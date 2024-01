Sampson Early College High School has announced its fall 2023 honor students. They include:

Principal’s list

9th Grade

Jesury Guerrero Flores, Melissa Hernandez Rojas, Mavens Jean Giles, Isiah Knowles, Herlin Medina, Oscar Munguia-Zaldivar, William Ortiz, Kailey Pope, Noelia Ramos, Tiah’dea Sanchez

10th Grade

Liliana Almonte Lopez, Breanna Caceres, Aylin Cardenas, Giselle Cruz, Mireya Escamilla, Amaya Gonzalez, Monica Lira Rodriguez, Lizet Lopez, Stephine Macedo-Serrano, Arianna Maldanado, Ciara Marshall, Isaac Pryor, Rocio Santiago Mejia, Tapanga Spell, Taylour Stark

11th Grade

Denise Hernandez Santiago, Deryck Hidalgo, Nayely Pacheco, Juslissa Ramirez, Tyler Ward

12th Grade

Uziel Ayala, Madison Espinoza, Maria de-Jesus Martinez Alvarado, Xitlali Sanchez-Hernendez

13th Grade

Jonathan Martinez Palma

Honor Roll

9th Grade

Ashley Alvarado-Cantu, Valerie Ciceraro, Ta’Maya Garner, Jacqueline Ibarra, Ne’Shaun Lane, David Lopez, Lilliana McGee, Madelyn McLamb, Jeylin Nunez, Allison Perez, Peyton Purvis, Maynor Reyes-Escobar, Miguel Sanchez, Harmony Sloan, Mary Tart, Laura Ward, Allegro West

10th Grade

Gabrielle Bonney, Jeffrey Burton, Leodanny Cruz, Kaleb Cotto, Dylan Davidson, Teresa Espinoza, Brody Hall, Ruben Hernandez-Chimal, Bryan Gutierrez-Roblero, Shiyah James, Esmeraldo Lopez-Garcia, Jose Marquez, Stephen Melvin, Alberto Ramirez, Natasha Rangel, Brandon Robinson, Dakota Starling, Andy Vazquez-Aragon, Angie Zuniga Gonzalez

11th Grade

David Acosta Lopez, Yahira Alvarez, Riley Betts, Jazmin Cervantes-Arellano, Jose Cortes, Lizmayre Cruz, Amy Gonzalez, Laura Herrera Guzman, Chris Herrrera-Espino, Taylor Hill, Ashley Moran Fuentes, Ariana Rivera, Jasmin Solar, Lilyanne White

12th Grade

Heimy Diaz Paz, Guillermo Diaz Villasenor, Callahana Goodman, Lucero Guzman, Jasmine Guzman-Hernandez , Skittle Hunter, Allison Jordan, Henry Meza Banegas, Cameron Pippen, Jeanette Rosiles, Dakota Watten

13th Grade

Jennifer Brooke House, Emily Pascual-Ibanez, Ricardo Perez, Diana Santiago Mejia