Land transfers

*From Jan. 1, 2023 through Feb. 6, 2023

Creech, Rosemary Malpass, tr, Faircloth, Carolyn M., Faircloth, Jerry C., Rosemary Malpass Creech Irrevocable Trust to McTee, Frances Tara, McTee, Nickolas Currey

Browne, Karen Beam, Mbr./Mgr., CMKB Homes, LLC to CMKB homes, LLC

Joyner, Lorie, Joyner, Matthew James to Joyner, Matthew Lorell

Powell, Kevin Lee, Powell, Tammy Bass to Wang, Jing, Zhang, Zhengping

Holden, Fulton, Holden, Wanda Tew to CBS Ventures, LLC

Simmons, Patricia E., Simmons, Thomas D. III to Fragoso, Michelle Ryna. Hernandez, Luis Ramirez, Ramirez, Luis Hernandez

Mcguire, Dawn Lee, Mcguire, John R. to Kinlaw, Robert C., Kinlaw, Sue F.

Chavez, Victorino to Cruz, Marbella Sanchez, Sanchez, Marbella Cruz

Whitfield, Faith, Whitfield, Stephen M. to Aburto, Julie Lissett, Chavira, Kevin

Arroyo, Arturo Gonzalez, Gonzalez, Arturo Arroyo to Dominguez, Javier Victoriano, Gonzalez, Mauricia Rojo, Rojo, Mauricia Gonzalez, Victoriano, Javier Dominguez

Ammons, John, Wata, Ammons, John Albert Jr. to Clark, Jacolyn Bronza

Carter, Connie M., Carter, Jerry Thomas, Carter, Myles Washington to Cedillos, Iris Yessenia Munoz, Munoz, Iris Yessenia Cedillos

Brown, Meredith Fisher, tr, Cox, Marvin, tr, Harrell, Cecil, tr, Hunt, Susan, tr, Parker, Joseph Franklin Jr., tr, Roseboro United Methodist Church, Inc., Smith, Doug, tr, Wright, Cameron, tr, Wright, Cameron F., tr to Roseboro Methodist Church, Inc.

Johnson, Andreana C., Johnson, Jermaine to Johnson, jayla m.

Glaspie, Lonnie W. Jr. to Lucious, Regina Lynn

Crumpler, Bobby Ray, Crumpler, Doris to Crumpler, Callie H., Crumpler, William Eugene

Starling, Sandra Quinn to Wilson, Camille Greene

Melrose Tart Thornton Revocable Trust, Smith, Helen T.,co tr, Smith, Helen T., Smith, Russell G., Thornton, Melrose Tart, Thornton, Pamela Oliver, Thornton, Will P.,co tr, Thornton, Will P. to South Mccullen Road, LLC

Davis, Melissa, Davis, Randy, Owen, Greg, Owen, Melinda to Hayes, Helen Marie

Rackley, Willie L., Rackley, Yvonne S. to City of Clinton, County of Sampson

Gore, Caroline C., Gore, Caroline Colby, Matthews, Michael, Matthews, Michael William to Jones, Duane Jerod

Jackson, John R., Jackson, Marcia B. to Knowles, Carol Melvin, Knowles, Vernon Steven

Dail, Vicky A. to Sanchez, Marta Serrano, Serrano, Marta Sanchez, Serrano, Victor

Eddington, Fateama to Reyes, Juan Bautista Vasquez, Vasquez, Juan Bautista Reyes

Edgardo, Luis Gonzales, Edgardo, Luis Gonzalez,aka, Gonzales, Luis Edgardo, Gonzalez, Luis Edgardo,aka to Garay, Mirian Betty Ocampo, Moreno, Katyrin Marleni Ocampo, Ocampo, Mirian Betty Garay, Ocampo Moreno, Katyrin Marleni, Ocampo-Moreno, Katyrin Marleni

Carr, Geraldine, Carr, Walter F. to Jones, Duane Jerod

Faircloth, Ollen Jefferson to Southern Belle Home Buyers, LLC

Gonzalez, Kamilah S. to Nguyen, Bryan, Vuong, Aaron

Butler, Betty, Butler, Betty to Butler, Betsy

Culbreth, Bennie L., Culbreth, Betty B. to Beatty, Dorothy M.

Brewington, Betty Rose, Brewington, Sterlon E. to Jones, Christopher A.

Mclamb, Addison Scott, Mclamb, Cassidy Rae, Mclamb, Jefferson Moore, Mclamb, Joseph C., estate, Mclamb, Joseph Carlton,estate, Mclamb, Joseph S.,co exr, Mclamb, Joseph S.,aif, Mclamb, Joseph S.,tr, Mclamb, Joseph Scott,aif, Mclamb, Mark Weatherly,by aif, Mclamb, Stephen Copeland, Stephen Copeland Mclamb Trust, Supples, Carla,aif, Supples, Carla M.,co exr, Supples, Joseph C.,by aif to JFC Partnership, LLC

H&H Constructors of Fayetteville, LLC to Silva, Miguel A. Vigo to Vigo, Miguel A. Silva

Denning, Pansy Herring, Lee, Jacqueline, Lee, Ricky Landis, Thompson, Brad, Thompson, Chad, Thompson, Cindy Mclamb, Thompson, Cynthia Jernigan, Thompson, Jennifer Falatovich, Thompson, Nicky to Farias, Ruben Saucedo, Saucedo Farias, Ruben, Saucedo-Farias, Ruben

Denning, Pansy Herring to Farias, Ruben Saucedo, Saucedo Farias, Ruben, Saucedo-Farias, Ruben

Hatcher, Haywood Murrell Jr., Hatcher Builders LLC to Dail, Ashley Jones, Dail, Gregory Alan

Breedlove, Alan T., Breedlove, Kimberly A. Parker, Parker Breedlove, Kimberly A., Parker-Breedlove, Kimberly A. to Brewington, Holly Michele, Brewington, Micah Ashford

Cape Fear Industries USA, Inc. to Powell, Kevin Lee, Powell, Tammy Bass, Clayton, Dorcas Gaye Mclamb,aka, Clayton, Gaye Mclamb, Daughtry, Brantwood Gerald, Daughtry, Dempsey James, Daughtry, Elbert Lovell, Daughtry, Nancy Jo, Daughtry, Patricia Ann, Daughtry, Terry D., Dorcas D. Mclamb Revocable Trust, Fogleman, Deloris D., Fogleman, Donald Lee, Fogleman, Mary Deloris Daughtry,aka, Hudson, Billie Jo,fka, King, Paula Daughtry, Mclamb, Billie,co exr, Mclamb, Billie,tr, Mclamb, Billie, Mclamb, Debra Ann, Mclamb, Dorcas D., Mclamb, Jimmie Daniel, Mclamb, Kenneth Deno,co exr, Mclamb, Kenneth Deno,tr, Mclamb, Kenneth Deno, Mclamb, Mary Dorcas,estate to Jordan, Billy Ray III, Jordan, Katlyn Brooke

Fryar, Brandon, Fryar, Darius, Fryar, Pamela to Fryar, Billy

Hall, Bruce M, Hall, Bruce Markdell to Hall’s Properties LLC

Marshburn, James Thomas to Marshburn, David Michael

Marshburn, James Thomas to Hudson, Pelmon Jart Jr., Hudson, Phagan Joe

Beretich, Louis Duncan,by aif, Beretich, Melissa Anne,by aif, Castorina, Karina,by aif, Dooley, Florence Beretich,aif. Dooley, Robert Kent,by aif, Williams, Marvin Scotty,by aif, Williams, Mary Stephanie Beretich,by aif, Williams, Stephanie Beretich,aka to Mccullen Livestock Company, LLC

Mclemore, Jane D., Mclemore, Thomas W. Jr. to Barrera, Christopher, Barrera, Daniell L.

Beretich, Louis Duncan,by aif, Beretich, Melissa Anne,by aif, Castorina, Karina,by aif, Dooley, Florence Beretich,aif, Dooley, Robert Kent,by aif, Williams, Marvin Scotty,by aif, Williams, Mary Stephanie Beretich,by aif, Williams, Stephanie Beretich,aka to Mccullen, Natalie Tart, Mccullen, Zack IV

Still, Jerry Lee, Still, Sandra Carter to Beretich, Louis Duncan, Beretich, Melissa Anne, Dooley, Florence Beretich, Williams, Mary Stephanie Beretich

Beretich, Louis Duncan,by aif, Beretich, Melissa Anne,by aif, Castorina, Karina,by aif, Dooley, Florence Beretich,aif, Dooley, Florence Beretich, Dooley, Robert Kent,by aif, Williams, Marvin Scotty,by aif, Williams, Mary Stephanie Beretich,by aif, Williams, Stephanie Beretich,aka to We’ll Figure Out, LLC

Thornton, Elizabeth Ann,p r, Thornton, Mary Elizabeth,estate, Wengert, Linda Faye Thornton,p r to Carr, Lynn Stanley

Royal, Carlton Edward, Royal, Linda A.,aka, Royal, Linda Bradshaw to Royal, Linda Bradshaw

Furmidge, Barbara J.,aka, Furmidge, Barbara Pearsall, Furmidge, William N.,aka, Furmidge, William Nelson to Furmidge, Barbara pearsall, Furmidge, William Nelson

Furmidge, Barbara J.,aka, Furmidge, Barbara Pearsall, Furmidge, William N.,aka, Furmidge, William Nelson to Furmidge, William Nelson

Furmidge, Barbara J.,aka, Furmidge, Barbara Pearsall, Furmidge, William N.,aka, Furmidge, William Nelson to Furmidge, Barbara Pearsall

Hoover, Gail K. Hoover, Henry Thomas Jr. to Allen, Charles Wayne

Gonzalez, Santos, Sanchez, Florinda to Padilla, Jose Omar Zapata to Ramirez, Justa Sanchez, Sanchez, Justa Ramirez, Zapata, Jose Omar Padilla

Burke, Amanda Lee Greer. Burke, Patrick J., Burke, Patrick Joseph to Edwards, Cora Rebecca T.

Jimenez, Norma to Campos, Nolvia Johana Garay, Garay, Nolvia Johana Campos

Fann, Louise Williamson,tr, Louise Williamson Fann Revocable Trust to Bullard, Sylvia F., Bullard, W.A. Jr.

Bullard, Sylvia F., Bullard, Sylvia F.,aif, Bullard, W.A. Jr.,by aif to Bullard, Ashley Brandon, Bullard, Richard Patrick

Branch Banking and Trust Company,fka, Truist Bank to Secretary of Housing and Urban Development

Bradshaw, Henry Frank to Tovar, Victor Alonso

Carter, Robert Franklin, Carter, Winnie M., to Guevara, Maria de Lourdes Salgado, Perez, Hilario Sanchez, Salgado, Maria de Lourdes Guevara, Sanchez, Hilario Perez

Daw, J.T., Daw, John Thadous Jr. to Daw, John Thadous Jr.,tr to JT Daw Jr. Irrevoable Trust

Flowers, Judith W. to Carlisle Farms, Inc.

Hairr, Brenda Butler, Hairr, Junie, Hairr, Junie Mack to Hairr, Brenda Butler

Hairr, Brenda Butler, Hairr, Junie, Hairr, Junie Mack to Hairr, Brenda Butler, Hairr, Brent Allen, Hairr, Steven Mack

Jernigan, Eloise Layne, Jernigan, Ralph Waldo, Ralph Waldo and Eloise Layne Jernigan Trust, Wood, Mary Lynn Jernigan,s tr to Hunter, Anita Mccullen, Mccullen, Ernest Neal

Bradshaw, Elsie Owens Howell,estate, Owens, Donna C., Owens, Roger G.,admr, Owens, Roger G. to Guiterrez, Anderson Gutierrez

Deyoung, John,admr, Rella, Lorraine M.,estate, Richards, Robert, Richards, William to Ride With High Integrity QH, LLC

Hargrove, Gregory Dewey to Hargrove, James, co tr, Hargrove, Patricia, co tr to James & Patricia Hargrove Revocable Common Trust

Hargrove, James, Hargrove, Patricia to Hargrove, James,co tr, Hargrove, Patricia,co tr, James & Patricia Hargrove Revocable Common Trust

C&B Farm Services,dba, C&B Farms Services,aka, Williams, Eric Brandon, Williams, Eric Brandon,ptnr, Williams, Kimbrell Clark, Williams, Kimbrell Clark,ptnr to Hope, Ethan Ryan

Vann, Bruce W., Vann, Bruce William to Woodline Acres, LLC

Guerrero, Reina Leticia Ruiz, Ruiz, Reina Leticia Guerrero to Cardon, Ana Carolina Moran, Gonzalez, Leon Guzman, Guzman, Leon Gonzalez, Moran, Ana Carolina Cardon

Faircloth, Rhonda C.,aka, Faircloth, Rhonda Cashwell to Faircloth, Rhonda Cashwell

Gurkin, Lisa D., Gurkin, Lisa D.,exr, Gurkin, Robert Otis,estate to Gurkin, Lisa D.

Lee, Jacqueline, Lee, Ricky Landis, Thompson, Brad, Thompson, Chad, Thompson, Cindy Mclamb, Thompson, Cynthia Jernigan, Thompson, Jennifer Falatovich, Thompson, Nicky to Farias, Ruben Saucedo, Saucedo Farias, Ruben, Saucedo-Farias, Ruben

Royal, Carlton Edward, Royal, Carolyn, Royal, Donald Ray, Royal, Ellen, Royal, Gerald Harrison, Royal, Linda to Hunter, Barbara M.

A&G Residential, LLC to Jones, Jermaine, Lomuscio, Antoinette

Alvarado, Juan Antonio, Antonio, Juan Alvarado to Alvarado, Monica Michelle

Alvarado, Juan Antonio, Antonio, Juan Alvarado to Hernandez, Dinora Patricia, Pacheco, Ezequiel

Alfredo, elmer zelaya, Spell, Cornelius fulton,estate, Spell, Linda, Spell, Raymond,admr, Spell, Raymond, Spell, Shannon, Spell, William F. to Costa, Juana Susana, Zelaya, Elmer Alfredo

Mclemore, Jane D., Mclemore, Thomas W. Jr. to Hope, John R., Hope, Sabrina B.

Bass, Carol Loraine,estate, Glasgow, Suzanne G.,exr to Chante, Ariana Ruiz, Ruiz, Ariana Chante

Foster, Gerald Lee to ESP Management, LLC

AG and AM, LLC, Starling, Luther D., Jr..,mgr to Starling, Kathy Jay

Fryar, Danny Allen, Fryar, Shirley Turner to Colunga, Gabriela Diaz, del Rello, Yesenia, Diaz, Gabriela Colunga, Rello, Elias del Uribe, Rello, Yesenia del, Uribe, Elias del Rello

Boyette, Cindy W., Boyette, Cindy W.,admr, Boyette, Kathryn Hill, Boyette, Lauren Nicole, Boyette, Leon Edmon III, Boyette, Leon Edmon Jr.,estate, Creech, Danny Albert, Creech, Karen Boyette to Herring Hardware & Supply, LLC

Martin, Cecil Michael, Martin, Debbie S., Martin, George Allison, Martin, Jane T., Nester, Larry Douglas, Nester, Marie M. to Danford, Edwin Owen

Tyndall, Linda J., Tyndall, William Alfred to Schneider Home, LLC

Butler, Jerry Wayne, Butler, Patricia Sinclair to Charity Baptist Church of Sampson County

Maradioga, Waldy D. Meza, Meza, Waldy D. Maradioga, Ruben, Carlos Ruiz, Ruiz, Carlos, Ruiz, Carlos Ruben to Mancia, Luis Alonso Sagastume, Sagastume, Luis Alonso Mancia

Draughon, Tony F. to Bustillo, Jossis Anabella Velasquez, Lopez, Dennis Roberto Zuniga, Zelasquez, Jossis Anabella Bustillo, Zuniga, Dennis Roberto Lopez

New, Douglas L. to Spell, Pamela S., Spell, Terry A.

Ayala, Jose. Ayala, Jose Elapaz, Elapaz, Jose Ayala to Gallegos, Joaquin Zamarripa, Zamarripa, Joaquin Gallegos

Garey, Jaclyn Spell to Garey, Donald M. II

Caddis, Beverly Westbook, Caddis, Monroe Ellis Jr., Stith, Alice Westbrook, Westbrook, Hubert Allen Jr., Westbrook, Shirley Walters to W.F. Partnership, LLC

Robinson, Harvey Curtis, Robinson, Harvey Curtis Sr. to Robinson, Harvey Curtis Jr., Robinson, Harvey Curtis Sr.

Belgard, Joshua, Mgr/Mbr, BH Land 2 LLC to Land Buy Belgard LLC

Marriage Licenses

*From mid-September 2022 through January 2023

Sabrina Rae Newkirk to Kenneth Gage Spell

Jackson Christopher Bullion to Brittany Renee Weaver

Michelle Martin Austin to Jefferson Barefoot Parker

Rachel Maria Hairr to Walter Thomas Knowles Jr.

Chad Maxwell King to Michaela Fay Wilson

Aubrey Lane Lee to Colby Stanwin Tart

Kendall Yvonne Tart to Clark Houston Wooten II

Justin Aaron Futral to Elizabeth Ann Spell

Joshua Keith Carter to Abigail Teresa Henderson

Cassidy Michelle Horne to Holden Andrew Wise

Harley Travis Pennington to Stacy Anne Watkins

Kimberly Shannon Perkins to Edward Jefferson Williams

Crystal Denise Belcher to James Mitchell Bennett

Josiah Dillon Burkhardt to Kaitlyn Leigh Royal

Ian Davis Holland to Asyra Nyvera Tiara Pickens

Kelly Jean Aman to Samantha Lynn Honeycutt

Jewel Rudolph Jernigan III to Abby Grace Williams

Taylor Dianne Seabolt to Stephen Gayland Smith

Bradley Tyler Deese to Hannah Camille Sutton

Allison Caroline Hughes to Tyler Lee Reed

Andrew Burtiss Brewington to Ronda Ann Jackson

Kendrick Stephen Minchew to Abby Lane Sutton

Stacy Nicole Holt to Edward Scott McClenny

Robbie Nicole Hand to Abran Jesus Soria

Wanda Fay Johnson to Aron McKiver

George Kelly Nelms IV to Corey Faith Spell

Kendall Mikayla Moran to Andrew Nelson Myers

Charlotte Elizabeth Harrell to Eric Brandon Williams

Corey Lopeza Melvin to Tiffany Lynne Young

Makaylah Lee Tart to Zachary William Thornton

Lillian Ann Baker to Tyler Ray Turner

Leonardo Chilaca Bautista to Emilia Guadalupe Vazquez

Charles Alan Dale to Brandi Nicole Deese

Lily Emma Kaur Kang to Austin Talmadge Wooten

James Ashley Barefoot to Catherine Megan Dean

Sonia Amy Gautier to Kevin Thomas Jackson

April Scott Baldwin to Holden Reece Champion

Hannah Amanda Carter to Travis Joel Herwy

Vanessa Cruz to Roberto Angel Garcia

Carra Lee Ellington to Jamie Trevor Hobson

Christian Dane Peionne Barbour to Jacqueline Rebeca Castillo-Caceres

Cody Nelson Hall to Megan Jennifer McDaniel

Salvador Lopez Espino to Angelica Fernandez

Scarlett Noel Owen to Jeffrey Wade Todd

Kimberly Michelle Aman to Jacob Hartzel McCauley

Jennifer Leann Hardison to Donald Christopher Herring

Chandler Reece Johnson to Carrie Ann Oates

Cassie Anna Strickland to Jordan Taylor Zandlo

Melissa Marion Boerio to Andrew Harrison Schulte

Wayne Lamar Horne to April Elizabeth Parker

Rita Faye Johnson to Charles Anthony Merritt

Melissa Danielle Griffin to Robert Earl Phillips

Trista Micole Arrington to Gavin Lee Coffee

Emily Lauren Maynor to George Jahaziel Varela-Ruiz

Jacqueline Jahn Davidson to Dustin Ray Spell

Emily Grace Odum to Tyler Glenn Starling

Kimberly Alexis Grimsley to Daniel Radford Smith

Jesusa Hernandez to Francisco Nunez Rivera

Daniela Elizabeth Martinez to Jose Manuel Santos Pineda

Michael Thomas Bradshaw to Shirley Kaye Byrd

Ashley Nicole Moody to Lawrence Nelson May

Jaime Moises Colman Antunez to Claudia Pamela Funes Moncada

Savannah Nicole Edwards to Brandon Lee Melvin

Delber Ramiro Zelaya Acosta to Francisca Marleny Lizardo Zuniga

Andrea Faith Ellis to Zachary Tyler Stockwell

Melissa Dale White to David Emerson Royal

Erick Humberto Garcia Rosales to Kimberly Gomez-Guevara

Fernando Abraham Garcia Herrera to Racheal Noemi Rodriguez

Peggy Jo Gomez to Jesus Perez Real

Cesar Ariel Inestroza Herrera to Betsabe Abigail Serrano

Quentin Ryan Fann to Elizabeth Marlo McCullen

Brittany Leah Barefoot to Nathan Corbett Barefoot

Erin Ann Hawley to Jaime Eduardo Contreras Jr.

Martha Luz Alvarez Yanes to Jose Eduardo Mata Martinez

Laura Kay Hudson Molina to Daniel Anthony Page

Christina Lira-Campos to Ariana Escalera

Jose Guadalupe Gonzalez Balderas to Elizabeth Jimenez

Amanda Faye Green to Kevin Ryan Hall

Samantha Elizabeth Kinlaw to Kristopher Loyd McLamb

Joel Keith Jones to Sophia Eleanor Miller

Stephanie Ann Garcia to Maximiliano Gregorio Martinez

Timmy Ray Bullard to Monica Jean Faircloth

Saul Gomez Benitez to Maria Migdalia Cruz Ponce

Jennifer Isabella Jimenez to Cristian Tyler Wiggins

Britni Michelle Hunter to Tony Roncali III

Emerson Josue Borjas Chacon to Meisi Reynelda Rogel Lopez

Michael Charles Blankenship to Selene Palacios

Jose Israel Favela Perez to Erika Miguel Torres Montoya

Matthew Scott Barefoot to Lauren Ashley Lemay

Matthew Cody Evers to Lizbeth Ramos Flores

Tremain Armon Kellam to Latisha Kwanta Owens

Gregorio Hidalgo Moreno to Aurora Valles

Emily McEachern Williams to James Anthony Turner

Cecya Arceo-Agustin to Benjamin Gonzalez

William Bedell to Cheyenne Christina Oakman

Andrea Elena Lanao to William Ryan Roth-Roffy

Andres Cotoc Otzoy to Gladis Xiommara Ocampo Gutierrez

Marvin Lee Becton Jr. to Delois James Williams

Keysla Marie Baez to Christopher Antony Rodriguez

Pedro Antonio Molina Chavez to Cindy Estefany Lazo Gutierrez

Raegan Nicole Thornton to Joshua Richard Wong

Jose Raul Mejia Carranza to Ana Maria Diaz-Zuniga

Carrie Paige Faircloth to Jordan Mark Lee Underwood

Suheily Delvalle Almodovar to Christopher Michael Gendreau

Dwayne Earl Dubey to Madelyn Balisi Gammad

Charles Junior Moore to Mary Linda Williams

Angela Christine Few to Bryon Seth Wenrich

Daysi Del Carmen Luna Bermundez to Rigoberto Trinidad Valazquez Zunun

Joyce Denise Goodman to Thomas Mitchell Pearsall

James Mark Davis to Sherrie Lee Snow

Kristi Lynne Lucatorta to Larry Dean Wilson II

Ian Scott Wolfbane Barbour to Serina Lanell Walker

Glendi Damaris Martinez Alvarenga to Jose Edwin Corea

Allen Timothy Faircloth to Kassidy Skyllar Holland