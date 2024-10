Midway Middle School recognized student success for the fourth nine weeks. They include:

Superintendent’s List

6th Grade

Warren Dudley, Yandel FloresHurtado, Amelia Lee, Katelyn Vann, Wade Ward, Anna Faith Williams, Aubrey Williams

7th Grade

Cayden Bass, Caleb Faircloth, Lily Foreman, Lauralee Harris, Corina Richards

8th Grade

Ella Love, Jacob Ratliff

Principal’s List

6th Grade

Jameson Abold, Alexandria Armwood, Dean Awawda, Will Baggett, Bryce Baker, Naylor Barbour, Matthew Beasley, Xaiden Brent, Cole Collier, Kaliyah Corbin, Ryleigh Dale, Kalaya Dawson, Karson Dickinson, Kaylee Ezzell, Gage Fann, Janessa Flores-Leal, Ascher Fontanez, Izzy Galbreath, Ethan Holland, Adyson Honeycutt, Dylan Jackson, Anesuishe Kandi, Lincoln Keipper, Braylon Knowles, Ace Matthews, Skylar McLemore, Ashleigh Mercer, Odalys Mijangos Cruz, Conner Norris, Nathan Pope, Zachary Poper, Weston Rawls, Cameron Register, Asa Richardson, Angel Salgado-De Jesus, Malachi Shelton, Caleb Vinson, Jocelyn Williams, Calan Wilson

7th Grade

Harley Bellis, Caroline Brown, Brianna Burns, Carlos Cabezudo Romero, Carson Cain, Valerie Ciceraro, Ella Clark, Rachel Cornejo, Isabel Fincham, Samantha Florido Lopez, Taylor Fulghum, Emanuel Gonzalez, Reid Griffin, Mary Nora Harris, Cailyn Hewlett, Chase Jackson, Zachary Jackson, Mary Beth Lane, Jacob Lee, Mackenzie Lee, Brayden McLamb, Caylee Rodriguez, Tiah’dea Sanchez, Kaydee Seabolt, Raegan Thornton, Laura Ward, Gracie Williams, Tanner Williams, Peyton Woodall, Colin Woods, Leah Worley

8th Grade

Liliana Almonte Lopez, Conchita Del Rio, AnnaBell Ennis, Rylin Griffin, Peyton Herring, Destiny Jackson, Bridget Jenness, Savannah Linder-Menendez, Tyler Lupo, Wilson Mayo, Logan Neal, Luke Norris, Alex Parker, Evander Pope, Kayla Raines, Luis Resendiz-Garcia, Rocio Santiago Mejia, Anna Strickland, Nash Warren

Honor Roll

6th Grade

Jason Aguirre Gomez, Damyia Armstrong, Mariale Avalos Fraire, Bryce Baker, Danielle Boney, Connor Brewington, Owen Bruce, Emanuel Canales, Makayla Carter, Ivan Chavez-Pliego, Jake Christopher, Noah Davis, Chloe Faircloth, Jocelyn Fuentes-Cruz, Dillan Garza, Makayla Holley, Connor Jackson, Gage Johnson, Ashton Lambert, September Lee, Aubrey Lewis, Madison Lucas, Alexis Naylor, Ariana Reyes Bonilla, Payton Spell, Brayden Stowers, Silas Strickland, Wesley Tew

7th Grade

Ashley Alvarado-Cantu, Abbie Beasley, Jeremiah Blake, Carlee Booyer, Ralphe Dickerson, Pablo Flores-Leal, Nicole Foreman, Alexander Gaspar-Sanchez, Juanita Gomez Sanders, Candace Hair, Ava James Hargrove, Cole Holbert, Harrison Honeycutt, Emmanuel Ibarra Rodriguez, Kash Jackson, Brenna Johnson, Harrison Johnson, Ashlyn King, Darius Lewis, Aracely Morales, Alfredo Mosqueda-Deciga, Macy Nunnery, Jocelyn Orosco-Sanchez, Maggie Phillips, Peyton Purvis, Macy Raynor, Amy Rios, Mikayla Romero, Natalie Salas Soto, Janet Stewart, Kyleigh Stonerock, Alana Underwood, Jeremy Villa-Vazquez, John Williams

8th Grade

Joseph AhSue, Alexis Almonte Lopez, Luisa Alvarenga Alfaro, Christopher Amador, Jennifer Antonio-Solano, Haylee Avila Ventura, Jackson Campbell, Perla Canales, Elizabeth Cole, Kaleb Cotto, Alicia Cruz, Argelia Cruz, Amy De Santiago, Jeremiah Dipre, Kenna Dow, Mason Edge, Kaylee Elliott, Kelsey Fisher, Zachary Gainey, Amanda Gause, Kayden Gomez, Amaya Gonzalez, Collin Goodman, Bethany Hall, Brody Hall, Gracyn Hall, Joshua Hardison, Jacob Holland, Morgan Howard, Juan Ibarra, Cale Jackson, Connor Jackson, Brayden Johnson, Chase Johnson, Riley Kennedy, Dylan Knowles, Gracie Lanfair, Jake Lee, Anna Lovitt, Case Lucas, Mileigh Matthews, Daniel Mosqueda-Deciga, Branden Pawlowski, Vanessa Perez, Emma Phillips, Natasha Rangel Melo, Layla Reardon, Wyatt Scott, Christian Spell, Jonathan Stephenson, Carson Tew, Madison Tucker, Lizbeth Ventura-Antonio, Christian Williams, Camden Wilson, Nevaeh Wilson