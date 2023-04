Midway Middle School has announced student accolades for the third nine weeks.

Superintendent’s List

6th Grade

Isabella Bullard, Gabriel Hooper, Graham Jackson

7th Grade

Cole Collier, Yandel Flores Hurtado, Katelyn Vann

8th Grade

Cailyn Hewlett

Principal’s List

6th Grade

Javier Alvarado-Abonza, Govani Avila-Galindo, Cole Baggett, Lynne Brewer, Addison Canady, Dawn Dapuyen, Trey Dover, Ella Dudley, Brenna Faircloth, Bailey Jackson, Jackson Jernigan, August Johnson, Katherine Juarez-Ramirez, Asher McCray, Katherine Mejia Romero, Maria, Mondragon, Cohen Norris, Samuel Perez Juarez, Ivey Kate Peterson, Maelyn Phillips, Caegan Rhodes, Madison Rhoads, Gloria Rivas Velasquez, Samuel Scott, Jeremy Scott, Alexa Smith, Greyson Spell, Cheyenne Tiller

7th Grade

Jameson Abold, Jason Aguiree Gomez, Alexandria Armwood, Dean Awawda, Naylor Barbour, Matthew Beasley, Xaiden Brent, Owen Bruce, Karson Dickinson, James Dudley, Kaylee Ezzell, Ascher Fontanez, Ethan Holland, Adyson Honeycutt, Lincoln Keipper, Amelia Lee, Ace Matthews, Skylar McLemore, Odalys Mijangos Cruz, Conner Norris, Nathan Pope, Cameron Register, Asa Richardson, Angel Salgado-De Jesus, Malachi Shelton, Dezire Smith, Wade Ward, Anna Faith Williams, Aubrey Williams, Giuliana Williford, Calan Wilson

8th Grade

Cayden Bass, Jeremiah Blake, Carlee Booyer, Caroline Brown, Carson Cain, Valerie Ciceraro, Ella Clark, Caleb Faircloth, Isabel Fincham, Samantha Florido Lopez, Lily Foreman, Lauralee Harris, Mary Nora Harris, Brenna Johnson, Mary Beth Lane, Peyton Purvis, Corina Richards, Caylee Rodriguez, Tiah’dea Sanchez, Kaydee Seabolt, Raegan Thornton, Jeremy Villa-Vazquez, Gracie Williams

Honor Roll

6th Grade

Kevin Avila Cruz, William Bass, Kayleigh Brown, Sadie Chapman, Elijah Cotto, Daniel Crook, Zachary Desentz, Irvin Gaspar-Terron, JB Gonzalez-Leon, Ryder Griffin, Lisa Hall, Diego Herrara-Perez, Ava Hodges, Teddy Horne, Abigail Jimenez-Ortega, McKenzie Johnson, Bruce Lee, Juan Melchor, Sophia Perez, Adriana Pina, Brayden Raynor, Antonio Richardson, Martha Ruelas-Zuniga, Sophia Santos, Adyson Scally, Emily Sessoms, Lucas Singley, Xaylon Sparrow, Emily Tew, Laurna Tew, Lidia Villa Rosas, Seth Wilson

7th Grade

Odalis Antonio-Vasquez, Will Baggett, Bryce Baker, Shawn Barefoot, Luke Best, Cadence Bezgela, Danielle Boney, Connor Brewington, Zoe Cannady, Makayla Carter, Cesar Chavez-Pliego, Kaliyah Corbin, Juan Cornejo, Ryleigh Dale, Kalaya Dawson, Miller Dixon, Chloe Faircloth, Gage Fann, Janessa Flores-Leal, Jocelyn Fuentes-Cruz, Izzy Galbreath, Makayla Holley, Connor Jackson, Dylan Jackson, Gage Johnson, Anesuishe Kandi, Braylon Knowles, Ashton Lambert, Aubrey Lewis, Ashleigh Mercer, Weston Rawls, Caden Register, Adrian Segarra Babilonia, Payton Spell, Brayden Stowers, Jaiden Taylor, Wesley Tew, Aleisha Vigo-Diaz, Caleb Vinson, Jocelyn Williams, Xavier Williams

8th Grade

Gloria Alcantara Lopez, Ashley Alvarado-Cantu, Genesis Alvarenga Alfaro, Mollie Bass, Abbie Beasley, Harley Bellis, Carlos Cabezudo Romero, Cheyenne Capps, Ralphe Dickerson, Hailey Ewert, Alan Faircloth, Taylor Fulghum, Layla Gipson, Emanuel Gonzalez, Chase Harden, Ava James Hargrove, Harrison Honeycutt, Emmanuel Ibarra Rodriguez, Chase Jackson, Kash Jackson, Zachary Jackson, Harry Johnson, Koleton Kilgour, Ashlyn King, Emma Lamirand, Jacob Lee, Mackenzie Lee, Peyton May, Brayden McLamb, Nathue Myles, Jocelyn Orosco-Sanchez, Maggie Phillips, Macy Raynor, Amy Rios, Natalie Salas Soto, Anna Santos, Connor Seeber, Conrad Spence, Kyleigh Stonerock, Luis Trejo Esquivias, Laura Ward, John Williams, Leighton Williams, Tanner Williams, Peyton Woodall, Colin Woods, Leah Worley