY, BASS, MATTHEW

2 TRACTS TURKEY

FLORES, ABEL, FLORES, MARIA to IBARRA, HERMELINDA, IBARRA, POLICARPO NAVARRETE, NAVARRETE, POLICARPO IBARRA

79.73 ACRES FRANKLIN

HORRELL, JAMES, HORRELL, JAMES G., HORRELL, PATRICIA M. to SQUIBB, ARRAN HORRELL, SQUIBB, RYAN CODY

LOT 21 1.17 ACRES

BELL, LARRY M SR. to BROCKWAY HOLDINGS, LLC

LOT 12 2.36 ACRES BELFIELD ACRES FOURTH SEC N CLINTON

DEANS, PEGGY S., DEANS, SHELTON DEWAYNE to LANGSTON, CAROLINE KOONCE, LANGSTON, CODY MACK

S CLINTON 0.27 ACRE

CARVER, DEBORAH W.,BY AIF, CARVER, MARVIN JEFFERSON III,AIF, CARVER, MARVIN JEFFERSON III, O’BRIANT, PAULA W., O’BRIANT, THAD WARREN, PURCELL, DALE W., PURCELL, DALE W.,P R, PURCELL, EDWIN MCKENZIE, WILLIAMSON, MARGARET S.,ESTATE to POPE, LEONA KOSTERMAN, POPE, NEAL EUGENE

2 TRACTS LITTLE COHARIE

CRUMPLER, KRISTEN,AKA, KEISTER, THOMAS PERRY, KING, KRISTEN M. to WILLIAMS, CARLY MAE

2 TRACTS N CLINTON

DENNING, JENNY ELIZABETH, EDWARDS, JENNY ELIZABETH,FKA to DERR, EDWIN C. II, DERR, KATHLEEN MARIE

LOT 11 RIVERDANCE SUB LITTLE COHARIE

RANDOLPH, CHARLES LAWRENCE to CHARLES LAWRENCE RANDOLPH REVOCABLE TRUST, RANDOLPH, CHARLES LAWRENCE,TR

3 TRACTS S CLINTON

BROWN, DODD A., BROWN, REBECCA K to WARREN, TAMI BAUGHN

LOT 1 2.34 ACRES W/EXCEPTIONS TAYLORS BRIDGE

NEFF, JENNIFER LEIGH, REGISTER, HAYWOOD PARRISH to SPELL, JUSTIN CLINT

13.49 ACRES FRANKLIN

KING, BRITTANY, KING, PERRY ALLEN to CAVENAUGH, EVAN STEVE

BOOK 2105 PAGE 613 BOOK 2146 PAGE 922

MATTHEWS, JACOB A., MATTHEWS, LINDSAY R. to MATTHEWS, JACOB A., MATTHEWS, LINDSAY R.

2.02 ACRES

THE MONEY SOURCE INC. to THE SECRETARY OF VETERANS AFFAIRS, AN OFFICER OF THE UNITED STATES

TAYLORS BRIDGE 2.00 ACRES

BENOIT, SUSAN R.,COMR, MENDOZA, ENRIQUE, NRZ INVENTORY TRUST, SUBSTITUTE TRUSTEE SERVICES, INC.,S TR, U.S. BANK, NATIONAL ASSOCIATION AS TRUSTEE to BENOIT, SUSAN R.,COMR, MENDOZA, ENRIQUE, NRZ INVENTORY TRUST, NRZ PASS-THROUGH TRUST XVIII, NRZ REO INVENTORY II LLC, SUBSTITUTE TRUSTEE SERVICES, INC.,S TR, U.S. BANK, NATIONAL ASSOCIATION AS TRUSTEE

2 TRACTS

HOLLINGSWORTH, JANE PRECYTHE,ESTATE

JANE PRECYTHE HOLLINGSWORTH REVOCABLE TRUST, WILLIFORD, ROBIN H.,S TR, WILLIFORD, ROBIN H.,EXR to WILLIFORD, ROBIN H.

2 TRACTS

WILLIFORD, ROBIN H. to FORDWORTH PROPERTIES, LLC

2.65 ACRE DISMAL

MATTHEWS, CRAIG A., MATTHEWS, JAMES A., MATTHEWS, MARTHA A., TYNDALL, CARLA DIANE to TEW, ANNA S., TEW, HALERY DALE

TRACT 2 1.50 ACRES MINGO

SMITH, DENISE P., SMITH, EDGAR T. to SMITH, DENISE P., SMITH, EDGAR T., SMITH, EMILY L., SMITH, JUSTIN TURNER

LOT 12 0.46 ACRE

ROYAL, CHARLES A. JR. to MELVIN, FELECIA ANN

TRACT 2 2.75 ACRES PLAINVIEW

MARTIN, ANGELA PHILLIPS, MARTIN, JEFFREY CARLTON to BAXLEY, ALTON COLE

TRACT 4 21.00 ACRES MCDANIELS

STOCKS, ANTHONY BOB, STOCKS, LANA CAROL to STOCKS, ANTHONY BOB, STOCKS, LANA CAROL

0.38 ACRES S RIVER

HOBBS, JAMES CLAYTON, HOBBS, KAITLYNE L. to DIAZ, MIRNA MARTINEZ, GONZALEZ, ALEJANDRO JUAREZ, JUAREZ, ALEJANDRO GONZALEZ, MARTINEZ, MIRNA DIAZ

LOT 3 0.80 ACRE

RANDOLPH, CODY, RANDOLPH, SARAH to HOBBS, JAMES CLAYTON, HOBBS, KAITLYNE LEWIS

SAMPSON AND PENDER

BENTON, AMANDA, BENTON INVESTMENTS LLC to GREEN MEADOWS PROPERTIES LLC

0.45 ACRE S CLINTON

DRAUGHON, HILDA, DRAUGHON, HILDA D., DRAUGHON, JEFFREY R. to GUILLEN, MAYRA BEATRIZ RODRIGUEZ, RODRIGUEZ, MAYRA BEATRIZ GUILLEN

LOT 3 1.00 ACRE HONEYCUTTS

HYLTON, JAMES AUSTIN,PTNR, HYLTON, JAN PRICE,PTNR, LAUREL LAKE LAND COMPANY, II, PRICE, HOWARD NELSON, PRICE, JEANELLE STARLING,PTNR, PRICE, SANFORD SCOTT JR.,PTNR to HYLTON, JAMES AUSTIN, HYLTON, JAN PRICE, LAUREL LAKE LAND COMPANY, II,DBA, PRICE, HOWARD NELSON, PRICE, SANFORD SCOTT JR

HONEYCUTTS TWO TRACTS W/ EXCEPTIONS

LAUREL LAKE LAND COMPANY, II,DBA, PRICE, JEANELLE STARLING to LAUREL LAKE LAND COMPANY, II,DBA, PRICE, HOWARD NELSON

HONEYCUTTS TWO TRACTS W/EXCEPTIONS

HYLTON, JAMES AUSTIN, HYLTON, JAN PRICE, LAUREL LAKE LAND COMPANY, II,DBA, PEEK, LAURA, PRICE, HOWARD NELSON, PRICE, JANE HOWARD,ESTATE, PRICE, SANFORD SCOTT JR., PRICE, SANFORD SCOTT JR.,EXR, PRICE, SOPHIA to CBS VENTURES LLC

.50 ACRES HONEYCUTT

OLIVER, MICHAEL JOSEPH to OLIVER, JONAH A.

TRACT 4 4.632 ACRES DISMAL

PROBST, ROBERT E.,MBR, RMS PROPERTIES OF THE TRIAD LLC to DAVIS, JEREMIAH, STEWART, ALAN

PLAINVIEW 74 ACRE

BARBOUR, RETHA J., LEE, JOYCE J., LEE, LESTER E., LEE, LESTER E. JR. to CLCH, LLC

LOT 1 2.84 ACRES HONEYCUTTS

WOOD, DEREK M. to CLARK, BAILEY DALLAS

8 ACRES S RIVER W/EXCEPTIONS

BORDEAUX, BOBBY RANDALL, BORDEAUX, RHONDA C., BORDEAUX, RHONDA CASHWELL, SMITH, DEAN JASON, SMITH, MONICA, SMITH, MONICA CASHWELL to ELIAS, MARIA JUANA

0.57 ACRE S CLINTON

VANN, ELLIS, VANN, PATRICIA ALLEN, VANN, RENVILLE T. SR., VANN, RENVILLE TYRONE SR., VANN, SHEILA, VANN, SHEILA ANNETTE to VANN, RENVILLE TYRONE JR.

PINEY GROVE LOT 11

MORRISEY, AMY SUE, MORRISEY, KAREN L.,AIF, MORRISEY, KAREN L., MORRISEY, KELVIN, MORRISEY, KELVIN LEE, MORRISEY, THURMAN R.,BY AIF to NEAL, TONIA

1.35 ACRES

STRICKLAND, GALE SMITH, STRICKLAND, RODNEY HOLLAND to BUTLER, MADISON D., FARRIOR, ALAN M.

S CLINTON

SANDERSON, FAYE D. to FOURSHA, MELANIE L.

MCDANIELS TWO TRACTS

JOHNSON, ANTHONY, JOHNSON, CECILY C., JOHNSON, CECILY CAROL to JOHNSON, ANTHONY, JOHNSON, JUAREZ ANTONIO

LISBON 0.62 ACRE

JENKS, JENNIFER FOSS to SADLER, ASHLEE MICHELE to SADLER, ZACHARY ALAN

FRANKLIN 10 ACRES W/EXCEPTIONS

MCNEIL, TRETHA CRUMPLER to DEVAUGHN, TONYA ARNETTE

LOT 1 0.55 ACRES LITTLE COHARIE

HALL, AMBER WRENCH, HALL, DEVIN RAY to FORD, DWAYNE A.

N CLINTON LOT 1 0.69 ACRES

VELASQUEZ, KENI, VELASQUEZ, LEONIDAS ANTONIO to LIZARDO, DARWIN J ZUNIGA, ZUNIGA, DARWIN J LIZARDO

S RIVER TRACT NO 1 1.49 ACRES

ARENAS, FABIAN PEREZ, GUTIERREZ, ARGENTINA SANDOVAL, PEREZ, FABIAN ARENAS, SANDOVAL, ARGENTINA GUTIERREZ to NAJERA, MOISES OLIVERA, OLIVERA, MOISES NAJERA, SOLANO, SONIA

TURKEY TWO TRACTS W/ EXCEPTIONS

FAISON, ERCEL TRUMILLA, MCCLARIN, JERRY LEE, MCCLARIN, TRUMILLA FAISON,AKA to MCCLARIN, JERRY LEE, MCCLARIN, TRUMILLA FAISON

LOT 22 MURRAY FARMS SUB

BEN STOUT REAL ESTATE SERVICES, INC. to ALLEE, COURTNEY L., ALLEE, JARED

LOT 8 1.00 ACRE

HARGROVE, CYNTHIA MARABLE, HARGROVE, KRISTINA SWANSZETER, HARGROVE, WILLIE CARL, HARGROVE, WILLIE CARL JR, OATES, ALICE E., SUTTON, KIMBERLY MARIE PRIDGEN, SUTTON, TERRELL to MONTERO, CHRISTIAN CESAR GONZALEZ

LOT 3 COUNTRYSIDE ACRES MAJOR SUB BELVOIR

CAPE FEAR INDUSTRIES USA, INC. to DELPH, ERIC, DELPH, SHERI

N CLINTON 0.33 ACRES

OWEN, DEBORAH S., OWEN, MILLARD T. III to GUSTAVO, CESAR LAMAR, LAMAR, CESAR GUSTAVO

1.61 ACRES DISMAL PARCAL A

BELGARD, JOSHUA,MGR/MBR, BH LAND 2 LLC to DAVIS, LEROI JR

LOTS 13 AND 14 CRESTVIEW ACRES PLAIN VIEW

DANIELS, CATHY, DANIELS, ROBERT to TLC PROPERTIES & INVESTMENTS LLC

0.45 ACRES LITTLE COHARIE

MONSIVAIS, HUMBERTO II to SANDOVAL, EDWIN VITALINO SEBASTIAN, SEBASTIAN, EDWIN VITALINO SANDOVAL

S RIVER

DUDLEY, DUSTIN LEE, DUDLEY, HANNAH MARIE to BAREFOOT, RANDALL N

3.11 ACRES

BURKE, GEORGE, BURKE, GEORGE C, BURKE, PHYLLIS D.,CO ADMR, BURKE, PHYLLIS D., DAVIS, ELIZABETH, DAVIS, HOPE A., DAVIS, JEFFERY M., DAVIS, TYLER L., GUNKEL, LIZZETTE HOLLINGSWORTH, HERRING, DAVID C.,CO ADMR, HERRING, DAVID C., HERRING, ELSIE H., HOLLINGSWORTH, MINVA ELMA,ESTATE, HOLLINGSWORTH GUNKEL, LIZZETTE, HOLLINGSWORTH-GUNKEL, LIZZETTE to ESCALERA, RAYMUNDO MONTES, MONTES, RAYMUNDO ESCALERA, MONTES, YAHIR

LITTLE COHARIE LOT 1 0.93 ACRES

CULBRETH, BETTYE A., CULBRETH, HAROLD T., CULBRETH, IRIS J., CULBRETH, MURIEL M. II, GOODMAN, ERVIN, GOODMAN, PATRICIA to BRONSON, JOSHUA DEANDRE

WESTBROOK LOT 1 8.06 ACRES

ROBINSON, ERNEST R., ROBINSON, RHONDA to CLCH, LLC

0.84 ACRES

LANIER, REGINA GRAY,S TR, ROBERT C. THIGPEN REVOCABLE TRUST, SMITH, JONA LYNETTE,S TR to SMITH, JONA LYNETTE

2 TRACTS

LANIER, REGINA GRAY,S TR, ROBERT C. THIGPEN REVOCABLE TRUST, SMITH, JONA LYNETTE,S TR to LANIER, REGINA GRAY

ONE ACRE S CLINTON

MALDONADO, PHYLLIS JEAN to MARTINEZ, ROBERT ANTHONY

LOT 22 SALEM LAUREL PHASE 2 HONEYCUTTS

A&G RESIDENTIAL, LLC, ALDERMAN, DAVID WELLS IV,MGR to WRIGHT, BIANCA L’OREAL, WRIGHT, SHA’RRON DONELL C

N CLINTON

BULLOCK, CHARLES K., BULLOCK, GRACIE to GRACIE’S GRILL, LLC

FRANKLIN 67.30 ACRES

COLLINS, ANNE E., COLLINS, CRAIG P. to PRESTAGE FARMS, INC.

4.75 ACRES LITTLE COHARIE

BRIZA, CHARLES ANTHYONY, BRIZA, TIFFANY, SCAGGS, FATIMA, SCAGGS, JARVIS MICHAEL, ZINSER, JAMES RICHARD to AUTRY, ALEX JARVIS, AUTRY, CAROL SIMMONS

LOT 23 MURRAY FARMS SUB

A & G RESIDENTIAL, LLC to DIONE, AMADOU MOUSTAPHA, JOBE, HADDY, TOURAY, AJI M.

N CLINTON LOT 22 A. STEWART BETHUNE SUB

KINLAW, KAREN FRANCES to ALEXANDRE, OSMANE, BOURCICAUT, MARIE J.

N CLINTON

BEASLEY, ORVAL ROSE to MONTES, RAYMUNDO ESCALERA, MONTES, YAHIR

LOT 47 .46 ACRE STAGECOACH ESTATES SEC ONE

CHILCOTE, RUTH FURMAGE to CHILCOTE, RUTH FURMAGE, DAWSON, LISA D

LITTLE COHARIE 3.18 ACRES

JOHN KOENIG MARTIAL TRUST, KOENIG, JOHN, PORTER, MICHAEL R.,TR to KOENIG, JOHN S., KOENIG, STEPHANIE, KOENIG, STEPHEN, KOENIG, TREVOR, STEWART, PATRICIA

0.72 ACRES LOT H HERRING

MASON, DANNY RAY, MASON, PATTY DEAN to BROCK, NATHANIEL C., BROCK, ZACHARY N.

DISMAL 10 ACRES

NOBLE, KELLY ANN, NOBLE, ROBERT SCOTT to NOBLE, AMBER NICOLE

HERRINGS 4.00 ACRES

NAYLOR, BERNICE M., NAYLOR, RICKY ELMON to SMITH, CONNIE NAYLOR

TWO TRACTS W/EXCEPTIONS HERRING

WEST, JIMMY VANN to WEST, ANDY VINSON, WEST, JIMMY VAN

S RIVER LOT 6

JIM WARREN MOBILE HOMES, INC., T & W DEVELOPMENT,DBA, THORNTON LOGGING CO. to ALCIDES, CAYETANO CHACON, CHACON, CAYETANO ALCIDES

N CLINTON

THORNTON HOMES CO. to CORNEJO, JUAN JUANCHI, GARCIA, LILIAN NAYROBI MORALES, JUANCHI, JUAN CORNEJO, MORALES, LILIAN NAYROBI GARCIA

TAYLORS BRIDGE 36.8 ACRES W/ EXCEPTIONS

CASSATT, DONALD, CASSATT, DONALD K., CASSATT, SHARON, CASSATT, SHARON C. to LAMEY, BENNJERMAN, LAMEY, MEGAN M.

S RIVER 0.82 ACRES

BEATTY, AMANDA G.,COMR, MOORE, DIANA T., SAMPSON COUNTY to BEATTY, AMANDA G.,COMR, GARCIA RUIZ, WENDY LIZETH, GARCIA-RUIZ, WENDY LIZETH, MOORE, DIANA T., RUIZ, WENDY LIZETH GARCIA, SAMPSON COUNTY

LOT 17 RABBIT RUN SUB 1.25 ACRES HERRINGS

RODRIGUEZ, WALTER H. to HUERTA, ENRIQUE PONCE, PONCE, ENRIQUE HUERTA

LITTLE COHARIE 1.627 ACRES

MARLEY, ROBIN WILLIAMS, MARLEY, WILLIAM KEITH, WILLIAMS, BARBARA LUE, WILLIAMS, CHARLES LARRY II to MARLEY, MADISON GRACE, MARLEY, WILLIAM KENDALL

1.0 ACRES LITTLE COHARIE

BEST, ROBERT ALLEN, BEST, SYLVIA ARNETTE to CRUZ, MIGUEL ANGEL JOSE, JOSE, MIGUEL ANGEL CRUZ

BOOK 2012 PAGE 336

BARNES, BOBBY L. to DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

BOOK 1267 PAGE 274

BROWN, ANDREW D., BROWN, ELLA M. to DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

HONEYCUTT TEN TRACTS

HONRINE, CATHY MCGEE, HONRINE, HUGH ALLEN to VALLE GARCIA PROPERTIES, LLC

LOT 65 1.00 ACRE PINEY GROVE

GALLEGOS, JANET MCLAMB, GALLEGOS, NELSON ALFREDO to GALLEGOS, JANET MCLAMB

LOT 65 1 ACRE PINEY GROVE

GALLEGOS, JANET MCLAMB to ALMAZAN, ARTURO AURELIO SAAVEDRA, SAAVEDRA, ARTURO AURELIO ALMAZAN

0.46 ACRE LOT 14 RAMBLEWOOD SUB

FERNANDEZ, RHINA to VELAZCO, PEDRO

4 TRACTS

BASS, LONNIE JACKSON JR. to BASS, LONNIE JACKSON JR., PROSSER, JOHN CHANDLER III

PLAINVIEW LOT #12 1.00 ACRE COUNTRY MEADOW SUB

SCHNEIDER, JANIE MAYNARD to MATTHEWS, TAMATHA MAYNARD

0.55 ACRES LISBON

BRADFIELD, DAVID, BRADFIELD, KAREN to JOHNSON, ALAN RANCE, JOHNSON, KATHY

LITTLE COHARIE 5.35 ACRES

HALL, SHERRI LYNN, HALL, TONY NEAL to AVERITTE, TAYLOR RENEE, LEE, PRESTON DANIEL

PINEY GROVE 1.00 ACRES

LYNCH, CYNTHIA C., LYNCH, DARYL C., WORRELL, DANNY JAY, WORRELL, JULLA C to GARCIA, RUBEN GUSTAVO VELASQUEZ, GARCIA, RUBEN VELASQUEZ,AKA, VELASQUEZ, RUBEN GUSTAVO GARCIA, VELAZQUEZ, SAIRA ZOTO, ZOTO, SAIRA VELAZQUEZ

HALLS 1.42 ACRES

TAYLOR, BARBARA R. to DAUGHTRY, TODD ODUM

LOT 3 HONEYCUTT LANDING HONEYCUTT

BYRD, AMY P., BYRD, CHARLES LEE to DEL CARMEN, MARIA HERNANDEZ, GASPAR, VALENTIN, HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

1.86 ACRES HERRING

FAIRCLOTH, TED MARSHALL, FAIRCLOTH, WILDA JACOBS, FAIRCLOTH, WILDA JACOBS,AIF, JACOBS, CAROLYN B., JACOBS, CONNIE GAIL,BY AIF, JACOBS, JAMES FRANKLIN to FAIRCLOTH, TED MARSHALL, FAIRCLOTH, WILDA JACOBS

LITTLE COHARIE

HOGAN, MONTE D. to RVG LLC

LITTLE COHARIE TWO TRACTS

MOORE, KELBY C. to RVG LLC

LOT 13 .46 ACRES PINEY GROVE

MEZA, ORLEN LEONEL RUIZ, MORALES, KARLA YAMILETH SANCHEZ, RUIZ, ORLEN LEONEL MEZA, SANCHEZ, KARLA YAMILETH MORALES to JOYA, FRANCISCO ELIAS LUNA, LUNA, FRANCISCO ELIAS JOYA, MARTINEZ, RINA RUIZ, RUIZ, RINA MARTINEZ

TURKEY THREE TRACTS

JOYNER, JAMES, JOYNER, JEAN to JOYNER, JAMES, JOYNER, JEAN, STEVENS, SHADDAI, STEVENS, SHALOM, STEVENS, SHAMANA

LOTS 29 AND 30 COLONIAL HEIGHTS SUB S CLINTON

CREECH, LUTHER D.,BY AIF, JERNIGAN, SHARON,AIF to ANDREWS, ANNA ELIZABETH CARR, ANDREWS, LINDA CREECH, ANDREWS, MICHAEL WAYNE, ANDREWS, PHILLIP WAYNE

LOT 1

CANTER, EDNA EARL TEW, FINBERG, JENNIFER TEW, FINBERG, SCOTT ALLEN, TEW, HILDA A., TEW, IDELL AUTRY, TEW, IDELL AUTRY,EXR, TEW, JERRY G.,ESTATE, TEW, JONATHAN K, TEW, JONATHAN KEITH, TEW, KEVIN C, TEW, KEVIN COOPER, TEW, SHANNON GILLELAND to DOLGENCORP, LLC

LISBON 9.31 ACRES W/ EXCEPTIONS LOTS 1 & 2

CARTER, CHARLENE HEAD, CARTER, GEORGE RAY to CARTER, DOROTHY LAVERNE, CARTER, MICHAEL ALLEN

S CLINTON TWO TRACTS

HAUGHNEY, BETH I. to BROWN, DODD A., BROWN, REBECCA K.

ONE ACRE S RIVER

GARLAND EMERGENCY MEDICAL SERVICES, INC, GARLAND RESCUE SQUAD, INC.,FKA to SAMPSON COUNTY

0.26 ACRE LOT 2 HONEYCUTTS

BETHUNE, THORNTON to LOCKLEAR, KATIE MCCOLLUM

DISMAL TRACT 3 9.01 ACRES W/ EXCEPTIONS

COATS, TONI, COATS, WILLIAM RONNY to JONES, LINDSAY, JONES, RYAN

LOT S-7 WEEKS STREET

ROMERO, MARIA MAGDALENA to BASCHA, EBERTH ASIS EL, BASCHA, MELYURY ARACELY EL, EL BASCHA, EBERTH ASIS, EL BASCHA, MELYURY ARACELY, ROMERO, MARIA MAGDALENA

N CLINTON

SPELL, DARREN SCOTT, SPELL, SANDY GAIL to SPELL, MIRANDA SCOTT

5.00 ACRES

CELINK,DBA, COMPU-LINK FORPORATION,AIF, HB1 ALTERNATIVE HOLDINGS, LLC, KELLIS, EVERETT,MGR, LRES CORP,BY AIF to HERNANDEZ, EVELYN, SANTOS, BENJAMIN JR.

TURKEY 1 ACRE LOT 1

ATKINSON, BRENDA MORRISEY, ATKINSON, JAMES MAC to ATKINSON, BENJAMIN DAWAIN, ATKINSON, BRENDA MORRISEY, ATKINSON, JAMES MAC

TRACT 1 19.6 ACRES S CLINTON

JACOBS, BILLY, JACOBS, BILLY R to BILL SHAY ENTERPRISE

TRACT 2 20 ACRES S CLINTON

JACOBS, BILLY to CARTER, EVELYN KAY, CARTER, MITCHELL, CHANCE, GENEVA JACOBS, FIELDS, EARL, FIELDS, GLENDA FAY JACOBS, GOINS, WILMA MAE JACOBS, JACOBS, BOBBY C., JACOBS, CHERYL, JACOBS, VONDA C., STRICKLAND, DELL JACOBS, STRICKLAND, ROSCO

LOT 20 M. A. CARTER SUB W/EXCEPTIONS

SPENCER, AUDREY F. to OUBRE, SHELIA YVONNE

N CLINTON LOT 5 TIMBERLAKE SUB SEC SIX 0.89 ACRES

NASSAR, DAMEINEH S., NASSAR, DAMEINH S.,WATA, NASSAR, SAED M. to HILL, JORDAN WAYNE, HILL, KARISSA SUE

0.34 ACRES N CLINTON

WEDDLE, BETTIELOU S., WEDDLE, LEE D. SR., WEDDLE, LEE DAVIS SR. to WEDDLE, BETTIELOU S.

LOT 7 BLOCK E UNDERWOOD-CARTER SUB N CLINTON

THURMAN COMPANY to WRIGHT, COLEMAN LEGRANDE

LITTLE COHARIE THREE TRACTS

SPELL, JAMES H., SPELL, JOY M. to TOWN OF ROSEBORO

HERRING LOT 2

GILLESPIE, MARGARET to GILLESPIE, DAWN MARIA

7.10 ACRES LOT 3A HALLS

RODRIGUEZ, JESUS H., SOTO, DALINDA VENANCIA to SOTO, DALINDA VENANCIA

S RIVER LOT NO. 1-A WHITE LAKE LUMBER COMPANY SUB

CAIN, CARRIE RICH to WILLIAMS, SUSAN LOUISE

LOT 5 BETHUNE HEIGHTS SUB N CLINTON

WOOTEN, MICHAEL ANTHONY, WOOTEN, RAMONA MARIE to BASHLOR, JESSICA NICOLE

LOT NO. 4 KENCHEN L. FREEMAN LOTS 1.63 ACRES LITTLE COHARIE

SCRIVNER, RICHARD M., WATTS, CRYSTAL LYNN to ZHANG BUY HOUSES, LLC

LOT 3 MURRAY FARMS SUB MINGO

BENJAMIN STOUT REAL ESTATE SERVICES, INC. to WHITE, RICHETTA

LITTLE COHARIE LOT 4 KENCHEN L FREEMAN LOTS 1.63 ACRES

ZHANG, YINHGJIE,MGR/MBR, ZHANG BUY HOUSES, LLC to RELENTLESS TRANSFORMATIONS LLC

3 TRACTS HALLS

ROYAL, ELLEN, ROYAL, GERALD H. to WATERY BRANCH, LLC

2 TRACTS HALLS

ROYAL, CARLTON E.,BY AIF, ROYAL, CAROLYN, ROYAL, DONALD R., ROYAL, ELLEN, ROYAL, GERALD, ROYAL, LINDA BRADSHAW,AIF, ROYAL, LINDA BRADSHAW to WATERY BRANCH, LLC

3 TRACTS HALLS

ROYAL, CAROLYN, ROYAL, DONALD R. to WATERY BRANCH, LLC

S CLINTON

DUDLEY, CARL J. to DUDLEY, CARL J., WATTS, LAWRENCE JAMES

6.80 ACRES TRACT 1 MCDANIELS

RUDCAR FARMS, INC. to JOYNER, WALTER DANIELS, JR.

2 TRACTS LISBON

BEASLEY, SUSAN CAIN, BEASLEY, WILTON RAY to CRANE CREEK FARMS, LLC

4 TRACTS S RIVER

DLW INVESTMENTS, LLC, RAGLAND, KENNETH,MGR/MBR to CAYENNE ACQUISITIONS, LLC

2 TRACTS HERRING

BONILLA, REYNA, JIMENEZ, MARIA, SANTOS, SHIRLEY, TREJOS, JUAN CARLOS to BONILLA, REYNA, JIMENEZ, MARIA

0.53 ACRES S CLINTON

FOUR PINES, LLC, TURLINGTON, NETA NEALE,MBR/MGR, TURLINGTON, THOMAS ELI,MBR/MGR to GONZALEZ, ADOLFO

2 TRACTS S CLINTON

BASS, TYLER R.,MBR/MGR, CRANE CREEK FARMS, LLC, LITTLE, CECIL JAMES III,MBR/MGR to THREE HENS, L.L.C.

LOT 20,21,22,23,24 COHARIE VILLAS SUB

MEJIA, SILVANO, MEJIA, TAMMY H. to MEJIA, ISABELL

S CLINTON 14 ACRES

TART, GLEN RUFUS,ESTATE, WRIGHT, KAREN C.,P R to DALTON, ANITA, HAMPTON, CAROLYN, TART, KENNETH, TART, ROGER,ESTATE, WERNER, HEATHER

LOT 4 1.52 ACRES BELVOIR

HORNER, DAVID LYNN, HORNER, MELINA JILL PARKER to RIVERA, ANGELLI JOSELYN

54.18 ACRES MCDANIELS

DESTEFANO, ISABELLA, SYNDER, RICHARD CHRIS to SNYDER, GERALD DEAN

LOT 5 BAREFOOT ACRES PLAIN VIEW

LEE, DERRELL, LEE, DERRELL L, MAGEE, NATALIE RENE to PITTMAN, BRITTANEY JONES, PITTMAN, JOSHUA ALAN

LOT 1 (A) TURKEY

DIAZ, FRANCISCO MARTINEZ, MARTINEZ, FRANCISCO DIAZ, PALMA, VICTORIA VENTURA, VENTURA, VICTORIA PALMA to LOPEZ, JOSE LUIS

2 TRACTS TURKEY

DIAZ, FRANCISCO MARTINEZ, MARTINEZ, FRANCISCO DIAZ, PALMA, VICTORIA VENTURA, VENTURA, VICTORIA PALMA to MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER PALMA, PALMA, FRANCISCO JAVIER MARTINEZ

0.36 ACRES TURKEY

DIAZ, FRANCISCO MARTINEZ, MARTINEZ, FRANCISCO DIAZ, PALMA, VICTORIA VENTURA, VENTURA, VICTORIA PALMA to MARTINEZ, JONATHAN PALMA, PALMA, JONATHAN MARTINEZ

4 TRACTS DISMAL

JOHNSON, CAROLYN, WRENCH, WILLIE G. to WRENCH, KELLY W., WRENCH, STEPHANIE E., WRENCH, WILLIE G.

1.133 ACRES FRANKLIN

FENNELL, CHENETA R., FENNELL, JESSE, FENNELL, JESSE T. to MELVIN, JONH CANTY

S CLINTON TRACT NO. 1 81.93 ACRES

BASS, DEBORAH P., BASS, NEWBERRY, BASS, NEWBERRY JR., MERRITT, GRAHAM EUGENE JR., MERRITT, PANDORA P., PETERSON, CLAXTON JAMES JR., PETERSON, JUDY P. to POPE AG, LLC

TWO PARCELS LITTLE COHARIE

SOVA, RONALD ANTHONY, SOVA, RONALD ANTHONY,EXR, SOVA, ROSEMARY, SOVA, TARA NICOLE, SOVA, VINCENT ANTHONY,ESTATE, SPITLER, BENJAMIN to ALLEN, CURTIS

LOT 6 0.51 ACRE TANGLEWOOD SUB NEWTON GROVE

FRANCOIS, HOSAFITA to DIAZ, JOSE MANUEL LOPEZ, DIAZ, REYILIN LOPEZ, LOPEZ, JOSE MANUEL DIAZ, LOPEZ, REYILIN DIAZ

33.5 ACRES PINEY GROVE

HOLLINGSWORTH, BELINDA IRENE to WILLIAMS, DANNY ALDON JR.

1.23 ACRES HONEYCUTTS

HYLTON, JAMES AUSTIN, HYLTON, JAN PRICE, LAUREL LAKE LAND COMPANY, II, PEEK, LAURA, PRICE, HOWARD, PRICE, JANE HOWARD,ESTATE, PRICE, JEANELLE STARLING, PRICE, SANFORD SCOTT JR., PRICE, SANFORD SCOTT JR.,EXR, PRICE, SOPHIA HOLLAND to PRICE, SANFORD SCOTT JR., PRICE, SOPHIA HOLLAND

1.30 ACRES

WARWICK, JOYCE BENNETT, WARWICK, WELBURN MICHAEL to WARWICK, JOYCE BENNETT, WARWICK, WELBURN MICHAEL

0.72 ACRES PINEY GROVE

WARWICK, JOYCE BENNETT, WARWICK, WELBURN MICHAEL to WARWICK, BEN THOMAS, WARWICK, SAMANTHA

HONEYCUTTS ONE-HALF ACRE

BYRD, SCOTT,MBR/MGR, SOUTHERN SUNRISE RENTALS, LLC to WAGNER, WILLIAM J.

25 ACRES W/EXCEPTIONS LITTLE COHARIE

JOHNSON, CURTIS W., JOHNSON, LINDA GAIL WHALEY to TEW, STEVEN DEVOND, TEW, TAMMY REEVES

2 ACRES HERRING

BELL, KAYLA W., BELL, PHILIP C. to BERRYHILL, AMANDA S., BERRYHILL, SHAWN P.

1.88 ACRES

DUGAN, DAYMON SCOTT to AAJ HOLDINGS, LLC

35 ACRES LISBON

CREECH, ROSEMARY MALPASS,TR, FAIRCLOTH, CAROLYN M., FAIRCLOTH, JERRY C., ROSEMARY MALPASS CREECH IRREVOCABLE TRUST to CAIN, J. CRAIG, CAIN, SARAH C.

2 ACRES S RIVER

BOONE, EDNA CATRINA,FKA, BOONE, EDNA HERRING,FKA, HASEN, BARRY, HASEN, EDNA CATRINIA to SMITH, LORENZO

LOTS 2 AND 2A 0.78 ACRE HALLS

SPELL, ARNOLD NIXTON to SANDOVAL, DONALDO CRUZ

TWO PARCELS

WARREN, HANNAH B., WARREN, JOSEPH AARON III to WILLOWJOE FARMING, LLC

LOT 23 N CLINTON

KING, WILLIAM CHASE, NAYLOR, CHRISTINA BLAIR to SCHMIDT, AARON M.

LOT 2 1.52 ACRES HONEYCUTTS

BROOME, BETTIE JO HOWARD, BROOME, WILLIAM WALTON III, HOWARD, SARAH B.,ESTATE, JERIGAN, KAREN SUE HOWARD, JERIGAN, KAREN SUE HOWARD,EXR, JERNIGAN, KAREN SUE HOWARD, JERNIGAN, KAREN SUE HOWARD,EXR to HULEN, STEPHEN LAWRENCE

69.28 ACRES LISBON

SUTTON, ANGIE B., SUTTON, HORACE RAY JR. to SUTTON, ANGIE B., SUTTON, HORACE RAY JR.

LOT 6A 1.70 ACRES PLAINVIEW

BATTEN, BRENT L., BATTEN, CYNTHIA DIANE, BATTON, CYNTHIA DIANE,AKA to BATTEN, BRENT L., BATTEN, CYNTHIA DIANE, BATTON, CYNTHIA DIANE,AKA,

TRACTS W/EXCEPTIONS LITTLE COHARIE

CULBRETH, CRYSTAL, RICH, ANGELA, RICH, STANLEY to OWENS, MARIO

1.43 ACRES PLAINVIEW

NAYLOR, LARRY FELTON to NAYLOR, ROBERT F.

2.20 ACRES PLAINVIEW

NAYLOR, LARRY FELTON to NAYLOR, JENTRY E.

15.6 ACRES PLAIN VIEW

MANESS, DWIGHT B. to MANESS, DWIGHT B., MILLER, CHRISTY J.

LOT 2 17.32 ACRES W/EXCEPTIONS BELVOIR

RICH, ELIZABETH PARKER,ESTATE, SHIPP, MONA PARKER,EXR to FARROLL, KATHY PARKER, PARKER, RICHARD WYNN, SHIPP, MONA PARKER

1.00 ACRE LOT 1 BELVOIR

RICH, ELIZABETH PARKER,ESTATE, SHIPP, MONA PARKER,EXR to PARKER, STEPHEN BRENT

FRANKLIN 8.5 ACRES

GIBSON, CATHERINE HALL, GIBSON, LINDA ANN JOHNSON, GIBSON, LYDIALYLE J, GIBSON, LYDIALYLE JOHNSON, JOHNSON, JONATHAN CLAYTON, JOHNSON, JONATHAN DANIEL, JOHNSON, LISA M, JOHNSON, LISA MOTES, JOHNSON, WILLIAM EUGENE IV, ROBARDS, JENNIFER MARY JOHNSON, ROBARDS, THOMAS FRANCIS JR., WEAVER, LAURALYLE JOHNSON to JOHNSON, JONATHAN CLAYTON, JOHNSON, LISA MOTES

LOTS 21, 22, AND 23 LITTLE COHARIE

NORRIS, GEORGE W., NORRIS, SANDRA B. to ELDRIDGE, PENDY L., ELDRIDGE, WILLIAM C.

N CLINTON 3.01 ACRES LOT 1 ERNEST SMITH FARMS, INC.

THORNTON HOMES CO. to COPELAND, ISAAC ORLANDO, COPELAND, LINWOOD EARL

1.08 ACRES HONEYCUTTS

PRICE, SANFORD SCOTT JR., PRICE, SOPHIA HOLLAND to CBS VENTURES LLC

S CLINTON FOUR TRACTS

KEPHART, CLARK CARL to KEPHART, ROSALIND ROWE

LITTLE COHARIE 1.82 ACRES

MONSIVAIS, HUMBERTO II to BYRD FARMS, INC.

Marriage Licenses

Sabrina Rae Newkirk to Kenneth Gage Spell

Jackson Christopher Bullion to Brittany Renee Weaver

Michelle Martin Austin to Jefferson Barefoot Parker

Rachel Maria Hairr to Walter Thomas Knowles Jr.

Chad Maxwell King to Michaela Fay Wilson

Aubrey Lane Lee to Colby Stanwin Tart

Kendall Yvonne Tart to Clark Houston Wooten II

Justin Aaron Futral to Elizabeth Ann Spell

Joshua Keith Carter to Abigail Teresa Henderson

Cassidy Michelle Horne to Holden Andrew Wise

Harley Travis Pennington to Stacy Anne Watkins

Kimberly Shannon Perkins to Edward Jefferson Williams

Crystal Denise Belcher to James Mitchell Bennett

Josiah Dillon Burkhardt to Kaitlyn Leigh Royal

Ian Davis Holland to Asyra Nyvera Tiara Pickens

Kelly Jean Aman to Samantha Lynn Honeycutt

Jewel Rudolph Jernigan III to Abby Grace Williams

Taylor Dianne Seabolt to Stephen Gayland Smith

Bradley Tyler Deese to Hannah Camille Sutton

Allison Caroline Hughes to Tyler Lee Reed

Andrew Burtiss Brewington to Ronda Ann Jackson

Kendrick Stephen Minchew to Abby Lane Sutton

Stacy Nicole Holt to Edward Scott McClenny

Robbie Nicole Hand to Abran Jesus Soria

Wanda Fay Johnson to Aron McKiver

George Kelly Nelms IV to Corey Faith Spell

Kendall Mikayla Moran to Andrew Nelson Myers

Charlotte Elizabeth Harrell to Eric Brandon Williams

Corey Lopeza Melvin to Tiffany Lynne Young

Makaylah Lee Tart to Zachary William Thornton

Lillian Ann Baker to Tyler Ray Turner

Leonardo Chilaca Bautista to Emilia Guadalupe Vazquez

Charles Alan Dale to Brandi Nicole Deese

Lily Emma Kaur Kang to Austin Talmadge Wooten

James Ashley Barefoot to Catherine Megan Dean

Sonia Amy Gautier to Kevin Thomas Jackson

April Scott Baldwin to Holden Reece Champion

Hannah Amanda Carter to Travis Joel Herwy

Vanessa Cruz to Roberto Angel Garcia

Carra Lee Ellington to Jamie Trevor Hobson

Christian Dane Peionne Barbour to Jacqueline Rebeca Castillo-Caceres

Cody Nelson Hall to Megan Jennifer McDaniel

Salvador Lopez Espino to Angelica Fernandez

Scarlett Noel Owen to Jeffrey Wade Todd

Kimberly Michelle Aman to Jacob Hartzel McCauley

Jennifer Leann Hardison to Donald Christopher Herring

Chandler Reece Johnson to Carrie Ann Oates

Cassie Anna Strickland to Jordan Taylor Zandlo

Melissa Marion Boerio to Andrew Harrison Schulte

Wayne Lamar Horne to April Elizabeth Parker

Rita Faye Johnson to Charles Anthony Merritt

Melissa Danielle Griffin to Robert Earl Phillips

Trista Micole Arrington to Gavin Lee Coffee

Emily Lauren Maynor to George Jahaziel Varela-Ruiz

Jacqueline Jahn Davidson to Dustin Ray Spell

Emily Grace Odum to Tyler Glenn Starling

Kimberly Alexis Grimsley to Daniel Radford Smith

Jesusa Hernandez to Francisco Nunez Rivera

Daniela Elizabeth Martinez to Jose Manuel Santos Pineda

Michael Thomas Bradshaw to Shirley Kaye Byrd

Ashley Nicole Moody to Lawrence Nelson May

Jaime Moises Colman Antunez to Claudia Pamela Funes Moncada

Savannah Nicole Edwards to Brandon Lee Melvin

Delber Ramiro Zelaya Acosta to Francisca Marleny Lizardo Zuniga

Andrea Faith Ellis to Zachary Tyler Stockwell

Melissa Dale White to David Emerson Royal

Erick Humberto Garcia Rosales to Kimberly Gomez-Guevara

Fernando Abraham Garcia Herrera to Racheal Noemi Rodriguez

Peggy Jo Gomez to Jesus Perez Real

Cesar Ariel Inestroza Herrera to Betsabe Abigail Serrano

Quentin Ryan Fann to Elizabeth Marlo McCullen

Brittany Leah Barefoot to Nathan Corbett Barefoot

Erin Ann Hawley to Jaime Eduardo Contreras Jr.

Martha Luz Alvarez Yanes to Jose Eduardo Mata Martinez

Laura Kay Hudson Molina to Daniel Anthony Page

Christina Lira-Campos to Ariana Escalera

Jose Guadalupe Gonzalez Balderas to Elizabeth Jimenez