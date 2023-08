Land transfers

Grice, Lenzie, Grice, Lenzie L. to Louisius, Nesly, Mesinord, Louisenette

Carter, Ada L. to Carter, Edgar Allen, Carter, Jessica P.

Chancy, Richard H. Mgr/Mbr, Watery Branch LLC to Merino, Maria, Merino, Roel

Amaya, Maria Edis to Delgado, Juan Andres Esparza, Esparza, Juan Andres Delgado, Esparza, Raiylan Ruiz, Luna, Maria Del Rosario Ruiz, Ruiz, Maria Del Rosario Luna, Ruiz, Raiylan Esparza

Bryant, Mary Evans to Evans, Sarah

Honeycutt, Jennifer June, Honeycutt, Kenneth Ray, Hope, Lila R. to Honeycutt, Jennifer June, Honeycutt, Kenneth Ray

Clinton Industrial Switching District Inc., Clinton Terminal Railroad, dba to Carolina Coastal Railway LLC

King, James Dodd, King, Larry Adam, King, Larry Adam, Exr, King, Larry Arnold, Estate to Thornton Homes Co. Inc.

Cruz, Cipriano Villalobos, Villalobos, Cipriano Cruz to Romero, Franklin A. Villalobos, Villalobos, Franklin A. Romero

Lamb Ann Peterson, Lamb, Carl Graham to Faircloth, Andrea Jill, Faircloth, Charles Bradley, Lamb, Carl Graham, Lamb, Natalie Reeves

Cain, Jeanife G., Cain, Joe B. to Colt, Libni Core, Core, Libni Colt, Garcia, Montserrat Ruiz, Ruiz, Montserrat Garcia

Martinez, Carmen, Martinez, Ricardo to Moncada, Hector, Padilla, Nohelia Maribel

McCullen Group Inc. to Raines, Evelyn

Gomez, Angelica Reyes, Reyes Gomez, Angelica, Reyes-Gomez, Angelica to Gonzalez, Selena Reyes, Gonzalez Reyes, Joan, Gonzalez-Reyes, Joan, Reyes, Joan Gonzalez, Reyes, Selena Gonzales

Gomez, Angelica Reyes, Reyes Gomez, Angelica, Reyes-Gomez, Angelica to Gonzalez, Selena Reyes, Reyes, Selena Gonzalez

Jackson, William Rodney, Mgr, JFC Partnership LLC to Autry, Michael Scott, Autry, Rhonda B.

Rogers, Mark Alan, Tr, Rogers, Mark Alan, AIF, Rogers, Shirley Dean P., Rogers, Shirley P., aka, Rogers, Shirley Powell, aka, Rogers, Shirley Powell, by AIF, Shirley Rogers Irrevocable Trust to All American Construction of Burgaw NC LLC

Bryant, Jeanette Vann, Bryant, Walter E. to Bryant, Jeanette Vann, Bryant, Walter E.

McPhail, Michael Thomas, McPhail, Sherry Lynn to McPhail, Drew Cameron

Adams, Anita, Adams, Charles H., Adams, Charles Hampton to Warren, Brian Douglas, Warren, Carrol Lynn Adams

Bellamy, Cheryl Sharese Chestnutt to Bellamy, Timothy

Cannon, Patricia Lynn to K&W Real Estate LLC

Ho, Grace W., Yang, Ken T. to Ho, Grace W., TR, Yang, Ken T., TR, Yang-Ho Revocable Trust

Ho, Grace W., Yang, Ken T. to Ho, Grace W., TR, Yang, Ken T., TR, Yang-Ho Revocable Trust

Wallace, Brenda D., Wallace, Rock E. to Wallace, Jeffrey Nicholas

Edge, Krystle Tanner, Edge, Tony Franklin, Tanner, Gary Brandon to Tyndall, Justin Owen

Boehling, Lawrence S. COMR, Coleman, Nathaniel T., COMR to Lee, Trinity J., Parton, James B.

Giddens, Christie Ann, Giddens, Paul Craig to Escamilla, Eric Joel Osorio, Nuzez, Janet

Pope, Joe Dan, Pope, Karon to King, Dwight Dean, King, Jan C.

Shipp, Gaynelle S., Shipp, Mevin Allen to Lynch, Olivia Shipp, Lynch, William Solomon V, Shipp, Gaynelle S., Shipp, Melvin Allen

Platania, Phillip G. to Parker, Richard

Thurman Company to King Hospitality Inc.

Thurman Company to Creative Management Consulting Group LLC

Marriage licenses

Raven Maleah Heath to Joey Lee Thompson Jr.

Krystal Lynn Bairefoot to Jeffrey Nicholas Wallace

Tark Jehvon Jackson to Dinah Atarah Parker

Daniel Alonzo to Maria Ines Arreola

Mackenzie Elizabeth McLamb to Cole Christopher Register