Land transfers

Price, Kenneth Maynard, Price, Rebecca Butler to Price, Bobby Earl, Price, Kenneth Michael, Price, Teresa Lane

Rudcar Farms Inc. to Carr, Barbara R., Carr, Henry J. Jr.

West, Louis Mitchell, West, Phyllis Robinson to Louis and Phyllis West Revocable Trust, West, Louis Mitchell, West, Louis Mitchell, Co Tr, West Phyllis Robinson, West, Phyllis Robinson, Co Tr

Keith and Yvonne’s Holdings LLC to Womack, Helen

Acosta, Ana L. Tobes, Tobes, Ana L. Acosta to Gonzalez, Carmen Sanchez, Sanchez, Carmen Gonzalez, Sanchez, Marcelino

Gainey, Doris M., Gainey, J.L. to Gainey J.L.

Warren, James Robert to Bryant, Richard E.

Burris, Kendall, Burris, Kendall Riggs, Burris, Matthew, Burris, Matthew Willard to Mason, Christopher Alan, Mason, Lashaunda Sarisse

Carr, Barbara R., Carr, Henry J. Jr. to Carr, Barbara R., Tr, Carr, Henry J. Jr., Tr, Henry and Barbara Carr Revocable Trust

Boykin, Troy Evon to Boykin, Erwin Jerond, Boykin, Shaquita Michelle, Cromartie, Justin Redinald, Cromartie, Troy Kelvin, Newman, Destanee Tazyah, Owens, Maurice

JW Sealey & Associates Inc. to Terrett, Melissa Wade, Young, Sylvia A.

Cannady, Jo Ann, Marshburn, Jo Ann Cannady, fka to Cox, Corey Lee

Spell, Lloyd Austin to James Trading Co. of Roseboro Inc.

Hegeman, Timothy S. to Ingle, Joseph Lewis, Owens, Aaron Grace

Benabida , Denis A. Hernandez, Contreras, Dania, Hernandez, Denis A. Benabida to Hernandez, Carlos Antonio Murillo, Murillo, Carlos Antonio Hernandez, Murillo, Lidia Maria

Krull, Maria Elena Ruiz, Co Tr, Ruiz, Maria Elena Krull, Co Tr, Ruiz, Wilfredo Juan, Co Tr, Ruiz Family Revocable Trust to Ruiz, Wilfredo Juan

Holland, John Wesley Jr., AIF, McLamb, Annie H., by AIF, McLamb, Annie Holland, aka to Holland, John Wesley Jr., McLamb, Annie H.

Browne, Karen Beam, Mbr/Mgr, CMKB Homes LLC to Garcia, Samuel Junior