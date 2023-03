Land transfers

Walker, George Hargrave Jr., Walker, Kathy, Walker Kathy A. to Ocampo, Mirian Bety

Holland, Gail King, Exr., King, Margaret Elizabeth Parson, Estate to Avery, Mary

Holland, Gail King, Exr., King, Margaret Elizabeth Parson, Estate to Avery, Dana

Wrench, W.M. Jr. to Bradley, Beverly Shea, Wrench, W.M. Jr.

Bradley, Beverly Shea, AIF, Wrench, W.M. Jr., Wrench, W.M. Jr., by AIF to Bradley, Beverly Shea, Wrench, W.M. Jr.

Justice, Cynthia B., Justice, Jeffery Steven, Tart, Janet J., Tart, Spencer Clark to Edwards, Cynthia Hudson, Hudson, Jerry Ray, Hudson, Terry Ray

Tew, Steven Devond, Tew, Tammy Reeves to McNeill, Jacqueline Lindsay, McNeill, John W.

Barker, James Edwards, Tr, Barker, Susan N., Tr, Barker, Thomas Garland, Tr, Barker, Wilda B., Tr, Harmony Baptist Church, Jackson, Frankie L., Tr, Wood, Wyman, Tr to Barker, Wilda B., Tr, Harmony Baptist Church, Jackson, Frankie L., Tr, Wood, Wyman, Tr

Tran, Felix Huong to Carroll Group Investments LLC

Lewis, Kenneth Boyd, Lewis, Sharon Dianne to Lewis, Sharon Williams, Tr., Sharon Williams Lewis Living Trust

Luna, Esther, Luna, Esther Masa, Masa, Esther Luna to Luna Issai

Jackson, William Ellis, Lockamy, Gwendolyn Kay West, Lockamy, Gwendolyn West to Edwards, Amy Nichole Lockamy, Holland, June Michelle Lockamy, Lockamy, Gwendolyn Kay West, Lockamy, Jimmy McThomas II

Eaves, Elizabeth Gray, Eaves, Larry Clinton to Herring, Melvin Fredrick, Herring, Sharon Day

Joel Parker Farms Inc. to Darden Family Farms Inc.

Kersey, Billy Lee, Kersey, Robin Lachelle Williams to Kersey, Robin Lachelle Williams

Carter, Alishia Vazquez to Brock, Fulton Wayne

Ratliff, Joyce C., Ratliff, Joyce E. to Kirby, Teena Renee, Ratliff, Joyce, Ratliff, Joyce C., Ratliff, Joyce E.

Campos, Raymundo Gonzalez, Campos, Raymundo, Gonzalez, Raymundo Campos, Huerta, Ma Cruz Ibarra, Ibarra, Ma Cruz Huerta to Cortes, Julian Cruz, Cruz, Julian Cortes, Morales, Karen Yakelin Morales

Cortes, Genoveva Cruz, Cortes, Julian Cruz, Cruz, Genoveva Cortes, Cruz, Julian Cortes to Cortes, Julian Cruz, Cruz, Julian Cortes, Morales, Karen Yakelin Morales

Holmes, Martin, Mgr, Woodline Acres LLC to Banegas, Teresa Sangrario Meza, Meza, Teresa Sangrario Banegas

Ammons, Katy, Autry, Bobby Sherrill, Autry, Katy Ammons to King, Andrea Nichole, King, Collin Scott

Moore, Karen McLamb, Wright Mary Lynn McLamb to Carter, Tiffany A., West, Crystal L.

Moore, Karen McLamb to Wright, Mary Lynn McLamb

Moore, Karen McLamb, Wright, Mary Lynn McLamb to Wright, Hunter B., Wright, Mary Lynn McLamb

Barker, James Edward, Barker, Susan Nipper, Barker, Thomas Garland to Stell, Brittany Hope

Andrews, Phillip to Andrews, Michael Wayne

Blackburn, Ashley D., Blackburn, Ashley Durrell, Blackburn, Mary Jane to Cope, Brandon, Cope, Therese, Dosen, Evelyn

Andrews, Anna Elizabeth C., Andrews, Phillip, Sutton, Kimberly H., Sutton, William Kenneth to Andrews, Linda Creech, Andrews, Michael Wayne

Davis, Ronald Eugene Jr., Davis, Vondrette Miller to Parker, Jerry L., Parker, Patricia D.

Hunter, Delia Kay, Hunter, Delia Kay, Exr., Peterson, Delia Daughtry, Estate to Peterson, Charles D. Jr.

Sanderson H. Lawrence, Co Tr, Sanderson H. Lawrence, Co Tr, Warren, Reed A. Co Tr, William Irvin Warren Revocable Declaration of Trust, Yates, James M. Jr, Co Tr. to Freedom Constructors, Inc. of Dunn

Boyette, Cindy W. Gen P, Boyette Real Estate Limited Partnership, Creech, Karen, Gen P to Ceccarelli Rental Properties LLC

Boyette, Cindy W. Gen P, Boyette, Cindy W., Boyette, Kathryn Hill, Boyette, Lauren, Boyette, Lauren Nicole, Boyette, Leon Edmon III, Boyette Real Estate Limited Partnership to Creech, Karen, Gen P, Ceccarelli Rental Properties LLC

Adams, Frankie J., Highsmith, Angela Lee, Spriggs, Alfred Anthony to Williams, O’Sheena

Britt, Patricia R. to Britt, Casey Brewer, Britt, Don Lewis Jr., Britt, Patricia R.

Lee, Barbara A., Lee, Russell Glenn to Lee, Jeremy Loren

Edge, Krystle Tanner, Edge, Tony Franklin to OSS Family Farms LLC

Autry, Ricky, Autry, Tenna to Keefe, Richard, Paquin, Jade M.

Williams, Lindall, aka Williams, Lindell to Newkirk, Nikita Angela

Campbell, Rosalind S., Mbr/Mgr, Rubymae Properties LLC, Wyke, Shane Mbr/Mgr to Bentley’s Vacation Properties LLC

Boyette, Cindy W., Gen P, Boyette Real Estate Limited Partnership, Creech, Karen, Gen P to Baggett, Janiya, Smith, Mamie

Hales, Julius Augustus, Estate, Reeves, James Sherwood II, Reeves, Rose Hales, Exr., Reeves, Rose Hales to Dick, Robert, Jackson, Samantha

Fleurina, Fleurius, Pierre, Rosemanie, Pierre, Rubin, Pierre, Rubin Jr. to Charlote, Calixte

Kersey, Billy Lee, Kersey, Robin, aka Kersey, Robin Lachelle to Hidalgo, America Yolanda Molina, Molina, America Yolanda Hidalgo

Williams, Bettie E. to Asermely, James Joseph

Bryant, P., Bryant, Peter Hodgson, Bryant, R.S., Bryant, Rajin Savitri, Ramdin, Nee to Brownstone Management Group LLC

Campbell, Maryetta to Gayles, Antoine, Gayles, Gwendolyn

Alberti, Adam, Alberti, Jenna, PR, Alberti, Jenna, Aloisio, Jamie, Aloisio, Paul, Meyers, Alexander James, Meyers, Kenneth Eugene, Estate to Steedly, Melissa M., Tanner, April M.

Easton Properties LLC, Floars, Bobby Darryl Jr., Mbr/Mgr to Orozco, Jesenia K.

J.W. Sealey & Associates Inc. to Ray, Chandler, Rouse, Natalie

AG and AM LLC, Starling, Luther D. Jr., Mgr to Schulte, Marina Shipp, Schulte, Windy Shipp, Smith, Curtis Wayne Jr.

Brewington, Edna Brewington to Magnolia Downeast LLC

J.W. Sealey & Associates Inc. to Lee, Tracy C., Winters, Terry Michael Jr.

McDuffie, Rashawn Ray to Hill, Christopher

Mitchell, Leslie to Leslie A. Mitchell Revocable Trust, Mitchell, Leslie A., Tr, Steen, Nicole V., Tr.

Cummins, Alton D., Cummins, Carolyn K. to Chappell, Carrie Lee, Chappell, Nathaniel D.

Adams, Helen Matthews, Matthews, Peggy M. to Creeger, Douglas J., Matthews, Melanie M.

Tew, David Ray, Tew, Deanna to Freak Outdoors Investments LLC

Sellers, Jimmy L. to Sellars Wright, Camelita, Sellars-Wright, Camelita, Wright, Camelita Sellars

Tyndall, Judy H., Tyndall, Larry Don to Gonzalez, Carmen Sanchez, Sanchez, Carmen Gonzalez, Sanchez, Marcelino

Chestnutt, Kelly Blanchard, Chestnutt, Michael L. to Cornejo, Juan Juanchi, Garcia, Lilian Nayrobi Morales, Juanchi, Juan Cornejo, Morales, Lilian Nayrobi Garcia

A&G Residential LLC, Alderman, David Wells IV, Mgr to Baca, Charlene, Baca, Mark

Myers, Elizabeth, Myers, Jonathon B. to Department of Transportation

Wiggins, Randy E. to Wiggins, Neal Benton, Wiggins, Randy E.

Wiggins, Randy E. to Wiggins, Brandon Ross, Wiggins, Randy E.

Clifton, Beverly Cobb, Clifton, Leon Timothy to Espada, Elizabeth Alexandra Maia, Maia, Elizabeth Alexandra Espada, Vallejo, Iris

Dowless, Jeremy Lee, Mbr/Mgr, Dowless, Robert Nathan, Mbr/Mgr, Down East Farms of NC, LLC to B&C King Farms, LLC

Jones, Shirley Jean, Jones, Shirley Jean Carter, Jones, Vernon C. to Jones, Kiley Erica

Herring, Alan Gregory II, Mgr., Herring Hardware & Supply LLC to Hunter, Harley, Hunter, Nicholas Cullen

Beatty, Tommy, Beatty, Tommy Dynell, Faircloth, Kimberly Elizabeth to Wood, Bealie Wyman, Wood, Shelby

Wood, Bealie Wyman, Wood, Shelby to Faircloth, Kimberly Elizabeth

Wood, Bealie Wyman, Wood, Shelby Jackson to Beatty, Tommy Dynell, Faircloth, Kimberly Elizabeth

Andrews, Linda Creech, Andrews, Michael Wayne to Acosta, Carlos Roberto, Patricia, Matilde Zavala, Roberto, Carlos Acosta, Zavala, Matilde Patricia

Clifton, Charles E., Clifton, Joyce to Tatum, Deana, Tatum, George

Draughon, Dwayne Lance, Sears, Brenda D., Sears, Brenda Jean D., Sears, Calvin Neal, Stroder, Richard to Parker, Millette Jana

Wilson, Bernice Henderson, Wilson, Bernice Henderson, Gdn, Wilson, Rita, Wilson, Simon Jr. by Gdn to Maynor, Channtel, Underwood, Franklin

Marriage licenses

Laquisha Chebelle Miller to Erick Damon Phillips

Kerry Lynn Nicole Avery to Matthew Tyler Deaver

Tammy Terrell Dobson to Henry Lee Howard

William Everett Gates to Monica Renee Lopez

Fatima Daleth Balderas to Randy Michael Tellez

Nehemiah Jerrell Armwood to Ashlyne Shai Jones

Barry Lyn Heath to Gloria Ellen Turner

Brenda Buenrostro to Rashawn Devonta Clark

Anjanette Renee Newkirk to Michael Lorenzo Pope

Sequola Lynette Artis to Lokenderick Kenyatta McGee

David Granados Arzate to Tiffany Michelle Cortez Bustillos

Eybi Gonzalez Delgado to Francisco Manzanarez Nunez

Nicholas Allen Cooper to Bailey Sinclair Jean Miller

Michael Douglas Allen to Andrea Roselle Kennicott