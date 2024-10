Land transfers

Buffalo Investments Co., Starling, Luther D. Jr. to Starling, Luther D. Jr.

Gunn, Jacqueline, Gunn, V., Gunn, Vincent to Thelus, Cherline C., Thelus, Franck Junior

Tyndall, Gary F. to Gary Tyndall Irrevocable Trust, Kennedy, Iris Grey, Tyndall, Gary F., Tr

Tyndall, Gary F. to Gary Tyndall Irrevocable Trust, Tyndall, Gary F., Tr

Parker, Amber G., Parker, Gary Ward to Carr Family Properties LLC

Barksdale, Luciane to Lizardo, Alex Yubiny Urbina, Urbina, Alex Yubiny Lizardo

Benson, Janice Faye Newton, Estate, Davis, Bradley W., Davis, Kimberly R., Davis, Kimberly R., Exr. to Stewart, Alan, Stewart, Megan

Madrid, Maria Teresa Ramirez, Ramirez, Alberto, Ramirez, Maria T., Ramirez Madrid, Maria Teresa, Ramirez-Madrid, Maria Teresa to Eslave, Sonia Roque, Perez Ramirez, Jose E., Perez-Ramirez, Jose E., Ramirez, Jose E. Perez, Roque, Sonia Eslava

Madrid, Maria Teresa Ramirez, Ramirez, Alberto, Ramirez, Maria Teresa, Ramirez Madrid, Maria Teresa, Ramirez-Madrid, Maria Teresa to Gallegos, Ledvin Rene Reyes, Reyes, Ledvin Rene Gallegos

Cattle Pride Farms LLC, Faircloth, Zachary Brandon, Mbr/Mgr to Homesetter LLC

Thurman Company to Creative Management Consulting Group LLC, K&K Home Builders LLC

Freedom Constructors Inc of Dunn to Williams, Elizabeth Abigail, Williams, Lonnie Rogelio

Bissette, April Royal, Bissette-Royal Farming Company to Daw, Adam Phoenix, Daw, John Steven

Haygood, Lafrances to Haygood, Larry

Britt, Mary Jean, Estate, McLamb, Jerry Rance, McLamb, Terry Lance, Twigg, Barbara M., Twigg, Barbara M., Admr., Twigg, Ronnie Wayne to Twigg, Barbara M., Twigg, Ronnie Wayne

Britt, Mary Jean Estate, McLamb, Jerry Rance, McLamb, Terry Lance, Twigg, Barbara M., Twigg, Barbara M. Admr., Twigg, Ronnie Wayne to McLamb, Jerry Rance

Britt, Mary Jean Estate, McLamb, Jerry Rance, McLamb, Terry Lance, Twigg, Barbara M., Twigg, Barbara M. Admr., Twigg, Ronnie Wayne to McLamb, Terry Lance

Butler, Tammy Elaine Rhye, Butler, William Teachey, Rhye Butler, Tammy Elaine, Rhye-Butler, Tammy Elaine to Butler, Tammy Elaine Rhye, Tr, Butler, William Teachey, Tr, Rhye Butler, Tammy Elaine Tr, Rhye-Butler, Tammy Elaine, Tr, William Teachey Butler and Tammy Elaine Rhye-Butler Revocable Trust

Wells, Edward E. Jr. to Arrendondo, Adam Cortez, Cortez, Adam Arrendondo, Wells, Edward E. Jr.

Davis, Catherine, Davis, Catherine Parker, Davis, Priscilla, Admr, Hargrove, Jessica Cotina, Estate, Hargrove, Peggie Ann, Estate to De Figuerora, Ana Cristina Ramos, Figuerora, Juan Carlos, Ramos, Ana Cristina De Figuerora

T&T Boys Inc. to Faircloth, Ashley Renee

Thornton Homes Co. to Argentina, Mirian Cruz, Cruz, Mirian Argentina, Martinez, Cesar

Thornton Homes Co. to Travers, Eric Ty

Newkirk, James Douglas, Newkirk, Willie to Newkirk, James Douglas, Newkirk, Willie

Carter, Betsy Marshburn, Carter, Norwood Stanley Sr. to Webber, Janet Carter

Dew, Curtis Dale Jr., Dew, Megan F. to Gonzales, Jose Fernando Peraza, Hernandez, Carmen Nayelly, Nayelly, Carmen Hernandez, Peraza, Jose Fernando Gonzales

Gorman, Alvin, Gorman, Anne, Johnson, Donna J., Johnson, Harry F. Jr. to Department of Transportation

Andrews, Anna Elizabeth Carr, Andrews, Linda Creech, Andrews, Michael Wayne, Andrews, Phillip Wayne to Jones, Cameron Drew, Jones, Julie Renee

Rackley, Emmitt Lee aka, Rackley, Emmitt Lee Jr. to Emmitt Lee Rackley Revocable Trust, Rackley, Emmitt Lee, Tr.

Matthews, Kenneth Oliver Jr., Matthews Farms Inc., Warren, Laura Matthews to Matthews, Luke Kendell

Ezzell, Betty Kay to Ezzell, Grover, Ezzell, Louise D.

Lucas, Teresa Jackson, Rose, Teresa J. fka to Bass, Christain Tyler

Frahm, Andrew David, Frahm, Leigh Anne Chadwick to DL&B Farm Properties LLC

Herrera, Loren Sarahi Paguada, Paguada, Loren Sarahi Herrera to Meza, Carlos Alexis Zuniga, Zuniga, Carlos Alexis Meza

Herring, Mary F. aka, Lee, Mary Frances to Tyler, Aquilla, Tyler, Ronald

Barajas, Baltazar, Barajas, Silvia Madrigal, Madrigal, Silvia Barajas, Barajas, Baltazar Lopez, Lopez, Baltazar Barajas

Fennell, Derek Terrell to Del Toro, Anarbol Magana, Magana, Anarbol Del Toro

Rackley, Deborah Mays, Rackley, Donald K. to Rackley, Donald K. Jr.

Rackley, Deborah Mays, Rackley, Donald K. to Rackley, Amanda Faye, Rackley, Donald K.

Cox, Brenda Mayo, Cox, Brenda Mayo, Exr., Mayo, Dalton Wayne, Estate to Philemon, Richemon

Autry, Annice G., Autry, Garland Glenn to Lewis, Hannah Elizabeth Autry

Marriage licenses

April Michelle Crizer to Gary Howard Williams

Marshall Brooks Barefoot to Megan Nicole Culbreth

Vanessa Kristal Hernandez to Macario Marin Ramirez

Mariel Estreana Pinnace Stewart to Jessie James Sheffield

Amy Loretta Groves to Ricardo Arturo Lazo Salazar