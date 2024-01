Harrells Christian Academy has announced its Head of School List (All A’s) and Honor Roll (All A’s and B’s) students for the second nine week grading period.

Head of School List

3rd grade

Gunner Arce, Emma Bailey, Crawford Bass, Brooks Beasley, Bella Cavenaugh, Abigail Dagerhardt, Wyatt Dagerhardt, Liam Herring, Tessa Hodge, Allie Parrish Johnson, Trevor Langston, Cade Lanier, Taylin Lyon, Nell Miller, Owen Norris, Evan Owens, Jake Parker, Kinsley Parker, James Robinson, Harbor Sholar, Brea Spencer, Annie Marie Starling, Will Starling, Harper Strickland, Herring Williams

4th grade

Emileigh Barcomb, Claire Barnhill, Grace Brantley, Isla Blanton, Cate Carlton, Sinia Colville, John-Ward Farrior, Kate Hall, Paxton Henderson, Jake Hilton, Johnson Ivey, Pearson Johnson, Harper Jane Ludlum, Livie Martin, Charleigh Anna Naylor, Scarlett Phillips, Anna James Rouse, Cates Sutton, Piper Thompson, Wake Wells

5th grade

Kurt Bailey, Landon Barcomb, Jackson Beasley, Britton Blanchard, Colton Carr, Aubrey Edwards, Aaron Garcia, Brooklyn Frederick, Kaleb Funes, Hadley Grace Lassiter, Addy Merritt, Landon Norris, Matilda Parker, Emory Landen Patram, Savvy Phillips, Will Rivenbark, Anna Belle Smith, Annell Grace Starling, Taylor Stranz, Gigi Tew, Mary Thomas Williams

6th grade

Anne-Carlyle Brown, Ivey Brown, Emily Campbell, Holt Campbell, Hayes Clifton, Braylen Gomez, Kendall Haney, Sarah-John Jackson, Emmie Marlowe, Savannah Matthews, Alexander Morkos, Harrison Register, Will Rivenbark, Blake Robinson, Marshall Rumbold, Cooper Sasser, Davis Smith, Henry Stevens, Savannah Kate Stevens, Allie Tanner

7th grade

Fisher Blanton, Kayleigh Bowen, Brooklyn Bryan, GaryAnna DeVane, Ellis Dunn, Avery Hall, Jackson Lassiter, Caroline Owens, Breelyn Peed, Wyatt Price, Landon Pusey, Scarlett Robinson, Lilly Kate Rogers, Morgan Sutton, Anna Williams, Elizabeth Woolverton

8th grade

Oakley Brice, Sarah Gray Bryan, Caven Chambers, Ben Darden, Emma DuBose, Riley Maddox Falatovich, Brantley Frederick, Addison Haney, Eve Bradlee Hardison, Patrick Hardison, Blakely Herron, Taylor King, Miller Ludlum, Sam Martin, Davis Rogers, Luke Weeks

9th grade

Gracie Brice, Walker Clifton, Wilson Clifton, Jack DuBose, Elizabeth Edwards, Windsor Farrior, Rebecca Jackson, Ella Lynch, Piper Nelson, Trey Owens, Will Owens, Noah Tanner, Jesus Vilchiz Bautista

10th grade

Brock Arce, Cooper Barber, Gracie Barnes, Sarah Grace Cain, Hannah Carr, Lailyn Carr, Collin Cole, Lillian DeVane, Riley Dixon, Xander Garcia, Brayden Frederick, Gracie Johnson, Noah Johnson, Jenna Lee, Kenzie Malpass, Ka’Niyuh Pegues, Lily Powell, Mary Willow Rumbold, Marleigh Sidbury, Landon Toler

11th grade

Christina Barnhill, Lexi Bass, Rebekah Bryan, Ella Campbell, Riley Cannon, Camryn Fussell, Eli Hardison, Molly Hilton, Jackson Lee, Linsey Peterson, McKenzie Peterson

12th grade

Ruthie Andrews, Evan Boussias, Brianna Carr, Josh deAndrade, Elizabeth Greene, Piper Moore, Connor Pope, Georgia Pope, Taylor Grace Register, Savannah Tatum, Leelee Votaw, Scarlett Votaw

Honor Roll

3rd grade

Adalynn Bowen, Summer Dew, Enoch Finney, Dustin Hardison, London Rivenbark, Preston Short, Connor Southerland, Axel Vilchis Bautista

4th grade

Alexis Bergman, Jett Coombs, Derrick Gilchrist, Vince King, Jewels Miller, Harleigh Sholar, Carter Strickland, Katherine Thomas, Nathan Wells

5th grade

Paisley Bass, Leah Gonzalez Chavero, Rebecca Hall, Jace Jackson, Dawson Moore, Benjamin Newton, Hayden Peters, Kenadie Pusey, McKenzie Robinson, Andrew Thornton

6th grade

Levi Blackburn, Gabriel Bowker, Bella Cavenaugh, Ellison Gideon, Kiyan Hemmingway, Joseph Mejia, Amory Kate Merritt, Sophia Shearer, Hallie Sholar

7th grade

Emma Blanchard, JC Carr, Chance Evans, Monroe Gilchrist, Xavi Guzman, Kenzie Tate Jackson, Dylan Linsday, Ava Matthews, Chris Munguia-Leon, Graylee Ann Parker, Nash Register, Bradley Robinson, Reid Smith, Parker Thompson, Brenlee Thornton

8th grade

Bailey Bowles, Nathan Hardison, Bella Jernigan, Caleb Kirven, Lainey Malpass, Josiah Marquez, Magdalene Parker, Dodge Pope, Trace Thompson , Kenton Willard, Dayton Wilson

9th grade

Gracelyn Bowles, Robert Coombs, Julianne DeVane, Ella McKeithan, Sam McKeithan, Makayla Stallings

10th grade

Trey Bryan, Kaeshi Brunson, Josiah Crumpler, Josue Leon-Ferral, Jr. Marquez, Carlos Munguia-Leon, Tonio McKoy, Drake Smith, Kennedy Grace Vinson

11th grade

Izzy Bradshaw, Regan Cannon, Landon Coats, Peyton Gomez, Savannah Grady, Wynston Kornegay, Olivia Matthews, Zi McNeil, Briana Melvin, Chesley Grace Osik, Mabel Parker, Joesen Pope, Coley Sasser, Caiden Sutton, Jaiden Stallings, Grant Swanson

12th grade

Alex Farrior, Anna Grace Johnson, Chris Licona Rodriquez, Addie Long, Samuel Mena Martin, Spencer Newton, Michael Dale Williams