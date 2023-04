Land transfers

Garcia, Dilcia Nemi Pinto, Garcia, Dilcia Noemi Pinto, Habrego, Carlos, Pinto, Dilcia Noemi Garcia to Garcia, Dilcia Noemi Pinto, Habrego, Carlos, Pinto, Dilcia Noemi Garcia

Wade, Charles N., Wade, Phyllis U. to Jackson, Howard Tony

Sutton, Kimberly Haywood, Sutton, William Kenneth, Thornton, Holli S., Thornton, Michael Wayne to Sanchez, Perla, Sanchez, Samuel

Barefoot, Wanda G. to Sessoms, Katelyn E.

G&L Ag Properties LLC, Maxwell, H.G. III, Mgr., Maxwell, J.L. III, Mgr. to HMG Ag Properties LLC

G&L Ag Properties LLC, Maxwell, H.G. III, Mgr., Maxwell, J.L. III, Mgr. to JLM Heirs Ag Properties LLC

Milnes, Robert II, Mgr., MV Oakridge Land Holdings LLC to Connecting Dots Real Estate LLC

Finney, Brenda, Finney, Ike, Finney, Ike S., Tyndall, Brenda C., fka to Childress, Joshua Allen, Childress, Stephanie Lee

Jackson, Anzelina, Jackson, Thomas Jerome to Torres, Ruben Serna

Bass, Callie Jones to Callie Jones Bass Revocable Trust, Lambert, Lisa M., Tr

Tillman, Roveliar Paulette, Tillman, Timothy B. to Worley, Marcus Anthony, Worley, Melissa McDaniel

Smith, Anne Horne to Cook, Amanda, Cook, William

Rouse, Deborah Jean to Owens, Kadeem Jamarl

Morado, Luis to Espino, Ruben Pina, Pina, Ruben Espino

Lee, Alice W., Lee, Angela Warren, Lee, Bess Allison, Lee, Paula Stephen to Watery Branch LLC

Faircloth, Anne B. to Department of Transportation

King, Robert Edward to Highsmith, Christine Adelle, Highsmith, Gale Lashawn

Alberto, Aristeo Hernandez, Hernandez, Aristeo Alberto, Lopez, Ofelia, Lopez, Ofelia Santiago, Santiago, Ofelia Lopez to Inestroza, Rony Javier Rodriguez, Rodriguez, Rony Javier Inestroza

Colosky, Glenn to Dennis, Melissa

Miller, Edward Earl Sr., Miller, Elizabeth A. to Old Mill Stream Nursery and Landscaping Inc.

West, Anita to Paulino, Angel A., Rodriguez, Marilenny

Clark, Jacolyn Bronza to Valle Garcia Properties LLC

Stanley, Robert, Mbr., Westan Construction LLC to Norris, Janice M.

Faircloth, Cynthia Hardison to Faircloth, Cynthia Hardison, Pham, Marlaena Faircloth

Jackson, Dwain, Jackson, Dwain L., Jackson, Jennifer Renee Strickland, Jackson, Jennifer Renee Strickland, Admr., Strickland, Danny Edward, Strickland, Peggy Alma Williams, Estate, Williams, James Prentice to Williams, Gina Harris, Williams, Prentice Scott

Jackson, Dwain, Jackson, Dwain L., Jackson, Jennifer Renee Strickland, Jackson, Jennifer Renee Strickland, Admr., Strickland, Danny Edward, Strickland, Peggy Alma Williams, Estate to Williams, Gina Harris, Williams, Prentice Scott

Armwood, Barbara, Armwood, Edgar Jr. to Armwood, Barbara, Armwood, Edgar Jr., Armwood, Erica

T.B. Thomas Enterprises Limited Partnership, Thomas, Janice M., Thomas, Theodore B. III to Narvaez, Isaias Torres, Reyes, Ilsa Nuria Rodriguez, Rodriguez, Ilsa Nuria Reyes, Torres, Isaias Narvaez

Cain, John C., Cain, Teresa Davis, Johnson, Mary Lou Davis to RMS Properties of the Triad LLC

Quick, Edwin, Wuick Mildred Fann to Herring, Donald Christopher

Marriage licenses

Katelynn Dean Butler to Taylor Lee Tew

Shari Jean Bazemore to Lawrence Clifton Downes Sr.

Aimee Renie Snair to George Anthony Tanner

Hillery Darden Barber to Daniel Earl Lee

Antonio Tyrell Highsmith Jr. to Consuelo Leon

Samuel Wythe Godwin to Scarlett May Hoover

Michael Andrew Parker to Alyssa Renee Scott