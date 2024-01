Plain View Elementary School second term honor rolls were announced. They include the following students:

Superintendent’s List

2nd Grade

Bryson Core, Nora Lucas, Roberto McDougald, Sadie McQueen, Kenlee Reese Winters

3rd Grade

Tal’ya Gist, Branson Stancil

4th Grade

Emma Kate Arnn, Iris Chen, Sydney Norris

5th Grade

William Norris

Principal’s List

2nd Grade

Lily Baldwin, Lily Bennett, Kamryn Carroll, Addison Carter, Cole Faircloth, Anna Grace Fowler, Luke Hayes, Weston Hudson, Camdyn Johnson, Kaylee Kibler, Logan Massengill, Wyatt McCorquodale, Brently McLamb, Ryder Seegars, Lola Smith, Emrys Snyder, Sophia Stephens, Macy Williams, Maybelle Williford

3rd Grade

Mason Booth, Lilyanna Cervera, Carter Coleman, William Florido, Taylor Gibson, Joseph Godwin, Jennens Honeycutt, Beckett McCray, McCray Peterson, Tifton Pope, Colton Rhiner, Santiago Salgado, Jack Walker, Ava Winters

4th Grade

Katty Bonilla, Rhyder Bryant, Madison Cavenaugh, Brayden Edwards, MaKayla Gilbert, Rhett Hamilton, Wyatt McLamb, Tanner McLemore, Cooper Norris, Alton Page, Brayden Reece, Jackson Seals, Stahler Skeen, Leighton Tart

5th Grade

Paisley Abold, Kennady Dickinson, David Edwards, Whitney Godwin, Liliana High, Matthew Lee, C.J. Munns, Ansley Pope, Tanner Register, Josue Sanchez, Abram Womack

Honor Roll

2nd Grade

Isaac Arias, Charlotte Arnn, Greysi Bahena, Jase Barker, Judah Braun, Aubrey Coleman, Josiah Cordero, Reid Driscoll, Brighton Evans, Annaleah Faircloth, Colin Fowler, Ella Fowler, Baylee Galbreath, Max Lara Gomez, Bryson Hair, Sterling Hansen, Jacquelyn Holman, Brandon Juarez, Marina Martinez, Ma’Kiyah McLean, Serenity Messick, Rylee Norris, Ryder O’Brien-Patrick, Zanna Poper, Isabella Smith, Cameron Thornton, Julia Williams

3rd Grade

Mariana Acosta, Lillian Gilley Branton, Jackson Brown, Lee Chandler, Liam Core, Jhoana Coria, Diana Garcia, Alexis Godwin, Braxton High, Jaylin Jones, Hayden Kuszmaul, Mackenzie Lanfair, LuKas Lee, Dakoda Loftis, Jayden Lopez, Arabella Martinez, Mason Matthews, Cash McDade, Allie McLamb, Olivia Page, John Luke Parker, Riley Pegues, Julieth Salas, Isaiah Sanchez, Henry Scheelar, Luke Smith, Caroline Tart

4th Grade

Logan Batts, Zander Blackwell, Axel Brent, Aleha Bryant, Isaac Bullard, Maggie Burnett, Melanie Edwards-Carrier, Reid Carter, Brantley Chavis, Isabella Citro, Noah Coleman, Adalynn Driscoll, Olivia Faircloth, Kate Fontanez, Charlie Harper, Cooper Johnson, Delaney Keipper, Ella Massengill, Jaxon Norris, Joshua Page, Jacob Pierce, Grace Reiling, Emily Ruiz, Sophia Salamanca

5th Grade

Zacharias Blue, Kelly Fernandez, Layla Jernigan, Vicente Juarez, Michael Lucas, Emelia Mata, Emma McDade, Ivan Pacheco, Madison Rhiner, Victoria Scheelar, Graclyn Seegars, Cameron Smith, Jaydon Smith, Zachary Tyndall, Lydia Young